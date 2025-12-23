Karácsonyi sportműsor: Afrikai Nemzetek Kupája, angol foci, NBA, NFL és jégkorong
DECEMBER 24., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
E-CSOPORT
13.30: Burkina Faso–Egyenlítői-Guinea
16.00: Algéria–Szudán
F-CSOPORT
18.30: Elefántcsontpart–Mozambik
21.00: Kamerun–Gabon
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
6.00: Minden idők legjobb Fradija. Vendégünk Bánki József
7.00: Minden idők legjobb újpesti csapata. Vendégünk Bánki József és Bene Ferenc
8.00: Minden idők legjobb kispesti csapata. Vendégünk Bánki József, Détári Lajos és Buzgó József
9.00: Minden idők legjobb Haladása. Vendégünk L. Papp István és Bánki József
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: karácsonyi beszélgetés a Nemzeti Sportrádió öt hírolvasójával
12.00: Bajnokok. Pál Ferenc atya. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.35: Bajnokok. Nagy László, kajakos világbajnok. Műsorvezető: Szegő Tibor
13.00: Újratöltve – az öttusa átalakulása. Szerkesztő: Kreisz Bálint, Szűcs Miklós
Hazafutás
15.00: Labdarúgás. Válogatottunk NL- és vb-selejtezője és a magyar kupacsapatok szereplése 2025-ben. Műsorvezető: Tóth Béla, Katona László
16.00: Kézilabda. Férfiválogatottunk, valamint klubcsapataink a Bajnokok Ligájában 2025-ben. Műsorvezető: Cseszregi Balázs, Bera Emese
17.00: Tízpróba: Szuper Levente és Rátgéber László. Műsorvezető: Virányi Zsolt és Nyáguly Gergely
Körkapcsolás
18.00: Nemcsák Károly ünnepi gondolatai. Műsorvezető: Balogh Balázs
19.00: Karácsonyi sütés-főzés: Csonka Zsófia és Csisztu Zsuzsa. Riporter: Szabó Szilvia
20.00: Vindics-Tóth Lili Anna. Műsorvezető: Szegő Tibor
21.00: Visszajátszás. Szerkesztő: Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor
23.00: Éjszakai ismétlés
DECEMBER 25., CSÜTÖRTÖK
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
17. FORDULÓ
19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
22.30: Minnesota Vikings–Detroit Lions (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
18.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
20.30: Oklahoma City Thunders–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
23.00: Golden State Warriors–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
6.00: Minden idők legjobb Tatabányája. Vendégünk Buzgó József és Bánki József
7.00: Minden idők legjobb Videotonja. Vendégünk Bobory Balázs és Bánki József
8.00: Minden idők legjobb Vasasa. Vendégünk Komjáti András
9.00: Minden idők legjobb MTK-ja. Vendégünk Bánki József és Szegő Tibor
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar női kézilabda-válogatott 60 éve volt világbajnok
12.00: Bajnokok. Gelei József. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.35: Bajnokok. Csernoviczki Éva. Műsorvezető: Virányi Zsolt
13.00: A legnagyobb fogás Biros Péter Prima Primissima-díjas, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval. Műsorvezető: Bálint Attila
13.45: Közös Lista Tóth Bélával
Hazafutás
15.00: Labdarúgás, eurofoci. Műsorvezető: Olasz Gergő-Szalai Kristóf és Bene Ferenc
16.00: Kézilabda. Női válogatottunk, klubcsapataink a Bajnokok Ligájában 2025-ben. Műsorvezető: Németh Kornél és Ballai Attila
17.00: Tízpróba: Keszthelyi Rita. Szerkesztő: Kreisz Bálint
Körkapcsolás
18.00: Balogh Balázs karácsonyi adása Dolhai Attilával
19.00: Családi beszélgetés: Gyurta Gergely. Műsorvezető: Erdei Márk
20.00: Princz Nóra és Kemény Tamás, kétszeres világbajnok táncosok. Műsorvezető: Virányi Zsolt
21.00: Visszajátszás. Szerkesztő: Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor
23.00: Éjszakai ismétlés
DECEMBER 26., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Newcastle United (Tv: Match4)
ANGOL CHAMPIONSHIP
23. FORDULÓ
16.00: Middlesbrough–Blackburn (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
11. FORDULÓ
18.30: Al-Hilal–Al-Halidzs (Tv: Spíler1)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.30: Zambia–Comore-szigetek
21.00: Marokkó–Mali
B-CSOPORT
13.30: Angola–Zimbabwe
16.00: Egyiptom–Dél-Afrika
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
17. FORDULÓ
2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)
18.00: Újpesti TE–Debreceni EAC
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék (Tv: M4 Sport)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
17.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wing Linz (osztrák)
17.30: Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
18.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)
19.45: Bolzano (olasz)–Ljubljana (szlovén)
SPENGLER-KUPA, CSOPORTKÖR
15.00: Fribourg–Sparta Praha (Tv: Sport2)
20.15: Team Canada–USA egyetemi válogatott (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NÉMET FÉRFIBAJNOKSÁG
17.30: THW Kiel–Erlangen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ
18.00: Partizan Beograd (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Real Madrid (spanyol)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Olympiakosz (görög)
NBA, ALAPSZAKASZ
2.00: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)
4.30: Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
TEREPKERÉKPÁR
CYCLO-CROSS GAVERE, GAVERE
13.30: női verseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
6.00: Vendégünk Szabó László, a Paralimpiai Bizottság elnöke
7.00: Minden, amit tudni kell a sportolói biztosításról. Vendégünk Koczka Gergely
8.00: Vendégünk Szabó Tamás sportújságíró – új könyve kapcsán
9.00: Vendégünk Illés Fanni paraúszó
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a legendás jégkorongozó, ifjabb Ocskay Gábor
12.00: Bajnokok. Hosnyánszky Norbert. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.35: Bajnokok. Gyertyás Róza. Műsorvezető: Virányi Zsolt
13.00: Újratöltve. Az 1984-es olimpiai bojkottja. Szerkesztő: Kreisz Bálint és Szűcs Miklós
14.00: Vendég Csizmadia Ildikó
14.35: Sporttörténelem Szabados Gáborral
Hazafutás
15.00: Vízilabda. Két világbajnoki ezüstérem története. Műsorvezető: Regős László és Kreisz Bálint
17.00: Tízpróba. Bene Ferenc és Siti Bea. Műsorvezető: Virányi Zsolt és Szabó Szilvia
Körkapcsolás
18.00: Fagypont. Regőczy Krisztina és Sallay András. Műsorvezető: Virányi Zsolt és Kovács Erika
19.00: 100 éves a magyar rádiózás: Deák Horváth Péter, Szegő Tibor és Virányi Zsolt. Szerkesztő: Szabó Szilvia
20.00: Balogh Balázs beszélgetése Nemcsák Károllyal
21.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
23.00: Éjszakai ismétlés