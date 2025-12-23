Karácsonyi sportműsor: Afrikai Nemzetek Kupája, angol foci, NBA, NFL és jégkorong

DECEMBER 24., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

E-CSOPORT

13.30: Burkina Faso–Egyenlítői-Guinea

16.00: Algéria–Szudán

F-CSOPORT

18.30: Elefántcsontpart–Mozambik

21.00: Kamerun–Gabon

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

6.00: Minden idők legjobb Fradija. Vendégünk Bánki József

7.00: Minden idők legjobb újpesti csapata. Vendégünk Bánki József és Bene Ferenc

8.00: Minden idők legjobb kispesti csapata. Vendégünk Bánki József, Détári Lajos és Buzgó József

9.00: Minden idők legjobb Haladása. Vendégünk L. Papp István és Bánki József

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: karácsonyi beszélgetés a Nemzeti Sportrádió öt hírolvasójával

12.00: Bajnokok. Pál Ferenc atya. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.35: Bajnokok. Nagy László, kajakos világbajnok. Műsorvezető: Szegő Tibor

13.00: Újratöltve – az öttusa átalakulása. Szerkesztő: Kreisz Bálint, Szűcs Miklós

Hazafutás

15.00: Labdarúgás. Válogatottunk NL- és vb-selejtezője és a magyar kupacsapatok szereplése 2025-ben. Műsorvezető: Tóth Béla, Katona László

16.00: Kézilabda. Férfiválogatottunk, valamint klubcsapataink a Bajnokok Ligájában 2025-ben. Műsorvezető: Cseszregi Balázs, Bera Emese

17.00: Tízpróba: Szuper Levente és Rátgéber László. Műsorvezető: Virányi Zsolt és Nyáguly Gergely

Körkapcsolás

18.00: Nemcsák Károly ünnepi gondolatai. Műsorvezető: Balogh Balázs

19.00: Karácsonyi sütés-főzés: Csonka Zsófia és Csisztu Zsuzsa. Riporter: Szabó Szilvia

20.00: Vindics-Tóth Lili Anna. Műsorvezető: Szegő Tibor

21.00: Visszajátszás. Szerkesztő: Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor

23.00: Éjszakai ismétlés

DECEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

22.30: Minnesota Vikings–Detroit Lions (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

18.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

20.30: Oklahoma City Thunders–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)

23.00: Golden State Warriors–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

6.00: Minden idők legjobb Tatabányája. Vendégünk Buzgó József és Bánki József

7.00: Minden idők legjobb Videotonja. Vendégünk Bobory Balázs és Bánki József

8.00: Minden idők legjobb Vasasa. Vendégünk Komjáti András

9.00: Minden idők legjobb MTK-ja. Vendégünk Bánki József és Szegő Tibor

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar női kézilabda-válogatott 60 éve volt világbajnok

12.00: Bajnokok. Gelei József. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.35: Bajnokok. Csernoviczki Éva. Műsorvezető: Virányi Zsolt

13.00: A legnagyobb fogás Biros Péter Prima Primissima-díjas, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval. Műsorvezető: Bálint Attila

13.45: Közös Lista Tóth Bélával

Hazafutás

15.00: Labdarúgás, eurofoci. Műsorvezető: Olasz Gergő-Szalai Kristóf és Bene Ferenc

16.00: Kézilabda. Női válogatottunk, klubcsapataink a Bajnokok Ligájában 2025-ben. Műsorvezető: Németh Kornél és Ballai Attila

17.00: Tízpróba: Keszthelyi Rita. Szerkesztő: Kreisz Bálint

Körkapcsolás

18.00: Balogh Balázs karácsonyi adása Dolhai Attilával

19.00: Családi beszélgetés: Gyurta Gergely. Műsorvezető: Erdei Márk

20.00: Princz Nóra és Kemény Tamás, kétszeres világbajnok táncosok. Műsorvezető: Virányi Zsolt

21.00: Visszajátszás. Szerkesztő: Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor

23.00: Éjszakai ismétlés

DECEMBER 26., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Newcastle United (Tv: Match4)

ANGOL CHAMPIONSHIP

23. FORDULÓ

16.00: Middlesbrough–Blackburn (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

11. FORDULÓ

18.30: Al-Hilal–Al-Halidzs (Tv: Spíler1)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.30: Zambia–Comore-szigetek

21.00: Marokkó–Mali

B-CSOPORT

13.30: Angola–Zimbabwe

16.00: Egyiptom–Dél-Afrika

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.00: Újpesti TE–Debreceni EAC

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék (Tv: M4 Sport)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

17.30: Graz 99ers (osztrák)–Black Wing Linz (osztrák)

17.30: Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

18.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák)

19.45: Bolzano (olasz)–Ljubljana (szlovén)

SPENGLER-KUPA, CSOPORTKÖR

15.00: Fribourg–Sparta Praha (Tv: Sport2)

20.15: Team Canada–USA egyetemi válogatott (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NÉMET FÉRFIBAJNOKSÁG

17.30: THW Kiel–Erlangen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ

18.00: Partizan Beograd (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

19.30: Monaco (francia)–Real Madrid (spanyol)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Olympiakosz (görög)

NBA, ALAPSZAKASZ

2.00: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)

4.30: Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

TEREPKERÉKPÁR

CYCLO-CROSS GAVERE, GAVERE

13.30: női verseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

6.00: Vendégünk Szabó László, a Paralimpiai Bizottság elnöke

7.00: Minden, amit tudni kell a sportolói biztosításról. Vendégünk Koczka Gergely

8.00: Vendégünk Szabó Tamás sportújságíró – új könyve kapcsán

9.00: Vendégünk Illés Fanni paraúszó

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a legendás jégkorongozó, ifjabb Ocskay Gábor

12.00: Bajnokok. Hosnyánszky Norbert. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.35: Bajnokok. Gyertyás Róza. Műsorvezető: Virányi Zsolt

13.00: Újratöltve. Az 1984-es olimpiai bojkottja. Szerkesztő: Kreisz Bálint és Szűcs Miklós

14.00: Vendég Csizmadia Ildikó

14.35: Sporttörténelem Szabados Gáborral

Hazafutás

15.00: Vízilabda. Két világbajnoki ezüstérem története. Műsorvezető: Regős László és Kreisz Bálint

17.00: Tízpróba. Bene Ferenc és Siti Bea. Műsorvezető: Virányi Zsolt és Szabó Szilvia

Körkapcsolás

18.00: Fagypont. Regőczy Krisztina és Sallay András. Műsorvezető: Virányi Zsolt és Kovács Erika

19.00: 100 éves a magyar rádiózás: Deák Horváth Péter, Szegő Tibor és Virányi Zsolt. Szerkesztő: Szabó Szilvia

20.00: Balogh Balázs beszélgetése Nemcsák Károllyal

21.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

23.00: Éjszakai ismétlés