Potya és öngól okozta a Granada vesztét, a Rayo jutott be utolsóként a Király-kupa nyolcaddöntőjébe

A 9. percben a másodosztály kieső (20.) helyen álló hazaiak szereztek vezetést, Pablo Sáenz lőtt egy kipattanót a bal alsóba. A Granada még a kapufát is eltalálta az első félidőben, növelni azonban nem tudta előnyét, a szünet után pedig egyenlített a Rayo. A 49. percben Álvaro García lőtt 20 méterről, egy védőn megpattant a labda, ami ezt követően a bal kapufáról befelé vágódott. Aztán a vendégek is eltalálták a kapufát, majd ismét melléjük szegődött a szerencse, amikor a 74. percben Pedro Díaz lőtt úgy 30 méterről, Ander Astralaga pedig bevédte. Igazán peches volt ezen az estén a Granada, mert még öngólt is vétett, a ráadás második percében Juanjo botlott bele a labdába, amely a kapuja bal alsó sarkában kötött ki, így 3–1-re nyert a Rayo Vallecano.

A nyolcaddöntő sorsolását szerdán 13 órától tartják.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Granada (II.)–Rayo Vallecano 1–3

December 18-án játszották

Burgos (II.)–Getafe 3–1

Ourense (III.)–Athletic Bilbao 0–1 – hosszabbítás után

Murcia (III.)–Real Betis 0–2

December 17-én játszották

Alavés–Sevilla 1–0

Talavera CF (III.)–Real Madrid 2–3

Cultural Leonesa (II.)–Levante 1–0

Albacete (II.)–Celta Vigo 2–2 – 11-esekkel 3–0

Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid 2–3

Huesca (II.)–Osasuna 2–4 – hosszabbítás után

Racing Santander (II.)–Villarreal 2–1

December 16-án játszották

Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2

Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2

Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2

Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0

Eibar (II.)–Elche 0–1

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE

Első osztály (11 csapat): Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, FC Barcelona, Elche, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia

Másodosztály (5 csapat): Albacete, Burgos, Deportivo La Coruna, Cultural Leonesa, Racing Santander