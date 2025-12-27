Megszenvedett, de a Pisa otthonában is győzött a Juventus
A Juventus egyre jobb formában, sorozatban két bajnoki győzelemmel a háta mögött érkezett a Pisa otthonába, a hazaiak viszont éppen ellenkezőleg rossz passzban voltak, a legutóbbi öt bajnokijukon nyeretlenek maradtak, így az utolsó előtti helyről várták az összecsapást.
Az első félidőben nagy mezőnyfölényben játszott ugyan a Juventus, de a gólhoz a Pisa járt közelebb: a 45. percben Stefano Moreo fejese a felső lécen csattant.
A fordulás után a meglepetésre kimondottan veszélyesen futballozó Pisa ismét eltalálta a kapufát, majd a Juventus is, mígnem a 74. percben némi szerencsével megszerezte a vezetést a torinói együttes: Weston McKennie jobbról veszélyesen lőtte be a labdát az ötöshöz, Arturo Calabresi menteni szeretett volna Pierre Kalulu elől, de pechére a lábáról a saját kapujába pattant a labda.
A folytatásban a Juventus már magabiztosan őrizte előnyét, a hosszabbítás perceiben pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát: egy végletekig kijátszott akció után Kenan Yildiz passzolt az üres kapuba, kialakítva a végeredményt. 0–2
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )
KORÁBBAN
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)
Vasárnap játsszák
12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)
|1. Internazionale
|15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Juventus
|17
|9
|5
|3
|23–15
|+8
|32
|4. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|5. Roma
|16
|10
|–
|6
|17–10
|+7
|30
|6. Como
|16
|7
|6
|3
|22–12
|+10
|27
|7. Bologna
|15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|8. Lazio
|17
|6
|6
|5
|18–12
|+6
|24
|9. Atalanta
|16
|5
|7
|4
|20–18
|+2
|22
|10. Udinese
|17
|6
|4
|7
|18–28
|–10
|22
|11. Sassuolo
|16
|6
|3
|7
|21–20
|+1
|21
|12. Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18–18
|0
|21
|13. Torino
|17
|5
|5
|7
|17–28
|–11
|20
|14. Cagliari
|17
|4
|6
|7
|19–24
|–5
|18
|15. Parma
|16
|4
|5
|7
|11–18
|–7
|17
|16. Lecce
|16
|4
|4
|8
|11–22
|–11
|16
|17. Genoa
|16
|3
|5
|8
|16–24
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|17
|1
|8
|8
|12–24
|–12
|11
|20. Fiorentina
|17
|1
|6
|10
|17–28
|–11
|9