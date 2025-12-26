Szombati sportműsor: pályán a Liverpool, folytatódik a darts-vb
DECEMBER 27., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)
16.00: Brentford–AFC Bournemouth
16.00: Burnley–Everton
16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)
18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
12.30: Parma–Fiorentina (Tv: Arena4)
15.00: Lecce–Como (Tv: Arena4)
15.00: Torino–Cagliari
18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)
SKÓT LABDARÚGÁS
13.30: Hibernian–Hearts (Tv: Match4)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
2. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.30: Uganda–Tanzánia
21.00: Nigéria–Tunézia
D-CSOPORT
13.30: Benin–Botswana
16.00: Szenegál–Kongói DK
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
18.00: Pinstripe Bowl, Clemson– Penn State (Tv: Arena4)
NFL, ALAPSZAKASZ
17. FORDULÓ
22.30: Los Angeles Chargers–Houston Texans (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
3. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
20.00 (Tv: Sport1)
Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)
JÉGKORONG
SPENGLER-KUPA, CSOPORTKÖR
15.00: IFK Helsinki–Sparta Praha (Tv: Sport2)
20.15: Davos-Team Canada–Egyesült Államok egyetemi válogatott (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
Német Bundesliga
18.00: Eisenach–Magdeburg (Tv: Sport 1)
KOSÁRLABDA
NBA
23.00: Sacramento Kings–Dallas Mavericks (Tv: Sport 2)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí, világkupaverseny
9.45: női óriás-műlesiklás, Semmering (Tv: Eurosport 1)
11.15: férfi szuperóriás-műlesiklás, Livigno (Tv: Eurosport 1)
13.00: női óriás-műlesiklás, Semmering (Tv: Eurosport 1)
VÍZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM
20.00: Hollandia–Magyarország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontos eseményeire
7.00: Mi történt a kosárlabda világában?
7.30: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Visszatekintés a 2025-ös évre
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Best of
12.00: Sporthely
13.00: Sportolók slágerlistája
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.00: Darts-vb, Szabó Bencét hívjuk
15.10: Tízpróba
15.35: NB I-es visszatekintés Bene Ferenccel és Vodila Sándorral
16.35: Kézilabda-magazin
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, év végi összegzés
18.35: Kajak-kenu, év végi összegzés
19.35: Gyurta Gergelyék karácsonya
20.15: Gyenge Balázst hívjuk a Liverpool–Wolverhampton angol bajnoki mérkőzés után
20.35: Így telt hírolvasóink karácsonya
22.30: Sportvilág