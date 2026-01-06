Vívás: kevéssel maradt le a vk-éremről a junior női párbajtőrcsapat

A junior-vb-ezüstérmes Nagy Blankát és a kadétvilágbajnok Horváth Lottit is nélkülőző junior női párbajtőr-válogatott

Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Emma és Rózsás Júlia

felállásban a negyedik helyen végzett az olaszországi Udinében rendezett korosztályos világkupa-viadalon – számol be a hazai szövetségi portál.

A László István által vezetett négyes a spanyolok és a franciák legyőzése után az elődöntőben a kínaiaiktól, a bronzéremért pedig az ukránoktól szenvedett egyetlen tusos vereséget.

Korábban az egyéni versenyben a nyolcaddöntős Kozma Laura szerepelt a legjobban.

Junior női párbajtőrcsapat világkupa, Udine, 22 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Spanyolország 45:40 (Gachályi +4, Nagy +1, Kozma 0, Rózsás 0).

Negyeddöntő: Magyarország-Franciaország 45:33 (Gachályi +7, Kozma +6, Nagy -1).

Elődöntő: Magyarország-Kína 41:42 (Rózsás +3, Gachályi +2, Kozma -6).

A 3. helyért: Magyarország-Ukrajna 44:45 (Gachályi +5, Kozma -1, Nagy -1, Rózsás -4).

Végeredmény: 1. Kína, 2. Egyesült Államok, 3. Ukrajna, 4. Magyarország (Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Emma, Rózsás Júlia).

(Kiemelt képünkün: Gachályi Gréta Forrás: MASZ)