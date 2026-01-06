Kézilabda: hét magyar gól született Szlatinában – körkép

Töpfner Alexandra négy gólt szerzett a Rapid Bucuresti-ben, amely 29–29-es döntetlent játszott a CSM Slatina otthonában a román női kézilabda-bajnokság keddi játéknapján.
A liga honlapja szerint a hazaiaknál Pál Tamara kettő, az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta egy találattal zárt. A fővárosiaknál Korsós Dorina hiányzott a keretből.
A Slatina ötödik, a Rapid hetedik a tabellán.
Legfrissebb hírek
Újabb játékos érkezhet a Metztől a Győri ETO-hoz – sajtóhír
Kézilabda
2025.12.31. 15:19
Ezek is érdekelhetik