Vasárnapi sportműsor: pályán az Inter és a Milan, újabb meccsek a darts-vb-n
DECEMBER 28., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
E-CSOPORT
18.30: Algéria–Burkina Faso
21.00: Elefántcsontpart–Kamerun
F-CSOPORT
13.30: Gabon–Mozambik
16.00: Egyenlítői-Guinea–Szudán
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.00: Braga–Benfica (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 18. FORDULÓ
19.00: Aramis SE–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
17. FORDULÓ
2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
19.00: Carolina Panthers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
19.00: Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals
19.00: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers
19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars
19.00: Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers
19.00: New York Jets–New England Patriots
19.00: Tennessee Titans–New Orleans Saints
22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants
22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
3. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)
20.00 (Tv: Sport1)
Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
15.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia
18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom
17.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
16.30: Alba Fehérvár–Sopron KC
17.00: EPS-Honvéd–Debreceni EAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions
NBA
21.30: Oklahoma City Thunder–Philadelphia 76ers (Tv: Sport2)
0.00: Portland Trail Blazers–Boston Celtics (Tv: Sport2)
TEREPKERÉKPÁR
VILÁGKUPA, DENDERMONDE (Tv: M4 Sport)
13.30: nők
15.00: férfiak
TÉLI SPORTOK
SÍFUTÁS, TOBLACH
11.40: világkupa, férfiak és nők, sprint (Tv: Eurosport1)
14.00: világkupa, férfiak és nők, sprint (Tv: Eurosport2)
ALPESI SÍ, SEMMERING
14.00: világkupa, nők, műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
SÍUGRÁS, OBERSTDORF
16.00: négysánc, férfiak, selejtező (Tv: Eurosport1)
SÍLÖVÉSZET, GELSENKIRCHEN
18.45: World Challenge, vegyes csapat, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
19.45: World Challenge, vegyes csapat, üldözőverseny (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM
18.00: Magyarország–Törökország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hónapról hónapra átvesszük 2025 legemlékezetesebb magyar eredményeit
10.00: Best of
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Katona László
15.30: A magyar kosárlabdázás 2025-ös éve, vendég: Károlyi Andrea
16.30: Közvetítés az Alba Fehérvár–Sopron férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Károlyi Andrea. Közvetítés a Salzburg–FTC ICEHL bajnoki jégkorongmeccsről. Kommentátor: Virányi Zsolt
19.00: Kajak-kenu 2025
20.00: Összeállítás a birkózók és a cselgáncsozók 2025-ös évéről
21.00: Vívás 2025
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel