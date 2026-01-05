Milánó 2026: még mindig nagy építkezés folyik a hokicsarnoknál

Nemzeti Sportrádió

Helyszíni kanadai médiabeszámolók szerint közel egy hónappal a milánói téli olimpia rajtja előtt még mindig jelentős építkezés folyik a férfi jégkorongtorna nagy arénájánál, a Szent Júlia Csarnoknál (Santagiulia).

A CBC arról számolt be, hogy már nem a teljes befejezés a központi kérdés, hanem az, hogy a helyszín megfelelően működőképes lesz-e. Az első és egyetlen tesztversenyt a héten rendezik, ekkor vizsgázik a még kipróbálatlan hűtőrendszer is. Nagy kérdés, hogy a jég bírja-e a napi háromszori mérkőzéssel járó terhelést.

Amikor eldőlt, hogy 2014 után ismét játszhatnak az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai, akkor ígéretet kaptak arra a szervezőktől és a nemzetközi szövetségtől (IIHF), hogy NHL-es szabvány alapján készül el a pálya. Azonban egy hónapja kiderült, hogy közel 1 méterrel eltértek a megfelelő mérettől, de ez most már januárban szinte nem is téma.

Amit a kanadaiak a helyszínen tapasztaltak, hogy az aréna melletti részeket még nagy, beépítetlen területek veszik körül, toronydarukat látni, az ottani utak egy része még befejezetlen, továbbá gaz és régóta ott álló törmelék borítja. Az elbontatlan épületeteket pedig graffiti fedi.

A Szent Júlia Csarnoknak már közel egy éve állnia kellene, de még a múlt hónapban rendezett junior (U20) divízió I/B-tornát sem itt, hanem a másik ötkarikás hokis helyszínen, a Fierában tartották.

 

