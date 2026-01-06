A FIS elnöke szerint nem szabad felhígítani a téli olimpiát

Viccelődve azt is megjegyezte, hogy a vízisínek több értelme lenne, mint néhány újabb javaslatnak. Eliasch arra reagálva fogalmazta meg álláspontját, hogy például a terepkerékpár (cyclocross) is pályázik a téli olimpiai műsorba kerülésre 2030-tól, és a számot akár hóban is meg lehetne rendezni.

„Láttam néhány videót kerékpárokról, amelyeken szlalomoznak egy havas pályán – mondta Eliasch. – Persze, bármit ki lehet találni, de őszintén szólva a vízisínek több köze lenne a téli olimpiai játékokhoz, mint ennek. Legalább csúszás és síelés, nemde?”

Szerinte a téli olimpia alapvető identitásától való túlzott eltérés azzal a kockázattal jár, hogy gyengíti a vonzerőt. Hangsúlyozta, az üzleti életben menedzserként azt tapasztalta, hogy ha valaki nem hű a márkához és annak identitásához, akkor a márka elismertsége csökkeni fog.

„Hó és jég vagyunk. Még az Olimpiai Chartában is ez szerepel – tette hozzá. – Nem azt állítom, hogy ne legyünk nyitottak minden lehetőségre, de egyértelműen arra kell összpontosítanunk, hogy biztosítsuk: nekünk vannak a legjobb sportolóink, akik a legjobb sportokban a legjobb teljesítményt nyújtják. A minőség a fontos, nem a mennyiség. A mennyiség nem fogja eladni a téli játékokat.”

A síszövetség első embere szerint az olimpiai mozgalom már most is azért küzd, hogy egyes sportágakban garantálja az elit szintű versenyzést.

Példaként hozta fel, hogy ha a jégkorongban nem indulhatnának az NHL-esek, akkor ezzel is probléma lenne, és hasonló a helyzet a labdarúgással is. Úgy véli, az olimpiai mozgalom számára fontos, hogy a legjobb minőséget biztosítsa a helyszíni, illetve a televíziós nézők számára, és nemcsak az olimpia nyári, illetve téli két hetében kell gondolkodni, hanem azon túl is.

(MTI)