Egy hónap múlva kezdődik a téli olimpia

A szüleivel nézte az olimpiát 2014-ben, s miközben a Szocsiban jégre lépő sztárok sorra mutatták be programjaikat, a kicsi Maria kibökte: „Én is ott szeretnék lenni egy olimpián!”

Az álom valóra vált: Pavlova Maria Alexei Sviatchenko oldalán a párosok mezőnyében léphet jégre a milánói játékokon – magyar színekben, és talán nem túlzás ehhez hozzátenni, hogy a duó akár a dobogóra is odaérhet Olaszországban.

Mindamellett, hogy azért a rövid pályás gyorskorcsolyázóink pontszerzésében is mindenképpen bízunk (jó lenne, ha nem szakadna meg a sorozat, 2006 óta ugyanis a honi sportág minden téli olimpiáról hozott pontot, pontokat, a legutóbbi két játékokon pedig két arany és két bronz is került a „zsákba”), egyértelmű, Pavlováék esetleges éremszerzése hatalmas siker lenne, s mellette igazi sporttörténelmi tett, hiszen jó rég nem kúszott fel magyar lobogó egy olimpián a műkorcsolya-versenyek eredményhirdetése során.

Történelmi tettre készül Marco Odermatt is: a svájci sportoló az óriás-műlesiklás címvédőjeként várhatja a téli olimpiát, de az sem elképzelhetetlen, hogy három aranyérmet szerez a 2026-os játékokon – az osztrák Toni Sailer (1956), a francia Jean-Claude Killy (1968) és a horvát Janica Kostelic (2002) után negyedik sízőként nyerhetne három aranyat egyazon téli olimpián.

Mióta 2022-ben megnyerte a hosszabbik technikai számot, a gyors számokban is hihetetlen dominanciára tett szert, Peking óta mindhárom versenyszámában világbajnok lett (2023: óriás-műlesiklás és lesiklás; 2025: szuperóriás-műlesiklás), a legutóbbi négy évadban kivétel nélkül az övé lett az összetett-világkupa megnyeréséért járó nagy kristálygömb. Sőt, a vk-ban a legutóbbi két idényben a kis kristálygömböket is kivétel nélkül begyűjtötte, ilyen szintű stabilitást legutóbb az osztrák Marcel Hirschertől láttunk a 2010-es években.

A hölgyeknél pályafutása során többször írt történelmet Lindsey Vonn, csakhogy az amerikai síző 2019-ben visszavonult – hogy aztán az előző idényben visszatérjen!

Negyvenévesen gondolta úgy, akad még keresnivalója havas lejtőkön: a svájci St. Moritz állandó része a női vk-nak, erre a helyszínre esett a választása, 2024. december 21-én a szuper-G-ben rögtön a 14. lett, majd másnap lesiklásban a 6. helyen végzett, a győztes olasz Federica Brignonétól alig 58 századdal elmaradva. Hiába esett el és sérült meg újra egy cortinai edzésén, a március végi vk-döntőn ezüstérmes lett. A mostani idényben aztán jött az újabb csoda, 41 évesen St. Moritzban megnyerte a lesiklást. Ahhoz, hogy a téli olimpián 2010 után ismét sikerrel járjon, jó barátnőjét, az olasz Sofia Goggiát kellene felülmúlnia.

A svájci Marco Odermatt az óriás-műlesiklás címvédője • Lindsey Vonn újra történelmet írhat – nem először tenné meg (Fotó: AFP – NS-montázs)