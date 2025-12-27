Európai kézilabdaligák: huszonhét magyar gól Zwickauban

A liga honlapja szerint a meccset 32–31-re megnyerő, Európa Liga-címvédő Thüringer HC-ban az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nyolc, Szabó Anna és Faragó Luca pedig négy-négy alkalommal volt eredményes. A hazaiaknál Szabó Laura hét, Pénzes Laura négy találattal, Győri Barbara 11 védéssel zárt.

Szikora Melindának három védése volt a Borussia Dortmundban, amely otthon 36–28-ra verte a Göppingent.

Suba Sára tíz védéssel járult hozzá a TuS Metzingen 30–29-es hazai sikeréhez az SU Neckarsulm ellen.

A német férfi másodosztályban Nagy Benedek négy védése és Leimeter Csaba három gólja ellenére a Balingen-Weilstetten 32–27-re kikapott az SG BBM Bietigheim otthonában.