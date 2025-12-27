Megszenvedett, de a Pisa otthonában is győzött a Juventus

A Juventus egyre jobb formában, sorozatban két bajnoki győzelemmel a háta mögött érkezett a Pisa otthonába, a hazaiak viszont éppen ellenkezőleg rossz passzban voltak, a legutóbbi öt bajnokijukon nyeretlenek maradtak, így az utolsó előtti helyről várták az összecsapást.

Az első félidőben nagy mezőnyfölényben játszott ugyan a Juventus, de a gólhoz a Pisa járt közelebb: a 45. percben Stefano Moreo fejese a felső lécen csattant.

A fordulás után a meglepetésre kimondottan veszélyesen futballozó Pisa ismét eltalálta a kapufát, majd a Juventus is, mígnem a 74. percben némi szerencsével megszerezte a vezetést a torinói együttes: Weston McKennie jobbról veszélyesen lőtte be a labdát az ötöshöz, Arturo Calabresi menteni szeretett volna Pierre Kalulu elől, de pechére a lábáról a saját kapujába pattant a labda.

A folytatásban a Juventus már magabiztosan őrizte előnyét, a hosszabbítás perceiben pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát: egy végletekig kijátszott akció után Kenan Yildiz passzolt az üres kapuba, kialakítva a végeredményt. 0–2

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )

KORÁBBAN

Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)

Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)

Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)

Vasárnap játsszák

12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)