Redzic Damir és Tuboly Máté értéke szeptember óta megduplázódott

Redzic Damir kilenc gólt ért el ősszel tétmérkőzéseken, a Sport napilap osztályzatai alapján az említett időszak legjobb játékosa lett. Neve ott szerepel a Niké Liga hivatalos őszi álomcsapatában is, a játékos novemberben bemutatkozott a magyar nemzeti csapatban. Szeptemberben a Transfermakt becslése szerint 800 000 euró volt az értéke, december közepén már majdnem a kétszerese, 1.5 millió.

A duplájára nőt Tuboly Máté értéke is. A fiatal labdarúgó minden bajnoki meccsen pályára lépett, kulcsembere lett a magyar U21-es válogatottnak. Míg szeptemberben a 21 éves játékos értéke 500 000 euró volt, jelenleg már egymillió.