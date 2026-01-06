Potya és öngól okozta a Granada vesztét, a Rayo jutott be utolsóként a Király-kupa nyolcaddöntőjébe
A 9. percben a másodosztály kieső (20.) helyen álló hazaiak szereztek vezetést, Pablo Sáenz lőtt egy kipattanót a bal alsóba. A Granada még a kapufát is eltalálta az első félidőben, növelni azonban nem tudta előnyét, a szünet után pedig egyenlített a Rayo. A 49. percben Álvaro García lőtt 20 méterről, egy védőn megpattant a labda, ami ezt követően a bal kapufáról befelé vágódott. Aztán a vendégek is eltalálták a kapufát, majd ismét melléjük szegődött a szerencse, amikor a 74. percben Pedro Díaz lőtt úgy 30 méterről, Ander Astralaga pedig bevédte. Igazán peches volt ezen az estén a Granada, mert még öngólt is vétett, a ráadás második percében Juanjo botlott bele a labdába, amely a kapuja bal alsó sarkában kötött ki, így 3–1-re nyert a Rayo Vallecano.
A nyolcaddöntő sorsolását szerdán 13 órától tartják.
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Granada (II.)–Rayo Vallecano 1–3
December 18-án játszották
Burgos (II.)–Getafe 3–1
Ourense (III.)–Athletic Bilbao 0–1 – hosszabbítás után
Murcia (III.)–Real Betis 0–2
December 17-én játszották
Alavés–Sevilla 1–0
Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3
Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0
Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0
Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3
Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után
Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1
December 16-án játszották
Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2
Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2
Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2
Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
Eibar (II.)–Elche 0–1
A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE
Első osztály (11 csapat): Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, FC Barcelona, Elche, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia
Másodosztály (5 csapat): Albacete, Burgos, Deportivo La Coruna, Cultural Leonesa, Racing Santander