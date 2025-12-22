Nemzeti Sportrádió

Államfői kitüntetést kaptak az olasz olimpiai zászlóvivők

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.22. 21:21
Sergio Mattarrella olasz államfő (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Sergio Mattarella
Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök hétfőn kitüntette azt a hat sportolót, akik a februári milánói-cortinai téli olimpia, illetve márciusi paralimpia megnyitóünnepségén viszik majd az ötkarikás zászlót.

Az elnöki palotában rendezett ünnepségen Arianna Fontana rövidpályás gyorskorcsolyázó, Federico Pellegrino sífutó, Federica Brignone alpesi síző és Amos Mosaner curlinges kapta meg az olasz elnök ajándékát, de szintén kitüntetést kapott Chiara Mazzel és René De Silvestro síelő, akik a paralimpia zászlóvivői lesznek.

Fontana és Pellegrino a milánói San Siro Stadionban február 6-án tartandó megnyitón viszi majd a zászlót, míg Brignone és Mosaner ugyanazon az estén Cortina d’Ampezzóban szintén zászlóvivő lesz.

Fontana az olasz női sportolók közül a legtöbb ötkarikás éremmel, szám szerint 11-gyel rendelkezik öt olimpiáról, míg Pellegrino két ezüstérmet szerzett korábban. Mosaner – Stefania Constantinivel közösen – aranyérmet nyert vegyes párosban a 2022-es pekingi játékokon, Brignone pedig világkupa-győztes, egy ezüst- és két bronzérme van olimpiákról, és annak ellenére tud indulni az olimpián, hogy egy áprilisi bukás következtében több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde.

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Sergio Mattarella
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: a FIS elnöke aggódik a livignói helyszín miatt

Téli sportok
Tegnap, 11:42

Curling vegyes páros olimpiai selejtező: hosszabbításos vereség az új-zélandiaktól

Téli sportok
2025.12.17. 21:53

Kim Minseok 1000 méteren is olimpiai induló

Téli sportok
2025.12.13. 18:05

Milánó 2026: véget ért a szezon a kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző számára

Téli sportok
2025.12.13. 17:53

Gyorskorcsolya-vk: Kim Minseok olimpiai kvótát szerzett 1500 méteren

Téli sportok
2025.12.12. 22:12

Fél év után lemondott a 2030-as téli olimpia operatív igazgatója

Egyéb egyéni
2025.12.12. 16:30

Milánó 2026: indul az összetett vk-címvédő olasz alpesi síző

Téli sportok
2025.12.12. 15:29

Milánó 2026: megnyílt Rómában az új doppinglabor

Téli sportok
2025.12.11. 18:48
Ezek is érdekelhetik