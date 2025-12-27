Az év legnézettebb videói: amikor Szoboszlai Dominik egyenlített Portugália ellen a 91. percben

A jelenet egyike annak a tíznek, amelyre az m4sport.hu oldalon szavazhatnak, mint az Év sportpillanata jelöltjeire. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) január 12-én rendezi meg az Év sportolója díjátadó ünnepséget, a Nemzeti Sport Gálát, amelyre ezúttal is az Operaházban kerül sor, sorozatban immár a harmadik alkalommal, és a szokásos kategóriák mellett ebben is győztest hirdetnek.

