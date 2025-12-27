Videó: Diogo Jota gyermekei is pályára léptek a Liverpool bajnokija előtt
Diogo Jota gyerekei a csapatokkal együtt vonultak be.
Mindkét csapat szurkolói tiszteletüket tették.
Az Anfield Roadon molinóval is tisztelegtek Diogo Jota emléke előtt.
Virgil van Dijk passzolgatott Diogo Jota gyerekeivel.
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON WANDERERS 2–1 (2–0)
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Hooper
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Chiesa (C. Bradley, 62.), A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+3.) – Ekitiké (Gakpo, 86.). Menedzser: Arne Slot
WOLVES: José Sá – M. Doherty (Tchatchoua, 62.), Y. Mosquera (Arias, 79.), S. Bueno – Arokodare, Joao Gomes, André, Krejcí, H. Bueno (Möller Wolfe, 62.) – M. Mané, Hvang Hi Csan (J. S. Larsen, 62.). Menedzser: Rob Edwards
Gólszerző: Gravenberch (41.), Wirtz (42.), ill. S. Bueno (51.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
18
13
3
2
33–11
+22
42
|2. Manchester City
18
13
1
4
43–17
+26
40
|3. Aston Villa
17
11
3
3
27–18
+9
36
|4. Liverpool
18
10
2
6
30–26
+4
32
|5. Chelsea
17
8
5
4
29–17
+12
29
|6. Manchester United
18
8
5
5
32–28
+4
29
|7. Sunderland
17
7
6
4
19–17
+2
27
|8. Brentford
18
8
2
8
28–26
+2
26
|9. Crystal Palace
17
7
5
5
21–19
+2
26
|10. Fulham
18
8
2
8
25–26
–1
26
|11. Everton
18
7
4
7
18–20
–2
25
|12. Brighton & Hove Albion
18
6
6
6
26–25
+1
24
|13. Newcastle
18
6
5
7
23–23
0
23
|14. Tottenham
17
6
4
7
26–23
+3
22
|15. Bournemouth
18
5
7
6
27–33
–6
22
|16. Leeds United
17
5
4
8
24–31
–7
19
|17. Nottingham Forest
18
5
3
10
18–28
–10
18
|18. West Ham
18
3
4
11
19–36
–17
13
|19. Burnley
18
3
3
12
19–34
–15
12
|20. Wolverhampton
18
–
2
16
10–39
–29
2