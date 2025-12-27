Nemzeti Sportrádió

Az év legnézettebb videói: amikor Szoboszlai Dominik egyenlített Portugália ellen a 91. percben

2025.12.27. 19:12
Szoboszlai Dominik gólöröme (Fotó: Török Attila)
Az év végéhez közeledve összegyűjtöttük a közösségi médiában a Nemzeti Sport legnépszerűbb videóit, amelyek a legtöbb reakciót kapták Facebookon, Instagramon és TikTokon. A 7. helyen Szoboszlai Dominik egyenlítőgólja Portugália ellen a 91. percben!

A jelenet egyike annak a tíznek, amelyre az m4sport.hu oldalon szavazhatnak, mint az Év sportpillanata jelöltjeire. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) január 12-én rendezi meg az Év sportolója díjátadó ünnepséget, a Nemzeti Sport Gálát, amelyre ezúttal is az Operaházban kerül sor, sorozatban immár a harmadik alkalommal, és a szokásos kategóriák mellett ebben is győztest hirdetnek.

SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLJÁT IDE KATTINTVA IS MEGNÉZHETI

Egyéb egyéni
2025.12.16. 13:22

Nemzeti Sport Gála: újabb öt kategóriában mutatta be az MSÚSZ, kik közül kerül ki a 2025-ös év legjobbja

A hagyományok szerint az év második hétfőjén, 2026. január 12-én rendezik a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelynek ezúttal is az Operaház ad otthont.
8. helyezett: amikor Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldóról beszél
9. helyezett: amikor Rasovszky Kristóf elképesztő hajrával Európa-bajnok lett
10. helyezett: amikor bemutatkozott a 13 éves Nagy Kornél
11. helyezett: amikor Gulyás Michelle átvehette az Év Női Sportolójának járó díjat
12. helyezett: amikor meglátta magát a játékban Bolla Bendegúz

 

 

