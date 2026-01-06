Nemzeti Sportrádió

Jégkorong MK: a FEHA19 ledolgozta négygólos hátrányát, és elődöntős

2026.01.06. 21:48
Fotó: deac.hu
A FEHA19 ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett négygólos hátrányát, kedden 8–2-re legyőzte a vendég Debreceni EAC-t, és bejutott a jégkorong Magyar Kupa elődöntőjébe.

Úgy tűnt, hogy a magyar bajnoki ezüstérmes DEAC kényelmes helyzetben van, hiszen 4–0-ra győzött a december 17-i nyitó felvonáson. Azonban a fehérváriak remekül kezdtek, és a 12. percben már 2-0-ra vezettek. A második harmad elején jött az újabb hazai találat, ám 35 másodperc múlva szépített a kapust cserélő Debrecen.

A 47. percben újra felcsillant a remény a FEHA-nál, miután Dóczi Zsombor kihasználta a kettős emberelőnyt. Erre a vendégek is létszámfölényes találattal válaszoltak, de még nem volt vége: a Fehérvár újabb fórból is eredményes volt, sőt, az 54. percre ledolgozta összetettbeli hátrányát (6–2). Aztán a hajrában, 53 másodperccel a vége előtt Farkas László is betalált, a végén pedig esett még egy üres kapus gól.

A január 31-i elődöntőben a két fehérvári gárda egymással találkozik: a FEHA19 az osztrák ligás Hydro Fehérvár AV19-cel mérkőzik. A magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia HC és a DVTK Jegesmedvék visszavágóját szerdán rendezik Káposztásmegyeren, az első csata 2–2-vel zárult. Ezen párharc továbbjutójára a címvédő FTC-Telekom vár.

Az Officium MK döntőjét és bronzmérkőzését február elsején rendezik.

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA 
VISSZAVÁGÓ AZ ELŐDÖNTŐ BEJUTÁSÉRT
FEHA19–DEAC 8–2 (2–0, 1–1, 5–1)
Továbbjutott: a FEHA19, 8–6-os összesítéssel
SZERDA
18.40: BJAHC–DVTK Jegesmedvék
Az első mérkőzésen: 2–2

 

