Fordított a Forest, egyre nagyobb bajban a már tíz bajnoki óta nyeretlen West Ham

Két rossz formában található csapat találkozott egymással kedd este, ugyanis a West Ham kilenc bajnoki óta nyeretlen volt (ráadásul szombaton az utolsó helyezett, addig még győzni képtelen Wolvestól kapott ki 3–0-ra), míg a Forest négy vereséggel a háta mögött érkezett Londonba, ahol hátrányba is került. A 13. percben hazai sarokrúgás után Murillo fején csúszott meg a labda, amit így a saját kapujába juttatott – öngól.

A szünet után közel járt a második gólhoz a WHU, ám Crysencio Summerville hiába talált be, les miatt érvénytelenítették a találatot. Pár percre rá pedig egyenlítettek a vendégek, Elliot Anderson bal oldali szöglete után Nicolás Domínguez csúsztatott a bal felső sarokba. Mindkét csapatnak voltak helyzetei a folytatásban, majd tizenegyeshez jutottak a hajrában a nottinghamiek, amikor Alphonse Areola öklözni próbált, ám a labda helyett Morgan Gibbs-White fejét találta el. A büntetőt a sértett végezte el, és laposan középre lőtt, miközben a francia kapus jobbra elmozdult.

Bár hét percet hosszabbított a játékvezető, a West Ham United nem tudott egyenlíteni, így már 10 meccse nyeretlen, ráadásul hét pontra nőtt a hátránya a vereségsorozatát megszakító, még bennmaradó helyen álló Nottingham Foresttel szemben. 1–2

