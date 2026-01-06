A Sassuolo legyőzésével ötödik meccsén maradt veretlen a Juventus
Az utolsó keddi meccsen két eltérő formában lévő csapat találkozott: a négy meccse tartó veretlenségi szériával (3 győzelem, egy döntetlen) érkező Juventus és a „zebrákat” négy nyeretlen meccsel (3 döntetlen, egy vereség) fogadó Sassuolo adott egymásnak randevút Reggio Emiliában, ahol a vendég torinóiak kezdtek valamivel aktívabban. Hiába volt azonban a fölény labdabirtoklásban és helyzetek terén is, a vezetés megszerzéséhez mégis kellettek a hazaiak is. A Juve előre húzódó védője, Pierre Kalulu próbált kissé jobbról beadni az első negyedóra végén, a lövésszerű beadásba azonban Tarik Muharemovic beletette a fejét, s a labda a kimozduló Arijanet Muric kapus mellett a hálóba vágódott. A folytatásban is fölényben maradt a Juventus, ám az igazi átütőerő hiányzott a játékából – az első félidőben a csapat várható góljainak száma (az xG-je) mindössze 0.56 volt, vagyis hiába volt hat, kaput eltaláló lövése, igazán nagy gólhelyzetet egyik sem jelentett.
A helyzet a második félidőre már változott, az xG szépen felkúszott kettő közelébe, s ennek megfelelően negyedóra játék után két percen belül kétszer is betaláltak a „zebrák”. Előbb egy gyors támadás végén Fabio Miretti robogott végig a Sassuolo térfelén, és értékesítette a ziccert, néhány pillanattal később pedig Jonathan David csapott le a röviden hazagurított labdára, kicselezte a kapust, és a kapuba gurított. Ezzel lényegében el is döntötte a mérkőzést, így a várakozásoknak megfelelően a két csapat sorozata egyaránt folytatódott. A Sassuolo már ötödik meccsén nem nyert, a Juventus meg zsinórban ötödik meccsén maradt veretlen. 0–3
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)
|1. Internazionale
17
|13
|–
|4
|38–15
|+23
|39
|2. Milan
17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|3. Napoli
17
|12
|1
|4
|26–13
|+13
|37
|4. Juventus
19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|5. Roma
19
|12
|–
|7
|22–12
|+10
|36
|6. Como
18
|9
|6
|3
|26–12
|+14
|33
|7. Bologna
17
|7
|5
|5
|25–17
|+8
|26
|8. Atalanta
18
|6
|7
|5
|21–19
|+2
|25
|9. Lazio
18
|6
|6
|6
|18–14
|+4
|24
|10. Sassuolo
19
|6
|5
|8
|23–25
|–2
|23
|11. Torino
18
|6
|5
|7
|20–28
|–8
|23
|12. Udinese
18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|13. Cremonese
18
|5
|6
|7
|18–21
|–3
|21
|14. Cagliari
18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
17
|4
|6
|7
|12–19
|–7
|18
|16. Lecce
18
|4
|5
|9
|12–25
|–13
|17
|17. Genoa
18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Fiorentina
18
|2
|6
|10
|18–28
|–10
|12
|19. Verona
17
|2
|6
|9
|13–28
|–15
|12
|19. Pisa
19
|1
|9
|9
|13–28
|–15
|12