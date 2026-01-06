Nemzeti Sportrádió

A Sassuolo legyőzésével ötödik meccsén maradt veretlen a Juventus

2026.01.06. 22:41
Jonathan David (30) állította be a végeredmény (Fotó: Getty Images)
Az olasz labdarúgó Serie A 19. fordulójának harmadik keddi mérkőzésén a Juventus 3–0-s győzelmet aratott a Sassuolo otthonában, ezzel már sorozatban ötödik bajnokiját vívta meg veretlenül.

Az utolsó keddi meccsen két eltérő formában lévő csapat találkozott: a négy meccse tartó veretlenségi szériával (3 győzelem, egy döntetlen) érkező Juventus és a „zebrákat”  négy nyeretlen meccsel (3 döntetlen, egy vereség) fogadó Sassuolo adott egymásnak randevút Reggio Emiliában, ahol a vendég torinóiak kezdtek valamivel aktívabban. Hiába volt azonban a fölény labdabirtoklásban és helyzetek terén is, a vezetés megszerzéséhez mégis kellettek a hazaiak is. A Juve előre húzódó védője, Pierre Kalulu próbált kissé jobbról beadni az első negyedóra végén, a lövésszerű beadásba azonban Tarik Muharemovic beletette a fejét, s a labda a kimozduló Arijanet Muric kapus mellett a hálóba vágódott. A folytatásban is  fölényben maradt a Juventus, ám az igazi átütőerő hiányzott a játékából – az első félidőben a csapat várható góljainak száma (az xG-je) mindössze 0.56 volt, vagyis hiába volt hat, kaput eltaláló lövése, igazán nagy gólhelyzetet egyik sem jelentett.

A helyzet a második félidőre már változott, az xG szépen felkúszott kettő közelébe, s ennek megfelelően negyedóra játék után két percen belül kétszer is betaláltak a „zebrák”. Előbb egy gyors támadás végén Fabio Miretti robogott végig a Sassuolo térfelén, és értékesítette a ziccert, néhány pillanattal később pedig Jonathan David csapott le a röviden hazagurított labdára, kicselezte a kapust, és a kapuba gurított. Ezzel lényegében el is döntötte a mérkőzést, így a várakozásoknak megfelelően a két csapat sorozata egyaránt folytatódott. A Sassuolo már ötödik meccsén nem nyert, a Juventus meg zsinórban ötödik meccsén maradt veretlen. 0–3

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)

   
1. Internazionale

17

13438–15+2339
2. Milan

17

115128–13+1538
3. Napoli

17

121426–13+1337
4. Juventus

19

106327–16+1136
5. Roma

19

12722–12+1036
6. Como

18

96326–12+1433
7. Bologna

17

75525–17+826
8. Atalanta

18

67521–19+225
9. Lazio

18

66618–14+424
10. Sassuolo

19

65823–25–223
11. Torino

18

65720–28–823
12. Udinese

18

64818–29–1122
13. Cremonese

18

56718–21–321
14. Cagliari

18

46819–25–618
15. Parma

17

46712–19–718
16. Lecce

18

45912–25–1317
17. Genoa

18

36918–28–1015
18. Fiorentina

18

261018–28–1012
19. Verona

17

26913–28–1512
19. Pisa

19

19913–28–1512
AZ ÁLLÁS

 

 

