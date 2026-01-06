Szerdai sportműsor: női kosár MK-negyeddöntő, angol Premier League, spanyol Szuperkupa-elődöntő

JANUÁR 7., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)

20.30: Brentford–Sunderland

20.30: Crystal Palace–Aston Villa

20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers

20.30: Fulham–Chelsea

20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)

21.15: Newcastle United–Leeds United

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ

18.30: Bologna–Atalanta (Tv: Arena4)

18.30: Napoli–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Fiorentina

20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, férfi műlesiklás, Madonna di Campiglio

17.30: 1. futam

20.45: 2. futam

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék

Svájci bajnokság

19.45: Lausanne–Lugano (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE

18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm

18.00: Sopron Basket–Csata TKK

19.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Paris Basketball (francia)

20.30: Bayern München (német)–Baskonia (spanyol)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1003 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi CEV-kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó

18.00: JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel)–MÁV Előre Foxconn

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: MEAFC-Peka Bau–Vegyész RC Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

18.00: KHG KNRC–Olymp Praha (cseh)

TENISZ

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

2.00: férfiak, egyes, 2. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, 3. forduló, páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Hongkong

6.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

WTA 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

TEREPRALI

Dakar rali, 4. szakasz

Al-Ula–Al-Ula (451 km)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Téli olimpia: újabb botrány a láthatáron…

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda minden mennyiségben

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az év sportja, 2025, 3. rész: jégkorong, kosárlabda, tenisz

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: Öt nappal a 68. Nemzeti Sport Gála előtt, vendég: Szabó László kreatív producer, a Magyar Paralimpiai Szövetség elnöke

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kovács Erika, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Tereprali, ez történt eddig a Dakar ralin

17.20: Nemzeti Sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Jó András

18.00: Röplabda, élő közvetítés a Kaposvár–Olymp Praha női Challenge-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András. Kosárlabda, élő közvetítés az NKA Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea

18.40: Jégkorong, élő közvetítés a BJAHC–DVTK Magyar Kupa-mérkőzéstől, Kommentátor: Virányi Zsolt

22.30: Sportvilág