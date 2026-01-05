Keddi sportműsor: zárul a síugrók Négysáncversenye

JANUÁR 6., KEDD

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

17.00: Algéria–Kongói DK

20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

21.00: West Ham United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ

15.00: Pisa–Como (Tv: Match4)

18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)

20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: Granada–Rayo Vallecano (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.30: FEHA19–DEAC

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS, MISKOLC

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Olympiakosz (görög)

19.30: Monaco (francia)–Partizan Beograd (szerb)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Valencia (spanyol)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Real Madrid (spanyol)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Milan (olasz)

20.30: Barcelona (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1002 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI CHALLENGE-KUPA

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó

18.00: Conqueridor Valencia (spanyol)–Fino Kaposvár

NŐI MAGYAR KUPA

Nyolcaddöntő

19.00: UTE U21–Fatum Nyíregyháza

SÍAKROBATIKA

19.20: világkupaverseny, Lac Beauport (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS

VILÁGKUPAVERSENYEK

14.10: nők, HS 98, Villach (Tv: Eurosport1)

16.00: férfiak, Négysáncverseny, 4. állomás, verseny, Bischofshofen (Tv: Eurosport1)

TENISZ

United Cup, Sydney és Perth

0.30: csoportkör

3.00: negyeddöntő

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

Benne női páros, 3.30 körül: Stollár Fanny, Kato (japán)–L. Kicsenok, N. Kicsenok (ukrán)

ATP 250-es torna, Hongkong

WTA 250-es torna, Auckland

TEREPRALI

Dakar rali, 3. szakasz

Al-Ula–Al-Ula (422 km)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Jó András, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ők kerültek fel a Nemzeti Sport Gála hármas listáira

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az év sportja, 2025, 2. rész – vívás, úszás, kajak-kenu

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége a magyar triatlon-válogatott szövetségi kapitánya, Lipták Tamás. Riporter: Nagy Dániel

13.30 Buli – vendégek: Kreisz Emma és Seregély Míra. Műsorvezető: Virányi Zsolt

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László

15.00: Szombaton kezdődik a férfi vízilabda Európa-bajnokság, a vonalban Szabó Zoltán

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor

17.20: Nemzeti sportkrónika. Műsorvezető: Szilágyi Dóra

17.30: Labdarúgás, zajlik az NB I-es csapatok felkészülése

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés a Győr–Esztergom női bajnoki kézilabda-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs. Közvetítés a Szolnok–Trieszt férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-rájátszásmérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin és Károlyi Andrea

20.00: Interjú Veres Rolanddal

20.30: Beszélgetés Hegyi Krisztiánnal

21.00: Körkép az NB I-es csapatok felkészüléséről

21.30: Napi aktualitások

22.00: 2025 és a hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág