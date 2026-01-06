Nemzeti Sportrádió

Fordított a Forest, egyre nagyobb bajban a már tíz bajnoki óta nyeretlen West Ham

2026.01.06. 23:00
Morgan Gibbs-White (középen) gólöröme (Fotó: Getty Images)
West Ham United Nottingham Forest Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójának keddi, nyitó mérkőzésén a vendég Nottingham Forest fordított, 2–1-re legyőzve a tabellán mögötte álló West Hamet.

Két rossz formában található csapat találkozott egymással kedd este, ugyanis a West Ham kilenc bajnoki óta nyeretlen volt (ráadásul szombaton az utolsó helyezett, addig még győzni képtelen Wolvestól kapott ki 3–0-ra), míg a Forest négy vereséggel a háta mögött érkezett Londonba, ahol hátrányba is került. A 13. percben hazai sarokrúgás után Murillo fején csúszott meg a labda, amit így a saját kapujába juttatott – öngól.

A szünet után közel járt a második gólhoz a WHU, ám Crysencio Summerville hiába talált be, les miatt érvénytelenítették a találatot. Pár percre rá pedig egyenlítettek a vendégek, Elliot Anderson bal oldali szöglete után Nicolás Domínguez csúsztatott a bal felső sarokba. Mindkét csapatnak voltak helyzetei a folytatásban, majd tizenegyeshez jutottak a hajrában a nottinghamiek, amikor Alphonse Areola öklözni próbált, ám a labda helyett Morgan Gibbs-White fejét találta el. A büntetőt a sértett végezte el, és laposan középre lőtt, miközben a francia kapus jobbra elmozdult.

Bár hét percet hosszabbított a játékvezető, a West Ham United nem tudott egyenlíteni, így már 10 meccse nyeretlen, ráadásul hét pontra nőtt a hátránya a vereségsorozatát megszakító, még bennmaradó helyen álló Nottingham Foresttel szemben. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)

Szerdán játsszák
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United
Csütörtökön játsszák
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal20153240–14+2648
  2. Manchester City20133444–18+2642
  3. Aston Villa20133433–24+942
  4. Liverpool20104632–28+434
  5. Chelsea2087533–22+1131
  6. Manchester United2087534–30+431
  7. Brentford2093832–28+430
  8. Sunderland2079421–19+230
  9. Newcastle2085728–24+429
10. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
11. Fulham2084828–29–128
12. Everton2084822–24–228
13. Tottenham2076728–24+427
14. Crystal Palace2076722–23–127
15. Bournemouth2058731–38–723
16. Leeds United2057826–33–722
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham21351322–43–2114
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

 

