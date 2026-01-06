Elefántcsontpart könnyedén jutott negyeddöntőbe az Afrika-kupán
A háromszoros Afrika-kupa győztes elefántcsontparti válogatott az első negyedórában még nem tudott a kapuba találni, a 20. percben azonban megszerezte a vezetést: kapu előtti kavarodás után a Manchester Unitedben légióskodó Amad Diallo lőtt a Burkina Fasó-i válogatott kapujába. A 29 éves támadónak negyedik meccsén ez már a harmadik gólja volt a tornán, emellett pedig korábban még kiosztott egy gólpasszt is.
Még a szünet előtt növelte előnyét Elefántcsontpart: a 32. percben Yan Diomande lőtt egy lekészített labdát kapásból az ellenfél kapujába.
Ezután góltalan percek következtek, Burkina Faso nem tudott szépíteni, és az elefántcsontpartiak sem igazán erőltették a harmadik gól megszerzését. Az újabb gólra a 87. percig kellett várni, ez viszont nem akármilyenre sikeredett: Bazoumana Touré a saját térfeléről megindult, majd hatalmas sprintet levágva – igaz, senkitől sem zavartatva – egészen az ötös közeléig vezette a labdát, amelyet szép mozdulattal helyezett a rövid sarokba, kialakítva a 3–0-s végeredményt.
Az elefántcsontparti válogatott 12. alkalommal jutott negyeddöntőbe az Afrika-kupán, az elődöntőbe kerülésért a rekordbajnok Egyiptom vár rá.
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Elefántcsontpart–Burkina Faso 3–0 (Am. Diallo 20., Diomande 32., B. Touré 87.)
Algéria–Kongói DK 1–0 (Bulbina 119.) – hosszabbítás után
A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA
NYOLCADDÖNTŐ
Január 3.
Szenegál–Szudán 3–1
Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
Január 4.
Marokkó–Tanzánia 1–0
Dél-Afrika–Kamerun 1–2
Január 5.
Egyiptom–Benin 3–1, h. u.
Nigéria–Mozambik 4–0
Január 6.
Algéria–Kongói DK 1–0, h. u.
Elefántcsontpart–Burkina Faso 3–0
NEGYEDDÖNTŐ
Január 9.
17.00: Mali–Szenegál
20.00: Kamerun–Marokkó
Január 10.
17.00: Algéria–Nigéria
20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart
ELŐDÖNTŐ
Január 14.
A 3. HELYÉRT
Január 17.
DÖNTŐ
Január 18.