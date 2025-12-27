Milánó 2026: zavartalan a hókészítés a Livigno Hóparkban

A múlt héten derült ki, hogy eltört egy cső a Livigno Hóparkban, de erre a hétre, öt nap munkával sikerült kicserélni.

A szervezők közlése szerint naponta 28 000 köbméter hó előállítását tudják garantálni, az 53 hóágyú tökéletesen működik. A hóágyúk a vizet egy közeli tározóból kapják, melynek építése november végén fejeződött be.

A helyszínen – melyet január 20-ig átadnak – 20-tól 25-ig teszteseményt rendeznek.

A múlt héten Johan Eliasch, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Livigno Hóparkban nem a terveknek megfelelően haladnak az előkészületek.

A milánói-cortinai téli olimpia február 6-án kezdődik és 22-ig tart.