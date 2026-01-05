Keddi sportműsor: zárul a síugrók Négysáncversenye
JANUÁR 6., KEDD
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
15.00: Pisa–Como (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Granada–Rayo Vallecano (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.30: FEHA19–DEAC
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Olympiakosz (görög)
19.30: Monaco (francia)–Partizan Beograd (szerb)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Valencia (spanyol)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Real Madrid (spanyol)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Milan (olasz)
20.30: Barcelona (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1002 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI CHALLENGE-KUPA
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
18.00: Conqueridor Valencia (spanyol)–Fino Kaposvár
NŐI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő
19.00: UTE U21–Fatum Nyíregyháza
SÍAKROBATIKA
19.20: világkupaverseny, Lac Beauport (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS
VILÁGKUPAVERSENYEK
14.10: nők, HS 98, Villach (Tv: Eurosport1)
16.00: férfiak, Négysáncverseny, 4. állomás, verseny, Bischofshofen (Tv: Eurosport1)
TENISZ
United Cup, Sydney és Perth
0.30: csoportkör
3.00: negyeddöntő
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
Benne női páros, 3.30 körül: Stollár Fanny, Kato (japán)–L. Kicsenok, N. Kicsenok (ukrán)
ATP 250-es torna, Hongkong
WTA 250-es torna, Auckland
TEREPRALI
Dakar rali, 3. szakasz
Al-Ula–Al-Ula (422 km)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ők kerültek fel a Nemzeti Sport Gála hármas listáira
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az év sportja, 2025, 2. rész – vívás, úszás, kajak-kenu
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége a magyar triatlon-válogatott szövetségi kapitánya, Lipták Tamás. Riporter: Nagy Dániel
13.30 Buli – vendégek: Kreisz Emma és Seregély Míra. Műsorvezető: Virányi Zsolt
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László
15.00: Szombaton kezdődik a férfi vízilabda Európa-bajnokság, a vonalban Szabó Zoltán
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor
17.20: Nemzeti sportkrónika. Műsorvezető: Szilágyi Dóra
17.30: Labdarúgás, zajlik az NB I-es csapatok felkészülése
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Győr–Esztergom női bajnoki kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs. Közvetítés a Szolnok–Trieszt férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-rájátszásmérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin és Károlyi Andrea
20.00: Interjú Veres Rolanddal
20.30: Beszélgetés Hegyi Krisztiánnal
21.00: Körkép az NB I-es csapatok felkészüléséről
21.30: Napi aktualitások
22.00: 2025 és a hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág