„Ha a nénikémnek golyói lennének” – rekordok és csalódások az NFL alapszakaszának végén

MOST KEZDŐDIK A RÁJÁTSZÁS! Nincs több számolgatás, az alapszakasz utolsó meccsét is lejátszották, kialakult az NFL rájátszásába jutók 14 csapatos listája és az is, hogy ki kivel és mikor játszik az első fordulóban, azaz a wild card körben. Íme!

A WILD CARD KÖR MENETRENDJE

Szombat

22.30: NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) (Tv: Arena4)

19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)

22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

Hétfő

2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

MIÉRT A BRONCOS? MIÉRT A CAROLINA? Furcsának tűnhet, hogy azonos mérlegű csapatok esetében az Amerikai főcsoport elsősége és az NFC Déli csoportjának első helye is azé a csapaté lett, amelynek a pontkülönbsége rosszabb volt riválisáénál. A Carolina–Tampa Bay eset az egyszerűbb. A két csapathoz hasonlóan az utolsó négy meccsét megnyerő Atlanta is 8–9-es mérleggel zárt, így a három csapat egymás elleni eredményei döntöttek. A Carolina és a Tampa Bay egymás elleni mérlege az alapszakaszban 1–1 volt, a Buccaneers és a Falcons is 1–1-gyel zárt egymás ellen. A Panthers viszont mindkétszer legyőzte az Atlantát, azaz az itt figyelembe vett négy meccset együttvéve 3–1 volt a mérlege, míg a Tampa Baynek 2–2, az Atlantának pedig 1–3.

A Denver és a New England esete kicsit bonyolultabb. Mindkét csapat 14–3-as mérleggel zárt, a Patriots annak ellenére második lett, hogy +170-es pontkülönbséggel zárt, míg a Broncos csak +90-essel. Egymással nem játszottak, így ez a szempont kiesett. A következpő a sorban az AFC-csapatoik elleni mérleg volt, ami mindkét esetben 9–3. Itt jött képbe a közös ellenfelek elleni eredmények sora (ez döntött a Rams javára a 49ers elleni összevetésben az NFC Nyugati csoportjában). A Tennessee-t, a Cincinnatit, a New York Jetset és a New York Giantset mindkét csapat legyőzte, de amíg a Denver oda-vissza megverte a Las Vegast, a New England az alapszakasz első fordulójában kikapott a Raiderstől – ez a vereség az oka annak, hogy a Patriots a Broncos mögé szorult a főcsoportgyőzelemért vívott csatában, nem kapott szabad hétvégét és nem élvezheti a hazai pálya előnyét az esetleges Denver elleni konferenciadöntőben.

A HÉT NYILATKOZATA. A remény és a lemondás szimfóniáját hozta a Pittsburgh és a Baltimore mérkőzése az alapszakasz legutolsó felvonásán. Először játszott a Steelers és a Ravens csoportgyőzelemről döntő ki-ki meccset az utolsó fordulóban azóta, hogy 2002-ben létrejött a csoportok jelenlegi beosztása. A találkozó nem is alakulhatott volna fordulatosabban, a Baltimore jó kezdése után a Pittsburgh tízpontos hátrányból fordított, a második félidőben összesen ötször változott a vezető csapat kiléte, csak a negyedik negyedben négy touchdownnal négyszer. A Steelers 55 másodperccel a vége előtt szerzett vezetést, de Chris Boswell rúgó elhibázta a jutalomrúgást, ami azt jelentette, hogy a Baltimore-nak elég volt egy mezőnygól a győzelemhez. Idegtépő akció során el is jutott a Steelers térfelének közepéig, ahonnan az újonc Tyler Loop 44 yardról próbálkozhatott a győzelmet érő rúgással, de kihagyta, és a Steelers lett a csoportgyőztes. A meccs utáni sajtótájékoztatón Mike Tomlint arról kérdezték, mi lett volna, ha bemegy a Ravens mezőnygólja. „Tudják, hogy van ez. Ha a nénikémnek golyói lennének, ő lenne a bácsikám” – zárta rövidre a kérdést Tomlin, akinek esze ágában sem volt ezek után azon rágódni, mi lett volna, ha…

