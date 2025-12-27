Nemzeti Sportrádió

Az első 15 próbálkozás nem sikerült, de most meccset nyert a rendes játékidőben Benin az Afrika-kupán

2025.12.27. 16:51
Yohan Roche (szemben, sárga mezben) itt éppen védőmunkáját végzi, de egyszer nagyon jókor bukkant fel az ellenfél kapuja előtt (Fotó: Getty Images)
Döntetlennel (1–1) ért véget Szenegál és a Kongói DK csoportrangadója a Marokkóban zajló labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája szombati játéknapján. A D-csoport másik mérkőzésén Benin 1–0-ra legyőzte Botswanát, megőrizte reményét a továbbjutásra, a vesztes válogatott a folytatástól függetlenül kiesett.

D-csoport: Benin–Botswana 1–0

A délutáni rabati programban két olyan válogatott csapott össze, amelyik korábban még nem nyert csoportmérkőzést az Afrika-kupán (Benin ugyanakkor egyszer, 2019-ben nyeretlenül is továbbjutott, sőt három döntetlent követően a nyolcaddöntőt is túlélte iksszel, 11-esekkel kiejtve Marokkót).

Az esélyesebb Benin Aiyegun Tosin lesgóljával kezdett, és nem sokat késett a meccs egyetlen szabályos gólja sem: a 28. percben bal oldali összjátékot követően a Romániában légióskodó Yohan Roche megpattanó lövéssel megszerezte a vezetést.

A második félidőben Mothusi Johnson szabadrúgásánál centik választották el Botswanát az egyenlítéstől, ezt a szituációt leszámítva inkább a beniniek irányították a játékot – és sovány előnyüket megtartva, 15 sikertelen próbálkozás után, mérkőzést nyertek rendes játékidőben a kontinenstornán.

D-csoport: Szenegál–Kongói DK 1–1

A második félidő derekán Cédric Bakambu szerzett vezetést egy kipattanóból a kongóiaknak, és hasonló volt a kisvártatva érkező egyenlítő gól forgatókönyve is – a kapusról kivágódó labdát szenegáli részről Sadio Mané bombázta közelről a hálóba.

Egy-egy statisztika a két gólszerzőről: Bakambu a 21. gólját szerezte a Kongói DK válogatottjában, így már csak egy választja el a rekordertől, Dieumerci Mbokanitól; Mané ANK-termése eddig 10 gól és hat gólpassz, a Szaúd-Arábiában légióskodó szélső a kanadai táblázaton utolérte az öt Afrika-kupán is gólt szerző Didier Drogbát (11, 5) – a 2006-os kiírás óta ők a torna legeredményesebb játékosai.

A döntetlennel mindkét csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
2. FORDULÓ
D-CSOPORT
Benin–Botswana 1–0 (Y. Roche 28.)
Szenegál–Kongói DK 1–1 (S. Mané 69., ill. Bakambu 61.)
A csoport állása: 1. Szenegál 4 pont (4–1), 2. Kongói DK 4 (2–1), 3. Benin 3, 4. Botswana 0

C-CSOPORT
18.30: Uganda–Tanzánia
21.00: Nigéria–Tunézia

A hat csoportból az első két-két helyezett, valamint a négy legjobb csoportharmadik jut be a kieséses szakaszba.

A MENETREND
Csoportmérkőzések: december 21–31.
Nyolcaddöntő: január 3–6.
Negyeddöntő: január 9–10.
Elődöntő: január 14.
A 3. helyért: január 17.
Döntő: január 18.

 

