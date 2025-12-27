Nemzeti Sportrádió

NB I posztonkénti rangsor; A női kézilabda 2025-ös esztendejét elemezzük

2025.12.27.
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Lapunk hagyományaihoz híven elkészítette a labdarúgó NB I posztonkénti rangsorát, amelyet böngészve feltűnhet, hogy az élvonal csapatainál a jobb, markánsabb, meghatározó teljesítmény a magyar játékosok nevéhez fűződik, sok légiós közepes vagy annál is gyengébb teljesítményre volt képes – természetesen az összképet tekintve a bajnokság végéig még jócskán változhat a rangsor. Az őszi szezon csapatába a bajnoki címvédő Ferencváros két, a trónkövetelő ETO FC három játékost ad. Bekerült a legjobbak közé az abszolút rangsor élén végző Szappanos Péter (PAFC), valamint az elnyűhetetlen Dzsudzsák Balázs (DVSC) is. A Magyar Kupa-győztes Paks, a ZTE és a DVTK és az újonc Kisvárda is képviselteti magát egy-egy labdarúgóval.

Sportági évértékelő sorozatunkban ez alkalommal a női kézilabda 2025-ös esztendejét elemezzük. Idén hetedszerre nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Győr, az edzőt váltó ferencvárosiakban lehet némi hiányérzet, míg korábbi mesterük, Elek Gábor szépen építkezik Esztergomban. Friss emlékként él bennünk válogatottunk világbajnoki szereplése, a csapat hetedikként zárt a holland–német közös rendezésű tornán. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány – aki az év edzője cím megszerzésével indította az esztendőt – már az új olimpiai ciklusra építi együttesét. A vb-re a magyar szövetség előzetesen az első hat hely valamelyikének megszerzését jelölte meg célként, ettől végül eggyel maradt el együttesünk.

A múlt héten honosított amerikai Kathryn Westbeld jó lehetőségnek tartja, hogy Magyarország nemzeti együttesében szerepelhet – akár már a márciusi világbajnoki selejtezőben Isztambulban. A női kosárlabda-bajnokságban szereplő DVTK Hun-Therm 29 esztendős amerikai magasbedobója lapunknak elmondta: „Elég régóta húzódott a honosítási ügyem, emlékeim szerint az ügynököm volt az ötletgazda – még amikor a nyáron a Szekszárd újra szerződtetni akart, akkor jött a gondolat. Mivel a DVTK-ba igazoltam, jelenlegi klubom közreműködésével fejeződött be az ügyem, Miskolcon írtam alá a papírokat és tettem esküt. Mivel nagyon komolyan veszem az emberi kapcsolatokat, boldogsággal töltött el annak a lehetősége, hogy ezt az országot játékosként képviselhetem.”

