Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: huszonhét magyar gól Zwickauban

B. A. P.B. A. P.
2025.12.27. 23:37
Szabó Anna négy gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
német kézilabda európai kézilabdaligák Faragó Luca Zwickau Kuczora Csenge Thüringer Szabó Anna
Huszonhét magyar gól született a Zwickau-Thüringer mérkőzésen a német női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a meccset 32–31-re megnyerő, Európa Liga-címvédő Thüringer HC-ban az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nyolc, Szabó Anna és Faragó Luca pedig négy-négy alkalommal volt eredményes. A hazaiaknál Szabó Laura hét, Pénzes Laura négy találattal, Győri Barbara 11 védéssel zárt.

Szikora Melindának három védése volt a Borussia Dortmundban, amely otthon 36–28-ra verte a Göppingent.

Suba Sára tíz védéssel járult hozzá a TuS Metzingen 30–29-es hazai sikeréhez az SU Neckarsulm ellen.

A német férfi másodosztályban Nagy Benedek négy védése és Leimeter Csaba három gólja ellenére a Balingen-Weilstetten 32–27-re kikapott az SG BBM Bietigheim otthonában.

 

