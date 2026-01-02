Rövid pályás gyorskorcsolya: ők utazhatnak a milánói téli olimpiára!

Azt hihetnénk, a két női induló személyének megjelölése volt a nehezebb, s bár ez valahol igaz is, a férficsapat kapcsán sem olyan egyértelmű minden a milánói utazók kihirdetésekor, hiszen néhány napja a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott újabb balszerencsés esetet jegyezhetett fel – emellett az illetékesektől (Nemzetközi Olimpiai Bizottság és Nemzetközi Korcsolyázószövetség) még nem érkezett meg a válasz annak kapcsán, a tartalékok a játékok idején készülhetnek-e a helyszínen.

De lássuk a milánói utazókat: Jászapáti Péter (ha felépül…), Moon Wonjun, Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel utazhat (a tartalék szerepéről később születik döntés – Csizmadia Márk, Granasztói Ádám és Bontovics Balázs a lehetséges jelölt), míg a két női induló Somodi Maja és Végi Diána Laura (tartalék: Sziliczei-Német Rebeka).

„Jászapáti Péter néhány napja elesett az edzésen, jelenleg a vizsgálatok folynak, de reméljük, hogy szisztematikus, precíz és gyors rehabilitációval eljutunk odáig, hogy Peti ott lesz velünk Milánóban – nyilatkozta Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatója. – Ha lehet mondani ilyet egy esés után: valamivel szerencsésebb, hogy felsőtestet érintő sérülésről van szó, hiszen így például, bár korcsolyázni jelenleg nem tud, szárazedzéseket képes végezni. Fontos kérdés, milyen gyorsan javul, hiszen a váltóban nagy szerepet kap egy kellő erejű lökés is. Az, hogy Peti nem indul január közepén a tilburgi Európa-bajnokságon, majdnem biztosan kijelenthető. Somodi Maja magasan a legjobbnak bizonyult a kvalifikációs versenyeken szerzett indulási jogok rangsorában, így az ő helye egyértelmű volt. A második helyért volt nagy csata, ebből Végi Diána Laura jött ki győztesen. A versenyeken szerzett kvótás helyek mellett azért azt is figyeltük, ki hogyan teljesített a vegyes váltóban, s hogy azt a csapatot mennyire tudja segíteni az olimpián – ebben az összevetésben Lora helye vitathatatlan a válogatottban.”

A csapat – természetesen – indul január 16. és 18. között a tilburgi kontinensviadalon (az utazók személyét később nevezik meg a válogatott edzői), az Eb-t követően pedig teljes erőbedobással készül a milánói olimpiára, ahol egyéniben minden távon két-két magyar indulhat, s jégre léphet a vegyes és a férfiváltó is.