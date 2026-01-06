Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: hét magyar gól született Szlatinában – körkép

2026.01.06. 20:42
Fotó: Rapid Bucuresti
női kézilabda Pál Tamara Töpfner Alexandra Kácsor Gréta
Töpfner Alexandra négy gólt szerzett a Rapid Bucuresti-ben, amely 29–29-es döntetlent játszott a CSM Slatina otthonában a román női kézilabda-bajnokság keddi játéknapján.

A liga honlapja szerint a hazaiaknál Pál Tamara kettő, az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta egy találattal zárt. A fővárosiaknál Korsós Dorina hiányzott a keretből.

A Slatina ötödik, a Rapid hetedik a tabellán.

 

