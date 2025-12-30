Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: adómentességet kapnak a német éremszerzők

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.12.30. 17:11
Illusztráció: Getty Images
Nem kell adót fizetniük érmeik után azoknak a német sportolóknak, akik dobogón végeznek a milánó-cortinai téli olimpián és paralimpián.

Az ötkarikás bónuszok adómentességéről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag, az alsóház előzőleg hasonló intézkedést fogadott el. A korábbi években egyes sportolóknak több mint 50 százalékos adót kellett fizetniük az ilyen bónuszok után – írta beszámolójában az insidethegames.biz portál.

„Az érembónuszok adómentessége a sportolók eredményei iránti politikai elismerés erős jele” – nyilatkozta Franziska van Almsick egykori úszósztár, a Német Sportsegély Alapítvány felügyelő bizottságának jelenlegi alelnöke a news.de szerint.

Az adómentesség mellett a német sportolók magasabb érembónuszt is kapnak az alapítványtól a játékokon elért dobogós helyezéseikért. Az aranyérem immár 30 ezer eurót, míg az ezüstérem 20 ezer eurót ér, ami ötezer eurós növekedést jelent. A bronzéremért járó bónusz változatlanul 10 ezer euró.

A jövő évi téli olimpiát február 6. és 22., a paralimpiát pedig március 6. és 15. között rendezik meg Olaszországban.

 

