Skócia: Keresztes Krisztián csapata hazavitt egy pontot a kupagyőztes otthonából

K. Zs.K. Zs.
2025.12.27. 21:08
Támad a piros mezes Aberdeen, munkában a vendégek védelme (Fotó: Getty Images)
légiósok Skócia Nagy Ádám Dundee United Keresztes Krisztián
Keresztes Krisztián csapata, a Dundee United 1–1-es döntetlent játszott az Aberdeen vendégeként a skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának szombati játéknapján.

Keresztes Krisztián ezúttal is végig a pályán volt a Dundee Unitedben, amely Amar Fatah góljával vezetést szerzett az első félidőben. A második játékrész derekán Jesper Karlsson közelről egyenlített, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

A magyar védő csapata négy forduló óta veretlen, igaz, továbbra sem a győzelmeket, hanem a döntetleneket halmozza – pillanatnyilag tíznél tart.

A Celtic az első tíz percben kétszer is (!) hátrányba került a Livingston otthonában, de végül győzött, így hárompontnyit faragott a hátrányából, kihasználva, hogy a tabella élén álló Hearts – bár 0–3 után nagyot harcolt – elvesztette az edinburgh-i derbit.

SKÓT PREMIERSHIP, 19. FORDULÓ
Aberdeen–Dundee United 1–1
Hibernian–Hearts 3–2
Dundee FC–Falkirk 1–0
Rangers–Motherwell 1–0
Livingston–Celtic 2–4
St. Mirren–Kilmarnock 0–0
Az élcsoport: 1. Hearts 42 pont, 2. Celtic 38 (18 mérk.), 3. Rangers 32 (18), …6. Aberdeen 25 (18), …8. Dundee United 22

OLASZORSZÁG, SERIE B. Kapaszkodik Nagy Ádám csapata: a 92. percben szerzett góllal a Spezia 2–1-re legyőzte a Pescarát szombat délután. A magyar légiós kispados volt, nem lépett pályára. A Spezia rosszul rajtolt, de a legutóbbi öt fordulóban háromszor is nyert, és feljött a 15. helyre az olasz másodosztály 20 csapatos mezőnyében.

 

Ezek is érdekelhetik