A HÉT NEGATÍV SZEREPLŐJE. A Baltimore éveken át egy valamiben biztos lehetett, és az a rúgójának pontossága volt. Justin Tucker 2012 és 2024 között szolgálta a Ravenst, a 13 idénye alatt ötszörös All Pro-játékos lett, azaz a liga legjobb rúgójának választották. Nemcsak pontos, erős lába is volt, eddig az évig az övé volt a legtávolabbról szerzet mezőnygól 66 yarddal. Csakhogy egy éve sorozatos szexuális zaklatással vádolták meg, amiért a liga 10 meccsről eltiltotta, a Baltimore pedig elbocsátotta. Az újonc Tyler Loop jött a helyére, és egész jól végezte a dolgát az utolsó meccs utolsó másodpercéig, amikor a Steelers elle ni „csoportdöntőben” elhibázta a mindent eldöntő rúgást. „Túl vékonyan találtam el” – mondta a sznúkerből ismert kifejezéssel Loop, miközben a társai vigasztalták.

A rúgók sok drámai pillanatot átéltek már, Adam Vinatieri például két Super Bowl-győzelmet érő mezőnygólt rúgott a New England Patriotsban. A leghíresebb negatív példa Scott Norwoodé, a Buffalo Bills rúgója 1991 januárjában nyolc másodperccel a vége előtt a New York Giants 20–19-es vezetésénél a győzelemért rúgott 47 yardról, de elhibázta. A Ravensnél Billy Cundiff hibázott a 2011-es idény főcsoportdöntőjében a New England 23–20-as vezetésénél 32 yardról – egyenlítés helyett vereség következett, Cundiff helyére pedig Tucker érkezett.

A HÉT KÉRDÉSE. Ki lesz az MVP? Néhány hete a buffalói Josh Allen volt a legfőbb esélyes, úgy tűnt, a tavalyi idény után ismét a legjobbnak választhatják, de a Cleveland nyögvenyelős legyőzése és a Philadelphiától elszenvedett vereség miatt a szakértők szerint kiesett a versenyfutásból. Trevor Lawrence elképesztő utolsó nyolc hetet produkákt a Jacksonville-nél, míg Sam Darnold Tom Brady után mindössze a második irányítóként nyert meg 14 meccset két egymást követő idényben – ráadásul Bradyvel ellentétben két különböző csapat QB-jaként tette meg ezt a tavaly Minnesotából Seattle-be költöző Darnold. Kettejüknél is nagyobb esélye van az MVP-címre másik két irányítónak. A 23 éves Drake Maye a második évében csoportgyőzelemhez segítette a New Englandet, ráadásul az utolsó hetekben is remekül játszott – kár a 15. héten a Josh Allenéktől elszenvedett vereségért. Emiatt fő esélyes a 37 éves Matthew Stafford, aki 4707 passzolt yarddal és 46 touchdownnal az élen zárta az alapszakaszt. A kérdésre a választ a február 5-i díjátadón kapjuk meg.

AZ ÉV REKORDEREI. A 2025-ös idény legtöbbet hangoztatott rekordja Cam Little 68 yardos mezőnygólja és Myles Garrett 23 sackje marad. A Jacksonville rúgója az előidényben 70 yardról is betalált, de hivatalos meccsen a 68 yard az új rekord, amivel Justin Tucker 66 yardos csúcsát adta át a múltnak. A Cleveland védője a Cincinnati ellen megszerezte a 23. sackjét, ezzel hivatalosan is ő szerelte legtöbbször egy szezonban a passzolni készülő rivális irányítót, megelőzve az eddig holtversenyben vezető Michael Strachant és T. J. Wattot (22.5 sack). Nézzük, melyik statisztikai kategóriában ki zárta az élen a 2025-ös alapszakaszt!

