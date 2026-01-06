Szerdai sportműsor: női kosár MK-negyeddöntő, angol Premier League, spanyol Szuperkupa-elődöntő
JANUÁR 7., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
18.30: Bologna–Atalanta (Tv: Arena4)
18.30: Napoli–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Fiorentina
20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese
SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, férfi műlesiklás, Madonna di Campiglio
17.30: 1. futam
20.45: 2. futam
JÉGKORONG
MAGYAR KUPA
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék
Svájci bajnokság
19.45: Lausanne–Lugano (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE
18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm
18.00: Sopron Basket–Csata TKK
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Paris Basketball (francia)
20.30: Bayern München (német)–Baskonia (spanyol)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1003 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi CEV-kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
18.00: JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel)–MÁV Előre Foxconn
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: MEAFC-Peka Bau–Vegyész RC Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)
Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG KNRC–Olymp Praha (cseh)
TENISZ
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
2.00: férfiak, egyes, 2. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, 3. forduló, páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
TEREPRALI
Dakar rali, 4. szakasz
Al-Ula–Al-Ula (451 km)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Téli olimpia: újabb botrány a láthatáron…
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda minden mennyiségben
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az év sportja, 2025, 3. rész: jégkorong, kosárlabda, tenisz
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Öt nappal a 68. Nemzeti Sport Gála előtt, vendég: Szabó László kreatív producer, a Magyar Paralimpiai Szövetség elnöke
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kovács Erika, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Tereprali, ez történt eddig a Dakar ralin
17.20: Nemzeti Sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Jó András
18.00: Röplabda, élő közvetítés a Kaposvár–Olymp Praha női Challenge-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András. Kosárlabda, élő közvetítés az NKA Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea
18.40: Jégkorong, élő közvetítés a BJAHC–DVTK Magyar Kupa-mérkőzéstől, Kommentátor: Virányi Zsolt
22.30: Sportvilág