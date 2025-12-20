Folytatódhat a jogi csatározás a Bolgár Olimpiai Bizottság elnöki tisztéért

A bíróság az ötkarikás szervezet felépítésében előforduló szabálytalanságokra, a választás törvényellenes összehívására és szabálysértő megtartására hivatkozva hozta meg határozatát, amely ellen két héten belül lehet fellebbezni.

Lecseva kétszeres olimpiai ezüstérmes sportlövő, többszörös világbajnok és Európa-bajnok, míg az elnökválasztáson általa legyőzött Sztefka Kosztadinova magasugrásban évtizedekig világcsúcstartó volt, 1996-ban olimpiai bajnok lett, emellett kétszeres szabadtéri és ötszörös fedett pályás világbajnoknak vallhatja magát, aki 2005 óta töltötte be a BOK elnöki tisztét.

Májusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ideiglenesen elismerte a márciusi elnökválasztás eredményeit, így Lecseva megválasztását, a szófiai bíróság azonban, amely felfüggesztette az új BOK-vezetés cégjegyzékbe való felvételét, mostani döntésével újranyitja a csatározást a két olimpiai érmes és táboraik között.