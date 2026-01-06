Fordított a Forest, egyre nagyobb bajban a már tíz bajnoki óta nyeretlen West Ham
Két rossz formában található csapat találkozott egymással kedd este, ugyanis a West Ham kilenc bajnoki óta nyeretlen volt (ráadásul szombaton az utolsó helyezett, addig még győzni képtelen Wolvestól kapott ki 3–0-ra), míg a Forest négy vereséggel a háta mögött érkezett Londonba, ahol hátrányba is került. A 13. percben hazai sarokrúgás után Murillo fején csúszott meg a labda, amit így a saját kapujába juttatott – öngól.
A szünet után közel járt a második gólhoz a WHU, ám Crysencio Summerville hiába talált be, les miatt érvénytelenítették a találatot. Pár percre rá pedig egyenlítettek a vendégek, Elliot Anderson bal oldali szöglete után Nicolás Domínguez csúsztatott a bal felső sarokba. Mindkét csapatnak voltak helyzetei a folytatásban, majd tizenegyeshez jutottak a hajrában a nottinghamiek, amikor Alphonse Areola öklözni próbált, ám a labda helyett Morgan Gibbs-White fejét találta el. A büntetőt a sértett végezte el, és laposan középre lőtt, miközben a francia kapus jobbra elmozdult.
Bár hét percet hosszabbított a játékvezető, a West Ham United nem tudott egyenlíteni, így már 10 meccse nyeretlen, ráadásul hét pontra nőtt a hátránya a vereségsorozatát megszakító, még bennmaradó helyen álló Nottingham Foresttel szemben. 1–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)
Szerdán játsszák
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United
Csütörtökön játsszák
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40–14
|+26
|48
|2. Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44–18
|+26
|42
|3. Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33–24
|+9
|42
|4. Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32–28
|+4
|34
|5. Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33–22
|+11
|31
|6. Manchester United
|20
|8
|7
|5
|34–30
|+4
|31
|7. Brentford
|20
|9
|3
|8
|32–28
|+4
|30
|8. Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21–19
|+2
|30
|9. Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28–24
|+4
|29
|10. Brighton & Hove Albion
|20
|7
|7
|6
|30–27
|+3
|28
|11. Fulham
|20
|8
|4
|8
|28–29
|–1
|28
|12. Everton
|20
|8
|4
|8
|22–24
|–2
|28
|13. Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28–24
|+4
|27
|14. Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22–23
|–1
|27
|15. Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31–38
|–7
|23
|16. Leeds United
|20
|5
|7
|8
|26–33
|–7
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|20
|3
|3
|14
|20–39
|–19
|12
|20. Wolverhampton
|20
|1
|3
|16
|14–40
|–26
|6