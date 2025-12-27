Győzelemmel kezdett a férfi vízilabda-válogatott a rotterdami felkészülési tornán

Felnevettek a nézők, amikor az első magyar lövés Tátrai Dávidtól az oldalhálót érintette, mégis megszólalt a gólt ünneplő zene – sajnos az első két igazi gólt a hollandok lőtték a mieink ellen a Rotterdam-kupa felkészülési torna nyitó napján, a Hollandia–Magyarország összecsapáson. Az első negyedben az eddigi gyakorló mérkőzésekhez képest többször próbáltuk meg megjátszani a centert támadásban, ám többnyire átlövésekkel zárultak a támadásaink – így született meg az első két gólunk Vigvári Vince, majd Vigvári Vendel révén. A vendéglátók a második negyed elejére ugyan 6–2-re is elhúztak, ezután megakadtak a támadásaik, jöttek a blokkok, labdaszerzések, és Vogel Soma – zárkózni kezdtünk. Egy holland kontra fault után Manhercz Krisztián úszott meg és talált be, a második kettős emberelőnyünket pedig Vigvári Vendel már kihasználta. Varga Vince révén feljöttünk egy gólra a nagyszünet előtt, a fordulás után megint eredményes volt, egyenlítettünk.

A Semmelweis OSC-ben játszó Hessels Benjamin és Sebastian a holland válogatottat erősítik, utóbbi a harmadik negyed elején második gólját lőtte, a folytatásban azonban egyre inkább a magunk javára fordítottuk a találkozót. A negyed derekán, 8–7-es holland vezetésnél a cserekapus Csoma Kristóf ötméterest hárított, néhány másodperc múlva azonban újabbat lőhettek a hollandok. Fabio Jukic ezt már értékesítette – több gólt azonban nem szereztek a hazaiak. A negyed vége felé Manhercz szintén büntetőből egyenlített, majd a hollandok eladott labdájából Fekete Gergő gyors megúszásgólt szerzett, először vezettünk. A záró szakasz elején Manhercz hasonló helyzetben növelte előnyünket – jó volt látni a dinamikus lefordulásokból szerzett találatainkat. Fekete centerből birkózta be a mieink 12. gólját, miközben a hollandok egyet sem dobtak az utolsó negyedben. Varga Zsolt csapata ezzel negyedik felkészülési mérkőzésén először nyert rendes játékidőben az Európa-bajnoki felkészülés során. 9–12

VÍZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM

HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 9–12 (4–2, 2–3, 3–5, 0–2)

Rotterdam. V: Zwart, Sonnemans (hollandok).

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – VIGVÁRI VENDEL 2, MANHERCZ K. 3, Vismeg Zs., VARGA V. 2, Burián, Tátrai D. Csere: Csoma (kapus), Vigvári Vince 1, JANSIK SZ. 2, FEKETE G. 2, Nagy Ákos, Kovács P., Batizi, Szalai P. Edző: Varga Zsolt

HOLLANDIA: Spijker – DE WEERD 2, HESSELS S. 2, Van den Burg, Gbadamassi, Te Riele, Hofmeijer 1. Csere: Buitenhuis (kapus), Van der Weijden 1, JUKIC 3, Rouwenhorst, Hessels B., De Mey, Van der Werve, Bakker. Edző: Branko Mitrovics

Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 11/5.

Kettősemberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/1.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1.

Kipontozódott: Hofmeijer (18. p.), Varga V. (23. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Minden egyes mérkőzésen meg kell találnunk a kellő hőfokot és a megfelelő ritmust, azt a pluszt, ami a győzelemhez kell. Ha ez megvan, akkor bárki ellen van esélyünk, ha nincs, akkor közepes riválisokkal szemben is tudunk szenvedni. Utóbbit láttuk az első félidőben: ez történik, ha az elején nem védekezünk kellő hatékonysággal, és elrontjuk a lövéseket. Annak örülök, hogy végül meglett az a bizonyos plusz faktor a második félidőre, jöttek a blokkok, a védések, elöl a pontos befejezések, így szépen megfordítottuk a meccset.

A másik mérkőzésen: Horvátország–Törökország 19–10