Passzolt yardok: Matthew Stafford (Rams) 4707

Passzolt TD-k: Matthew Stafford (Rams) 46

Legjobb passzindex: Drake Maye (Patriots) 113.5

Futott yardok: James Cook III (Bills) 1621

Futott TD-k: Jonathan Taylor (Colts) 18

Leghosszabb futás: Bijan Robinson (Falcons) 93 yard

Elkapott yardok: Jaxon Smith-Njigba (Seahawks) 1793

Elkapott TD-k: Davante Adams (Rams) 14

Futott és elkapott TD-k: Jonathan Taylor (Colts) 20

Leghosszabb elkapás: Tutu Atwell (Rams) 88 yard

Leghosszabb visszahordás kirúgás után: Rashid Shaheed (Seahawks) 100 yard

Leghosszabb visszahordás punt után: Tory Horton (Seahawks) 95 yard

Leghosszabb mezőnygól: Cam Little (Jaguars) 68 yard

Legtöbb mezőnygól: Ka’imi Fairbairn (Texans) 44

Leghosszabb punt: Ryan Wright (Vikings) 77 yard

Leghosszabb puntátlag: Daniel Whelan (Packers) 51.7 yard

Legtöbb sack: Myles Garrett (Browns) 23

Legtöbb szerelés: Jordyn Brooks (Dolphins) 183

Legtöbb interception: Kevin Byard III (Bears) 7

Legtöbb leütött passz: Mike Jackson (Panthers) és Riley Moss (Broncos) 19-19

A HÉT SIKERES ÉS SIKERTELEN KÜLDETÉSE. Két másodéves irányító is nagy egyéni céllal vágott neki az utolsó fordulónak. Bo Nix, a Denver játékosa teljesítette küldetését, és a Chargers legyőzésével az első két idényében 24 mérkőzést nyert meg, amivel beállította Russell Wilson 2012-ben és 2013-ban felállított rekordját. Senki sem nyert annyi meccset irányítókélnt az első két idényében, mint ők ketten.

Caleb Williamsnek a Detroit ellen 270 passzolt yardra volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 4000-es álomhatárt. A Chicago Bears az egyetlen klub az NFL-ben, amelynek még sohasem volt 4000 yardos irányítója, és most Williams véget vethetett volna ennek. Ám a 19–16-os vereség során 212-ig jutott, azaz 58-cal elmaradt a nagy céltól. Így is eljutott 3942-ig, amivel átadta a múltnak Erik Kramer 1995-ös 3838-as klubrekordját.

A HÉT MEGLEPETÉSEI. Az alapszakasz zárása után a playoffról lemaradt csapatok közül több is menesztette edzőjét. A Baltimore Ravenstől 18 év után távozott a 2013 februárjában a csapattal Super Bowlt nyerő John Harbaugh, a Cleveland Browns hat év után elköszönt Kevin Stefanskitól, a Las Vegas Raiders egy idény után megköszönte a 74 éves Pete Carroll munkáját, míg az egy nappal korábban az edzőt születésnapőján felköszöntő Arizona Cardinals három szezon után menesztette Jonathan Gannont. A legnagyobb meglepetés talán az Atlanta döntése, miszerint két évad után megválik Raheem Morristól. A Falconsnál a teljes strukúraváltás része Morris menesztése, Terry Fontenot általános igazgatót is elbocsátották, Arthur Blank tulajdonos ugyanis új vezérigazgatót keres, akire minden személyi döntést rá mer bízni, és Morris menesztésével garantálta, hogy az új főnök tiszta lappal indul.

ÍGY DRAFTOLNAK. Az alapszakasz lezárultával a tavasszal Pittsburghben megrendezendő újoncbörze választási sorrendje is kialakult. Az április 23-i első körben a legelső választás a Las Vegasé lesz, mert bár a Raiders legyőzte a Kansas Cityt vasárnap, egyedül a New York Giants volt „veszélyes” az első pickre, de a fő rivális a korábbi idősávban felülkerekedett a Dallason, így visszacsúszott az ötödik helyre. A Los Angeles Rams sokáig top 10-esnek tűnt az Atlantától kapott joggal, de a Falcons négyes győzelmi sorozata miatt csak a 13. helyen választhat először. A rájátszásba jutott csapatok sorrendjéről a playoffszereplésük dönt.

