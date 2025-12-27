Videó: Diogo Jota gyermekei is pályára léptek a Liverpool bajnokija előtt

Diogo Jota gyerekei a csapatokkal együtt vonultak be.

Diogo Jota's kids led the players onto the pitch in a match between his former clubs. ❤️ pic.twitter.com/muxA5nY8IL — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 27, 2025

Mindkét csapat szurkolói tiszteletüket tették.

Fotó: Getty Images

Az Anfield Roadon molinóval is tisztelegtek Diogo Jota emléke előtt.

Fotó: Getty Images

Virgil van Dijk passzolgatott Diogo Jota gyerekeivel.

Fotó: Getty Images

Virgil van Dijk with Diogo Jota’s kids ❤️ pic.twitter.com/cvSaZDKytD — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) December 27, 2025

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON WANDERERS 2–1 (2–0)

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Hooper

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Chiesa (C. Bradley, 62.), A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+3.) – Ekitiké (Gakpo, 86.). Menedzser: Arne Slot

WOLVES: José Sá – M. Doherty (Tchatchoua, 62.), Y. Mosquera (Arias, 79.), S. Bueno – Arokodare, Joao Gomes, André, Krejcí, H. Bueno (Möller Wolfe, 62.) – M. Mané, Hvang Hi Csan (J. S. Larsen, 62.). Menedzser: Rob Edwards

Gólszerző: Gravenberch (41.), Wirtz (42.), ill. S. Bueno (51.)