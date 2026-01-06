Nemzeti Sportrádió

Vívás: kevéssel maradt le a vk-éremről a junior női párbajtőrcsapat

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 20:38
null
Címkék
vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A junior női párbajtőrcsapat a negyedik helyen végzett a korosztály Udinében rendezett világkupaversenyén.

A junior-vb-ezüstérmes Nagy Blankát és a kadétvilágbajnok Horváth Lottit is nélkülőző junior női párbajtőr-válogatott

Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Emma és Rózsás Júlia

felállásban a negyedik helyen végzett az olaszországi Udinében rendezett korosztályos világkupa-viadalon – számol be a hazai szövetségi portál.

A László István által vezetett négyes a spanyolok és a franciák legyőzése után az elődöntőben a kínaiaiktól, a bronzéremért pedig az ukránoktól szenvedett egyetlen tusos vereséget.

Korábban az egyéni versenyben a nyolcaddöntős Kozma Laura szerepelt a legjobban.

Junior női párbajtőrcsapat világkupa, Udine, 22 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Spanyolország 45:40 (Gachályi +4, Nagy +1, Kozma 0, Rózsás 0).
Negyeddöntő: Magyarország-Franciaország 45:33 (Gachályi +7, Kozma +6, Nagy -1). 
Elődöntő: Magyarország-Kína 41:42 (Rózsás +3, Gachályi +2, Kozma -6).
A 3. helyért: Magyarország-Ukrajna 44:45 (Gachályi +5, Kozma -1, Nagy -1, Rózsás -4). 
Végeredmény: 1. Kína, 2. Egyesült Államok, 3. Ukrajna, 4. Magyarország (Gachályi Gréta, Kozma Laura, Nagy Emma, Rózsás Júlia). 

(Kiemelt képünkün: Gachályi Gréta Forrás: MASZ)

vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: remekül helytáll a fiúbajnokságokban a Szentes

Utánpótlássport
3 órája

Vívás: Kozma Laura a nyolcaddöntőig jutott az udinei vk-n

Utánpótlássport
6 órája

Triatlon: marad a bevált receptnél az utánpótlás

Utánpótlássport
13 órája

Kézilabda: tornákkal kezdik 2026-ot a korosztályos fiúválogatottak

Utánpótlássport
Tegnap, 19:52

Vívás: ezüstérmes lett a férfi párbajtőrcsapat a bázeli junior-vk-n

Utánpótlássport
Tegnap, 15:34

Sakk: a vb-részvétel is tét az U20-as országos bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Vívás: Kolumbiában is dobogóra állt Vajda Oszkár

Utánpótlássport
2026.01.04. 19:07

Kajak-kenu: Szegeden is gyűjtheti az érmeket 2026-ban az utánpótlás

Utánpótlássport
2026.01.04. 15:05
Ezek is érdekelhetik