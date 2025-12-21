Nemzeti Sportrádió

Ryan Lochte elárverezi három olimpiai aranyérmét a hatból

2025.12.21. 16:18
Fotó: Getty Images
A hatból három olimpiai aranyérmét is elárverezi minden idők egyik legjobb úszója, az amerikai Ryan Lochte.

A 2021-ben visszavonult sztár a 2004-es, a 2012-es és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől válik meg.

Lochte – miután több kritika is érte, amiért lemond az érmeiről – a közösségi médiaoldalán jelezte: sosem a medálokért versenyzett, hanem azért, hogy a világ egyik legjobbja legyen.

Olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövidpályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Lochte első olimpiája a 2004-es athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os riói.

 

