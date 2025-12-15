Los Angeles 2028: január 14-től lehet jegyet igényelni

A szervezők legalább egymillió belépőt ígérnek 28 dolláros (9200 forintos) áron.

Az ötkarikás játékok internetes oldalán keresztül történő jelentkezés akár már 2026 áprilisában időpontot biztosít jegyvásárlásra, ugyanakkor azok a szurkolók, akiket ekkor nem választanak ki, automatikusan regisztrálnak a későbbi sorsolásokra is.

„Minden sportág jegyei 28 dollártól indulnak, és ez nem csak egy-két belépőt jelent valamelyik helyszínen a sarokban, hanem jelentős mennyiségű jegyet – mondta Allison Katz-Mayfield, a Los Angeles-i szervezőbizottság értékesítésért felelős alelnöke. – Legalább egymillió jegy eladására számítunk 28 dolláros áron, és a belépők körülbelül egyharmada 100 dollár (32 700 forint) alatt van.”

A sorsolásra jelentkezéshez nem szükséges a vásárlás, és nem számít a sorrend sem. Minden jegy digitális lesz.

„Nem fontos, mikor történik a regisztráció, akár elsőként, akár utolsóként is lehet jelentkezni, ugyanaz az esély” – tette hozzá Katz-Mayfield.

Elmondta azt is, a sorsolás „a legigazságosabb módja” annak, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen hozzáférni a jegyekhez, és senki nem kerülhet előnybe vagy hátrányba. Hangsúlyozta: a regisztráció biztosítja, hogy a belépők valóban a szurkolókhoz kerüljenek, ne pedig további értékesítőkhöz vagy akár üzérekhez.

Az olimpiai helyszínek közelében élők – ha szintén regisztrálnak – lehetőséget kapnak, hogy egy speciális helyi elővételben ugyancsak jegyet szerezzenek.

A tavalyi, párizsi olimpia rekordot döntött a 12 millió eladott jeggyel.

A 2028-as paralimpiára a jegyek 2027-ben kerülnek forgalomba.