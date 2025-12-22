Államfői kitüntetést kaptak az olasz olimpiai zászlóvivők

Az elnöki palotában rendezett ünnepségen Arianna Fontana rövidpályás gyorskorcsolyázó, Federico Pellegrino sífutó, Federica Brignone alpesi síző és Amos Mosaner curlinges kapta meg az olasz elnök ajándékát, de szintén kitüntetést kapott Chiara Mazzel és René De Silvestro síelő, akik a paralimpia zászlóvivői lesznek.

Fontana és Pellegrino a milánói San Siro Stadionban február 6-án tartandó megnyitón viszi majd a zászlót, míg Brignone és Mosaner ugyanazon az estén Cortina d’Ampezzóban szintén zászlóvivő lesz.

Fontana az olasz női sportolók közül a legtöbb ötkarikás éremmel, szám szerint 11-gyel rendelkezik öt olimpiáról, míg Pellegrino két ezüstérmet szerzett korábban. Mosaner – Stefania Constantinivel közösen – aranyérmet nyert vegyes párosban a 2022-es pekingi játékokon, Brignone pedig világkupa-győztes, egy ezüst- és két bronzérme van olimpiákról, és annak ellenére tud indulni az olimpián, hogy egy áprilisi bukás következtében több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde.