Videó: Diogo Jota gyermekei is pályára léptek a Liverpool bajnokija előtt

2025.12.27. 22:35
Diogo Jota gyermekei a Liverpool és a Wolverhampton játékosaival együtt léptek pályára (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Liverpool 2–1-re nyert a Wolverhampton ellen a Premier League 18. fordulójában. A mindkét csapatban megforduló, a nyáron autóbalesetben életét vesztő Diogo Jota gyermekei a mérkőzés előtt együtt vonultak be a két csapattal és a kabalafigurákkal. Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya passzolgatott Diogo Jota gyerekeivel.

Diogo Jota gyerekei a csapatokkal együtt vonultak be.

Mindkét csapat szurkolói tiszteletüket tették.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League
Fotó: Getty Images

Az Anfield Roadon molinóval is tisztelegtek Diogo Jota emléke előtt.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League
Fotó: Getty Images

Virgil van Dijk passzolgatott Diogo Jota gyerekeivel.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League
Fotó: Getty Images

ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON WANDERERS 2–1 (2–0)
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Hooper
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Chiesa (C. Bradley, 62.), A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+3.) – Ekitiké (Gakpo, 86.). Menedzser: Arne Slot
WOLVES: José Sá – M. Doherty (Tchatchoua, 62.), Y. Mosquera (Arias, 79.), S. Bueno – Arokodare, Joao Gomes, André, Krejcí, H. Bueno (Möller Wolfe, 62.) – M. Mané, Hvang Hi Csan (J. S. Larsen, 62.). Menedzser: Rob Edwards
Gólszerző: Gravenberch (41.), Wirtz (42.), ill. S. Bueno (51.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

18

13

3

2

33–11

+22

42

2. Manchester City

18

13

1

4

43–17

+26

40

3. Aston Villa

17

11

3

3

27–18

+9

36

4. Liverpool

18

10

2

6

30–26

+4

32

5. Chelsea

17

8

5

4

29–17

+12

29

6. Manchester United

18

8

5

5

32–28

+4

29

7. Sunderland

17

7

6

4

19–17

+2

27

8. Brentford

18

8

2

8

28–26

+2

26

9. Crystal Palace

17

7

5

5

21–19

+2

26

10. Fulham

18

8

2

8

25–26

–1

26

11. Everton

18

7

4

7

18–20

–2

25

12. Brighton & Hove Albion

18

6

6

6

26–25

+1

24

13. Newcastle

18

6

5

7

23–23

0

23

14. Tottenham

17

6

4

7

26–23

+3

22

15. Bournemouth

18

5

7

6

27–33

–6

22

16. Leeds United

17

5

4

8

24–31

–7

19

17. Nottingham Forest

18

5

3

10

18–28

–10

18

18. West Ham

18

3

4

11

19–36

–17

13

19. Burnley

18

3

3

12

19–34

–15

12

20. Wolverhampton

18

2

16

10–39

–29

2

 

 

