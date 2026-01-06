A Sassuolo legyőzésével ötödik meccsén maradt veretlen a Juventus

Az utolsó keddi meccsen két eltérő formában lévő csapat találkozott: a négy meccse tartó veretlenségi szériával (3 győzelem, egy döntetlen) érkező Juventus és a „zebrákat” négy nyeretlen meccsel (3 döntetlen, egy vereség) fogadó Sassuolo adott egymásnak randevút Reggio Emiliában, ahol a vendég torinóiak kezdtek valamivel aktívabban. Hiába volt azonban a fölény labdabirtoklásban és helyzetek terén is, a vezetés megszerzéséhez mégis kellettek a hazaiak is. A Juve előre húzódó védője, Pierre Kalulu próbált kissé jobbról beadni az első negyedóra végén, a lövésszerű beadásba azonban Tarik Muharemovic beletette a fejét, s a labda a kimozduló Arijanet Muric kapus mellett a hálóba vágódott. A folytatásban is fölényben maradt a Juventus, ám az igazi átütőerő hiányzott a játékából – az első félidőben a csapat várható góljainak száma (az xG-je) mindössze 0.56 volt, vagyis hiába volt hat, kaput eltaláló lövése, igazán nagy gólhelyzetet egyik sem jelentett.

A helyzet a második félidőre már változott, az xG szépen felkúszott kettő közelébe, s ennek megfelelően negyedóra játék után két percen belül kétszer is betaláltak a „zebrák”. Előbb egy gyors támadás végén Fabio Miretti robogott végig a Sassuolo térfelén, és értékesítette a ziccert, néhány pillanattal később pedig Jonathan David csapott le a röviden hazagurított labdára, kicselezte a kapust, és a kapuba gurított. Ezzel lényegében el is döntötte a mérkőzést, így a várakozásoknak megfelelően a két csapat sorozata egyaránt folytatódott. A Sassuolo már ötödik meccsén nem nyert, a Juventus meg zsinórban ötödik meccsén maradt veretlen. 0–3

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)

Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)

Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)