Redzic Damir és Tuboly Máté értéke szeptember óta megduplázódott

2025.12.27. 18:41
Fotó: Örzsik Edmond
A Dunaszerdahely a történelme egyik legeredményesebb őszi idényét tudhatja maga mögött (egypontnyi lemaradással második a Slovan mögött a szlovák Niké Liga tabelláján), és a DAC sikeres hónapjaihoz remek teljesítménnyel járult hozzá a két magyar labdarúgó, Redzic Damir és Tuboly Máté.

Redzic Damir kilenc gólt ért el ősszel tétmérkőzéseken, a Sport napilap osztályzatai alapján az említett időszak legjobb játékosa lett. Neve ott szerepel a Niké Liga hivatalos őszi álomcsapatában is, a játékos novemberben bemutatkozott a magyar nemzeti csapatban. Szeptemberben a Transfermakt becslése szerint 800 000 euró volt az értéke, december közepén már majdnem a kétszerese, 1.5 millió.

A duplájára nőt Tuboly Máté értéke is. A fiatal labdarúgó minden bajnoki meccsen pályára lépett, kulcsembere lett a magyar U21-es válogatottnak. Míg szeptemberben a 21 éves játékos értéke 500 000 euró volt, jelenleg már egymillió.

2025.12.21. 07:44

Redzic Damir: Éreztem, hogy elérkezik az én időm

Bemutatkozott a magyar válogatottban, jelentős érdemei vannak abban, hogy DAC aranyesélyes a Niké Ligában, a Sport napilap értékelése alapján pedig ő lett az elmúlt félév legjobbja a bajnokságban.

 

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legújabb összeállításában mindkét játékos szerepel: Redzic vezeti a szlovák és a cseh bajnokságban szereplő 23 év alatti játékosok rangsorát, míg a DAC labdarúgói közül Tuboly neve mellett szerepel a legmagasabb becsült jövőbeli átigazolási összeg (2.7-3.2 millió euró). A Niké Liga-játékosok rangsorában pedig ő a harmadik.

„Amikor tavaly a klubhoz érkeztem, Damir sérült volt. Korábban is sok problémája akadt, nem tudott teljes értékű munkát végezni, szenvedett, frusztrált volt. A stábunk azonban kiváló munkát végzett: a műtétei után rengeteget dolgoztak vele a fizioterapeutáink, Ladislav Kubalík egyéni edzéseket tartott neki, fokozatosan terheltük. Remek formában tért vissza. Karakteres, problémamentes srác, gyors, dinamikus, jól cselez, igazi csapatjátékos. Nagy jövő áll előtte, még sokat fejlődhet, és akár egy nagy klub játékosa is lehet” – mondta a Nemzeti Sportnak Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője, hozzátéve, hogy Tuboly is óriásit lépett előre az ősszel, szintén a csapat kulcsembere lett.

 

 

 

 

