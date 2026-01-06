Nemzeti Sportrádió

Potya és öngól okozta a Granada vesztét, a Rayo jutott be utolsóként a Király-kupa nyolcaddöntőjébe

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 21:07
null
Ander Astralaga hibája is kellett a Rayo győzelméhez (Fotó: Imago Images)
Címkék
spanyol Király-kupa Granada Rayo Vallecano Copa del Rey Király-kupa
A spanyol labdarúgó Király-kupa harmadik fordulójának utolsó mérkőzésén a Rayo Vallecano 3–1-re nyert a másodosztályú Granada vendégeként, és bejutott a nyolcaddöntőbe.

A 9. percben a másodosztály kieső (20.) helyen álló hazaiak szereztek vezetést, Pablo Sáenz lőtt egy kipattanót a bal alsóba. A Granada még a kapufát is eltalálta az első félidőben, növelni azonban nem tudta előnyét, a szünet után pedig egyenlített a Rayo. A 49. percben Álvaro García lőtt 20 méterről, egy védőn megpattant a labda, ami ezt követően a bal kapufáról befelé vágódott. Aztán a vendégek is eltalálták a kapufát, majd ismét melléjük szegődött a szerencse, amikor a 74. percben Pedro Díaz lőtt úgy 30 méterről, Ander Astralaga pedig bevédte. Igazán peches volt ezen az estén a Granada, mert még öngólt is vétett, a ráadás második percében Juanjo botlott bele a labdába, amely a kapuja bal alsó sarkában kötött ki, így 3–1-re nyert a Rayo Vallecano.

A nyolcaddöntő sorsolását szerdán 13 órától tartják.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Granada (II.)–Rayo Vallecano 1–3

December 18-án játszották
Burgos (II.)–Getafe 3–1
Ourense (III.)–Athletic Bilbao 0–1 – hosszabbítás után
Murcia (III.)–Real Betis 0–2
December 17-én játszották
Alavés–Sevilla 1–0
Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3
Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0
Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0
Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3
Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után
Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1
December 16-án játszották
Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2
Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2
Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2
Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
Eibar (II.)–Elche 0–1

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE
Első osztály (11 csapat): Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, FC Barcelona, Elche, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia
Másodosztály (5 csapat): Albacete, Burgos, Deportivo La Coruna, Cultural Leonesa, Racing Santander

 

spanyol Király-kupa Granada Rayo Vallecano Copa del Rey Király-kupa
Legfrissebb hírek

La Liga: egymás ellen folyatódott a Rayo Vallecano és a Getafe nyeretlen sorozata

Spanyol labdarúgás
2026.01.02. 23:23

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Spanyol labdarúgás
2025.12.21. 23:00

A Getafe kiesett; az Athletic Bilbao hosszabbítás után jutott tovább a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2025.12.18. 23:26

A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki a továbbjutást a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 23:22

Király-kupa: másodosztályú csapat ejtette ki a Mallorcát

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 22:06

Barca: először kezdhet az idényben Ter Stegen, de nem kizárt, hogy mennie kell

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 12:22

Megőrizte idegenbeli veretlenségét a Betis

Spanyol labdarúgás
2025.12.15. 23:02

Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 23:49
Ezek is érdekelhetik