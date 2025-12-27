Skócia: Keresztes Krisztián csapata hazavitt egy pontot a kupagyőztes otthonából

Keresztes Krisztián ezúttal is végig a pályán volt a Dundee Unitedben, amely Amar Fatah góljával vezetést szerzett az első félidőben. A második játékrész derekán Jesper Karlsson közelről egyenlített, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

A magyar védő csapata négy forduló óta veretlen, igaz, továbbra sem a győzelmeket, hanem a döntetleneket halmozza – pillanatnyilag tíznél tart.

A Celtic az első tíz percben kétszer is (!) hátrányba került a Livingston otthonában, de végül győzött, így hárompontnyit faragott a hátrányából, kihasználva, hogy a tabella élén álló Hearts – bár 0–3 után nagyot harcolt – elvesztette az edinburgh-i derbit.

SKÓT PREMIERSHIP, 19. FORDULÓ

Aberdeen–Dundee United 1–1

Hibernian–Hearts 3–2

Dundee FC–Falkirk 1–0

Rangers–Motherwell 1–0

Livingston–Celtic 2–4

St. Mirren–Kilmarnock 0–0

Az élcsoport: 1. Hearts 42 pont, 2. Celtic 38 (18 mérk.), 3. Rangers 32 (18), …6. Aberdeen 25 (18), …8. Dundee United 22

OLASZORSZÁG, SERIE B. Kapaszkodik Nagy Ádám csapata: a 92. percben szerzett góllal a Spezia 2–1-re legyőzte a Pescarát szombat délután. A magyar légiós kispados volt, nem lépett pályára. A Spezia rosszul rajtolt, de a legutóbbi öt fordulóban háromszor is nyert, és feljött a 15. helyre az olasz másodosztály 20 csapatos mezőnyében.