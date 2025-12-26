Gulácsi a pálmafák mellől üzent, de mindent vittek a karácsonyfás fotók – így ünnepeltek sportolóink
A Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik párjával, Buzsik Borkával, és augusztusban született kislányával ünnepelte a karácsonyt. A meghitt pillanatot meg is osztotta az Instagramon.
Az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter messzire utazott családjával az ünnepekre a pálmafákból ítélve. Onnan kívánt követőinek boldog karácsonyt.
A párosban négyszeres Grand Slam-győztes teniszező, Babos Tímea otthonából üzent követőinek.
A korábbi kézilabdázó, Tápai Szabina és kétszeres világbajnok kajakozó férje, Kucsera Gábor is családi képpel kívánt áldott ünnepeket.
Székely Zója Európa-bajnoki ezüstérmes tornász is a fa előtt állva kívánt boldog karácsonyt mindenkinek.
A világbajnok magyar kardvívó, Szűcs Luca is rövid üzenetet küldött követőinek karácsony alkalmából, de nála a bejegyzés második képében előkerült a klasszikus „karácsonyi” pizsama is.
A világbajnoki ezüstérmes magyar úszó, Fábián Bettina igencsak stílusos képpel köszöntötte a karácsonyt.
Michelisz Norbert autóversenyző Instagram-üzenetében az egész éves támogatásért sem felejtett el köszönetet mondani. Bejegyzését pedig természetesen autós képpel illusztrálta.
Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszó nem posztolt karácsonyfát, helyette divatos fotóval kívánt boldog karácsonyt követőinek.
Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, többszörös Európa-bajnok úszó pedig egy számára kedves emlékképet emelt a karácsonyfa elé.
A Ferencváros vízilabdázója, Gurisatti Gréta videóban üzent a szurkolóknak, akikre szavai szerint csapata az egész évben számíthatott.
A magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa, Palasics Kristóf párjával együtt több nyelven is boldog karácsonyt kívánt követőinek.
A Budaörs korábbi magyar válogatott kézilabdázója, Debreczeni-Klivinyi Kinga ugyancsak meghitt fotót posztolt az Instagramon, ahol feltűnik férje, a szintén kézilabdás Debreczeni Dávid is.