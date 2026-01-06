Elefántcsontpart könnyedén jutott negyeddöntőbe az Afrika-kupán

A háromszoros Afrika-kupa győztes elefántcsontparti válogatott az első negyedórában még nem tudott a kapuba találni, a 20. percben azonban megszerezte a vezetést: kapu előtti kavarodás után a Manchester Unitedben légióskodó Amad Diallo lőtt a Burkina Fasó-i válogatott kapujába. A 29 éves támadónak negyedik meccsén ez már a harmadik gólja volt a tornán, emellett pedig korábban még kiosztott egy gólpasszt is.

Még a szünet előtt növelte előnyét Elefántcsontpart: a 32. percben Yan Diomande lőtt egy lekészített labdát kapásból az ellenfél kapujába.

Ezután góltalan percek következtek, Burkina Faso nem tudott szépíteni, és az elefántcsontpartiak sem igazán erőltették a harmadik gól megszerzését. Az újabb gólra a 87. percig kellett várni, ez viszont nem akármilyenre sikeredett: Bazoumana Touré a saját térfeléről megindult, majd hatalmas sprintet levágva – igaz, senkitől sem zavartatva – egészen az ötös közeléig vezette a labdát, amelyet szép mozdulattal helyezett a rövid sarokba, kialakítva a 3–0-s végeredményt.

Az elefántcsontparti válogatott 12. alkalommal jutott negyeddöntőbe az Afrika-kupán, az elődöntőbe kerülésért a rekordbajnok Egyiptom vár rá.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

Elefántcsontpart–Burkina Faso 3–0 (Am. Diallo 20., Diomande 32., B. Touré 87.)

Algéria–Kongói DK 1–0 (Bulbina 119.) – hosszabbítás után

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

NYOLCADDÖNTŐ

Január 3.

Szenegál–Szudán 3–1

Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2

Január 4.

Marokkó–Tanzánia 1–0

Dél-Afrika–Kamerun 1–2

Január 5.

Egyiptom–Benin 3–1, h. u.

Nigéria–Mozambik 4–0

Január 6.

Algéria–Kongói DK 1–0, h. u.

Elefántcsontpart–Burkina Faso 3–0

NEGYEDDÖNTŐ

Január 9.

17.00: Mali–Szenegál

20.00: Kamerun–Marokkó

Január 10.

17.00: Algéria–Nigéria

20.00: Egyiptom–Elefántcsontpart

ELŐDÖNTŐ

Január 14.

A 3. HELYÉRT

Január 17.

DÖNTŐ

Január 18.