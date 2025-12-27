NS-jótékonyság: a magyar sport a sóvidéki birkózásért

Mint emlékezetes, tavasszal a heves esőzések vízbetörést indítottak el a parajdi sóbányában, elárasztva a tárnákat, megrongálva a bányát, kiszivárogtatva a sós vizet a Maros és a Küküllő folyókba, halpusztulást, valamint metán- és kén-hidrogén-szivárgást is előidézve, veszélyeztetve a helyi környezetet, a bányát magát és a turizmust is, az ott élők megélhetését és mindennapjait. Márciusban még felejthetetlen emlékversenyen tiszteleghetett hat, a Kárpát-medence magyarlakta területeit képviselő, utánpótlás-birkózócsapat (a nagy képen) a Sóvidék két olimpiai bajnoka, az 1928-ban Amszterdamban aranyérmes Keresztes Lajos és a berlini olimpiáról diadalmasan hazatérő Lőrincz Márton emléke előtt, világszenzációnak számító módon lent, a parajdi sóbányában.

Három Európa-bajnoki aláírás: Takács István (balról) és két szövetségi kapitány, Bánkuti Zsolt és Lőrincz Viktor (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

Mára egy ilyen esemény ottani megtartása a természeti katasztrófa miatt lehetetlenné, a hagyományos helyi sportágnak számító birkózás, a székelyföldi, sóvidéki birkózók helyzete rendkívül nehézzé vált. A január 12-i gáláig átutalással, majd az Operaházban a kihelyezett termináloknál bankkártyás befizetéssel is lehet támogatni a nemes célt. Az MSÚSZ jótékonysági kezdeményezése után a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia vállalta, hogy az adományt becsatornázza és eljuttatja a címzetthez, az egyik helyi legenda nevét viselő Lőrincz Márton Sport Clubnak Korondra.

Ezúttal is lehet majd licitálni, mégpedig a magyar birkózás sikereit idéző ereklyére, egy válogatott mezre, melyet a sportág élő olimpiai, világ- és Európa-bajnokai írtak alá. Az adományokat fogadó számlaszám: MBH Bank, 10102244-26701900-04005004, a számla tulajdonosa: Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány.