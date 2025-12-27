Nemzeti Sportrádió

Carlos Alcaraz hamar visszavonulhat a korábbi wimbledoni bajnok szerint

2025.12.27. 18:58
Carlos Alcaraz (jobbra) és Juan Carlos Ferrero (Fotó: Getty Images)
A 2013-ban wimbledoni teniszbajnokságot nyerő Marion Bartoli szerint Carlos Alcaraz fájóan korán is befejezheti pályafutását, amennyiben nem változat néhány dolgon.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a világelső Carlos Alcaraz december közepén nem kis meglepetésre megvált edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, akivel több mint hét éven át dolgozott együtt. A váltásra korábban semmilyen jel nem utalt.

Tenisz
2025.12.17. 14:23

Carlos Alcaraz több mint hét év után megválik az edzőjétől

A férfi teniszezők világranglistájának vezetője nem indokolta meg a döntését.

Marion Bartoli a váratlan szakítás lehetséges következményeiről beszélt az RMC Sport podcastadásában, amelyben aggodalmát fejezte ki Alcaraz döntése miatt: „Aggódom, de csak mértékkel, mert Alcaraz eleve kivételes tulajdonságokkal rendelkezik. Azonban rendszerre van szüksége, mert különben ugyanolyan korán abbahagyhatja a teniszt, mint ahogy Borg tette huszonöt évesenidézte a korábbi francia teniszezőt a Marca. – És itt egy zseniról van szól, tehát nem szeretnénk ezt, hanem azt akarjuk, hogy még nagyon-nagyon sokáig folytassa a játékot.”

Mint ismert, a korábbi svéd világelső Björn Borg 1983-ban, 26 évesen jelentette be, hogy felhagy a profi tenisszel. Döntése akkor sokkot váltott ki a sportágat kedvelők körében. Az akkoriban bőven pályafutása csúcsán lévő Borg azonban azzal magyarázta lépését, hogy elvesztette motivációját, valamint a magánéletében is adódtak gondjai. És bár később többször megpróbált visszatérni a pályára, ezek a kísérletek már nem voltak sikeresek. 

Bartoli a podcastben arról is beszélt, hogy a jövőben várhatóan több név is felmerül majd, akik Ferrero örökébe léphetnek: „Keringeni fognak a nevek, és természetesen nem fogják sokan elutasítani a lehetőséget, hogy egy olyan zsenit eddzenek, mint Alcaraz.”

 

