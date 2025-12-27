Az első 15 próbálkozás nem sikerült, de most meccset nyert a rendes játékidőben Benin az Afrika-kupán

D-csoport: Benin–Botswana 1–0

A délutáni rabati programban két olyan válogatott csapott össze, amelyik korábban még nem nyert csoportmérkőzést az Afrika-kupán (Benin ugyanakkor egyszer, 2019-ben nyeretlenül is továbbjutott, sőt három döntetlent követően a nyolcaddöntőt is túlélte iksszel, 11-esekkel kiejtve Marokkót).

Az esélyesebb Benin Aiyegun Tosin lesgóljával kezdett, és nem sokat késett a meccs egyetlen szabályos gólja sem: a 28. percben bal oldali összjátékot követően a Romániában légióskodó Yohan Roche megpattanó lövéssel megszerezte a vezetést.

A második félidőben Mothusi Johnson szabadrúgásánál centik választották el Botswanát az egyenlítéstől, ezt a szituációt leszámítva inkább a beniniek irányították a játékot – és sovány előnyüket megtartva, 15 sikertelen próbálkozás után, mérkőzést nyertek rendes játékidőben a kontinenstornán.

D-csoport: Szenegál–Kongói DK 1–1

A második félidő derekán Cédric Bakambu szerzett vezetést egy kipattanóból a kongóiaknak, és hasonló volt a kisvártatva érkező egyenlítő gól forgatókönyve is – a kapusról kivágódó labdát szenegáli részről Sadio Mané bombázta közelről a hálóba.

Egy-egy statisztika a két gólszerzőről: Bakambu a 21. gólját szerezte a Kongói DK válogatottjában, így már csak egy választja el a rekordertől, Dieumerci Mbokanitól; Mané ANK-termése eddig 10 gól és hat gólpassz, a Szaúd-Arábiában légióskodó szélső a kanadai táblázaton utolérte az öt Afrika-kupán is gólt szerző Didier Drogbát (11, 5) – a 2006-os kiírás óta ők a torna legeredményesebb játékosai.

A döntetlennel mindkét csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

2. FORDULÓ

D-CSOPORT

Benin–Botswana 1–0 (Y. Roche 28.)

Szenegál–Kongói DK 1–1 (S. Mané 69., ill. Bakambu 61.)

A csoport állása: 1. Szenegál 4 pont (4–1), 2. Kongói DK 4 (2–1), 3. Benin 3, 4. Botswana 0

C-CSOPORT

18.30: Uganda–Tanzánia

21.00: Nigéria–Tunézia

A hat csoportból az első két-két helyezett, valamint a négy legjobb csoportharmadik jut be a kieséses szakaszba.

A MENETREND

Csoportmérkőzések: december 21–31.

Nyolcaddöntő: január 3–6.

Negyeddöntő: január 9–10.

Elődöntő: január 14.

A 3. helyért: január 17.

Döntő: január 18.