Nikolics: „Varga elképesztő számokat produkált!”; A Debrecen a bennmaradás helyett a dobogóért küzd

L. P. I.
2026.01.06. 23:45
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Immár hivatalos: Varga Barnabás az AEK Athén játékosa. A görögök annak ellenére ráütötték a pecsétet a magyar válogatott csatár szerződésére, hogy január 6. az egyik legnagyobb ünnep, munkaszüneti nap arrafelé. A szurkolók már alig várják a Fraditól érkező gólgyárost, Marko Nikolics vezetőedző pedig Borbola Bencének azt is elárulta, hogy miként akarja használni Varga nem mindennapos kvalitásait. Címlapsztori két oldalon.

Dzsudzsák Balázsék végre felfelé nézegetnek a tabellán. NB I-es szezon-visszapillantó sorozatunkban a negyedik helyen telelő Debrecen van soron – amely végre nem a kiesés elkerüléséért harcol, hanem kézzel fogható közelségben vannak az európai kupaindulást érő helyek…

Férfi jégkorongban igazi hullámvasút volt 2025, de az elitben maradás mindent visz. Sportági visszapillantónkban a Majoross Gergely vezette férfiválogatott történelmi eredménye mellett az ICEHL-ben vitézkedő magyar csapatokról és az Erste Ligáról is megemlékezik Kapolcsi Szabó Bence.

5 nap a Nemzeti Sport Gáláig. Két nagy név a díszvendégek sorában: az ukrán rúdugrófenomén, Szerhij Bubka és az 1987-es futball BEK-döntőben gólt sarkaló algériai Rabah Madzser a magyar sportolókat is köszöntötte.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

