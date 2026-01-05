Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: zárul a síugrók Négysáncversenye

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 23:35
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Kedden Bischofshofenben véget ér a síugrók Négysáncverseny-sorozata. A Szolnok a kosárlabda BL-ben olasz riválisát fogadja, a Kaposvár a röplabda Challenge-kupában Spanyolországban lép pályára. A női kézilabda NB I-ben a Győr az Esztergommal játszik. Hétközi forduló kezdődik az angol és az olasz labdarúgó-bajnokságban.

 JANUÁR 6., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
15.00: Pisa–Como (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Granada–Rayo Vallecano (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.30: FEHA19–DEAC

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA 
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Olympiakosz (görög)
19.30: Monaco (francia)–Partizan Beograd (szerb)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Valencia (spanyol)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Real Madrid (spanyol)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Milan (olasz)
20.30: Barcelona (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1002 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
FÉRFI CHALLENGE-KUPA
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
18.00: Conqueridor Valencia (spanyol)–Fino Kaposvár
NŐI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő
19.00: UTE U21–Fatum Nyíregyháza

SÍAKROBATIKA
19.20: világkupaverseny, Lac Beauport (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS
VILÁGKUPAVERSENYEK
14.10: nők, HS 98, Villach (Tv: Eurosport1)
16.00: férfiak, Négysáncverseny, 4. állomás, verseny, Bischofshofen (Tv: Eurosport1)

TENISZ
United Cup, Sydney és Perth
0.30: csoportkör
3.00: negyeddöntő
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
Benne női páros, 3.30 körül: Stollár Fanny, Kato (japán)–L. Kicsenok, N. Kicsenok (ukrán)
ATP 250-es torna, Hongkong
WTA 250-es torna, Auckland

TEREPRALI
Dakar rali, 3. szakasz
Al-Ula–Al-Ula (422 km)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Ők kerültek fel a Nemzeti Sport Gála hármas listáira
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
  9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az év sportja, 2025, 2. rész – vívás, úszás, kajak-kenu
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége a magyar triatlon-válogatott szövetségi kapitánya, Lipták Tamás. Riporter: Nagy Dániel
13.30 Buli – vendégek: Kreisz Emma és Seregély Míra. Műsorvezető: Virányi Zsolt 
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László
15.00: Szombaton kezdődik a férfi vízilabda Európa-bajnokság, a vonalban Szabó Zoltán
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor
17.20: Nemzeti sportkrónika. Műsorvezető: Szilágyi Dóra
17.30: Labdarúgás, zajlik az NB I-es csapatok felkészülése
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Győr–Esztergom női bajnoki kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs. Közvetítés a Szolnok–Trieszt férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-rájátszásmérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin és Károlyi Andrea
20.00: Interjú Veres Rolanddal
20.30: Beszélgetés Hegyi Krisztiánnal
21.00: Körkép az NB I-es csapatok felkészüléséről
21.30: Napi aktualitások
22.00: 2025 és a hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Heti program: PL, Bundesliga, Spanyol Szuperkupa, ANK és NFL-rájátszás

Minden más foci
11 órája

Hétfői sportműsor: magyar–olasz vízipólócsata, női kézi NB I, Afrika-kupa

Birkózás
2026.01.04. 23:55

Vasárnapi sportműsor: Fulham–Liverpool, magyar–francia pólómeccs

Minden más foci
2026.01.03. 23:45

Szombati sportműsor: jön a darts-vb döntője; pályán a Barcelona és az Arsenal is

Birkózás
2026.01.03. 00:18

Pénteki sportműsor: jönnek az elődöntős meccsek a darts-vb-n

Minden más foci
2026.01.01. 23:31

Csütörtöki sportműsor: pályán a Liverpool és a Manchester City; negyeddöntő a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2026.01.01. 02:00

Szerdai sportműsor: Ügetőszilveszter, Afrika-kupa, Négysáncverseny, Tour de Ski

Minden más foci
2025.12.30. 23:54

Keddi sportműsor: befejeződnek a darts-vb nyolcaddöntői, hat meccs a PL-ben

Egyéb egyéni
2025.12.29. 23:46
Ezek is érdekelhetik