Carlos Alcaraz hamar visszavonulhat a korábbi wimbledoni bajnok szerint

Marion Bartoli a váratlan szakítás lehetséges következményeiről beszélt az RMC Sport podcastadásában, amelyben aggodalmát fejezte ki Alcaraz döntése miatt: „Aggódom, de csak mértékkel, mert Alcaraz eleve kivételes tulajdonságokkal rendelkezik. Azonban rendszerre van szüksége, mert különben ugyanolyan korán abbahagyhatja a teniszt, mint ahogy Borg tette huszonöt évesen – idézte a korábbi francia teniszezőt a Marca. – És itt egy zseniról van szól, tehát nem szeretnénk ezt, hanem azt akarjuk, hogy még nagyon-nagyon sokáig folytassa a játékot.”

Mint ismert, a korábbi svéd világelső Björn Borg 1983-ban, 26 évesen jelentette be, hogy felhagy a profi tenisszel. Döntése akkor sokkot váltott ki a sportágat kedvelők körében. Az akkoriban bőven pályafutása csúcsán lévő Borg azonban azzal magyarázta lépését, hogy elvesztette motivációját, valamint a magánéletében is adódtak gondjai. És bár később többször megpróbált visszatérni a pályára, ezek a kísérletek már nem voltak sikeresek.

Bartoli a podcastben arról is beszélt, hogy a jövőben várhatóan több név is felmerül majd, akik Ferrero örökébe léphetnek: „Keringeni fognak a nevek, és természetesen nem fogják sokan elutasítani a lehetőséget, hogy egy olyan zsenit eddzenek, mint Alcaraz.”