Az első 18 pick sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings

NCAA-RÁJÁTSZÁS. Az egyetemi bajnokság rájátszásának 12 csapatosra bővítése után tavaly sok kritikát kapott az új rendszer, mert bár az első négy kiemelt erőnyerőként egyből a negyeddöntőbe jutott, a két tétmeccs között eltelt egy hónapos szünet óriási hátrányt jelentett az egy héttel korábban játszók ellen. Tavaly az első négy kiemelt kiesett a játékban lévő rivális ellen, és idén sem sokat javult a helyzet, egyedül az Indiana jutott tovább az egy héttel tovább pihenők közül. Ez két év alatt nyolcból egy továbbjutó – a kiemelési rendszer hibás vagy tényleg a túl sok pihenő miatt kerül bajba az első négy? A playoff-mezőny 16 csapatosra növelése kedvezőbb helyzetbe hozná a kiemelteket, de a szakértők szerint nem életszerű, mert nincs annyi jó csapat. Most már az elődöntő következik, ahol nincs ilyen kérdés.

A negyeddöntő eredményei

Ohio State (2.)–Miami (10.) 14–24

Texas Tech (4.)–Oregon (5.) 0–23

Indiana (1.)–Alabama (9.) 38–3

Georgia (3.)–Ole Miss (6.) 34–39

Az elődöntő programja

Péntek, 1.30: Miami (10.)–Ole Miss (6.), Phoenix (Tv: Arena4)

Szombat, 1.30: Indiana (1.)–Oregon (5.), Atlanta (Tv: Arena4)

NFL, ALAPSZAKASZ, 18. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Szombaton játszották

Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17

Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3

New York Giants–Dallas Cowboys 34–17

Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7

Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30

Vasárnap késő este

Buffalo Bills–New York Jets 35–8

Chicago Bears–Detroit Lions 16–19

Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3

Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20

New England Patriots–Miami Dolphins 38–10

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24

Hétfő hajnal

Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 26–24

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 14 – 3 – 0 0.824 490–320 +170 2. Buffalo Bills 12 – 5 – 0 0.706 481–365 +116 3. Miami Dolphins 7 – 10 – 0 0.412 347–424 –77 4. New York Jets 3 – 14 – 0 0.176 300–503 –203 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 10 – 7 – 0 0.588 397–387 +10 2. Baltimore Ravens 8 – 9 – 0 0.471 424–398 +26 3. Cincinnati Bengals 6 – 11 – 0 0.353 414–492 –78 4. Cleveland Browns 5 – 12 – 0 0.294 279–379 –100 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Jacksonville Jaguars 13 – 4 – 0 0.765 474–326 +148 2. Houston Texans 12 – 5 – 0 0.706 404–295 +109 3. Indianapolis Colts 8 – 9 – 0 0.471 466–412 +54 4. Tennessee Titans 3 – 14 – 0 0.176 284–478 –194 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 14 – 3 – 0 0.824 401–311 +90 2. Los Angeles Chargers 11 – 6 – 0 0.647 368–340 +28 3. Kansas City Chiefs 6 – 11 – 0 0.353 362–328 +34 4. Las Vegas Raiders 3 – 14 – 0 0.176 241–432 –191 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 11 – 6 – 0 0.647 379–325 +54 2. Dallas Cowboys 7 – 9 – 1 0.441 471–511 –40 3. Washington Commanders 5 – 12 – 0 0.294 356–451 –95 4. New York Giants 4 – 13 – 0 0.235 381–439 –58 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Chicago Bears 11 – 6 – 0 0.647 441–415 +26 2. Green Bay Packers 9 – 7 – 1 0.559 391–360 +31 3. Minnesota Vikings 9 – 8 – 0 0.529 344–333 +11 4. Detroit Lions 9 – 8 – 0 0.529 481–413 +68 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Carolina Panthers 8 – 9 – 0 0.471 311–380 –69 2. Tampa Bay Buccaneers 8 – 9 – 0 0.471 380–411 –31 3. Atlanta Falcons 8 – 9 – 0 0.471 353–401 –48 4. New Orleans Saints 6 – 11 – 0 0.353 306–383 –77 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 14 – 3 – 0 0.824 483–292 +191 2. Los Angeles Rams 12 – 5 – 0 0.706 508–346 +162 3. San Francisco 49ers 12 – 5 – 0 0.706 437–371 +66 4. Arizona Cardinals 3 – 14 – 0 0.176 355–488 –133 A CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE