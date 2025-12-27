Vasárnapi sportműsor: pályán az Inter és a Milan, újabb meccsek a darts-vb-n

DECEMBER 28., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.30: Algéria–Burkina Faso

21.00: Elefántcsontpart–Kamerun

F-CSOPORT

13.30: Gabon–Mozambik

16.00: Egyenlítői-Guinea–Szudán

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.00: Braga–Benfica (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 18. FORDULÓ

19.00: Aramis SE–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals

19.00: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers

19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars

19.00: Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Tennessee Titans–New Orleans Saints

22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants

22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

20.00 (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

15.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia

18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom

17.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

16.30: Alba Fehérvár–Sopron KC

17.00: EPS-Honvéd–Debreceni EAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions

NBA

21.30: Oklahoma City Thunder–Philadelphia 76ers (Tv: Sport2)

0.00: Portland Trail Blazers–Boston Celtics (Tv: Sport2)

TEREPKERÉKPÁR

VILÁGKUPA, DENDERMONDE (Tv: M4 Sport)

13.30: nők

15.00: férfiak

TÉLI SPORTOK

SÍFUTÁS, TOBLACH

11.40: világkupa, férfiak és nők, sprint (Tv: Eurosport1)

14.00: világkupa, férfiak és nők, sprint (Tv: Eurosport2)

ALPESI SÍ, SEMMERING

14.00: világkupa, nők, műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS, OBERSTDORF

16.00: négysánc, férfiak, selejtező (Tv: Eurosport1)

SÍLÖVÉSZET, GELSENKIRCHEN

18.45: World Challenge, vegyes csapat, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

19.45: World Challenge, vegyes csapat, üldözőverseny (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM

18.00: Magyarország–Törökország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hónapról hónapra átvesszük 2025 legemlékezetesebb magyar eredményeit

10.00: Best of

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Katona László

15.30: A magyar kosárlabdázás 2025-ös éve, vendég: Károlyi Andrea

16.30: Közvetítés az Alba Fehérvár–Sopron férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Károlyi Andrea. Közvetítés a Salzburg–FTC ICEHL bajnoki jégkorongmeccsről. Kommentátor: Virányi Zsolt

19.00: Kajak-kenu 2025

20.00: Összeállítás a birkózók és a cselgáncsozók 2025-ös évéről

21.00: Vívás 2025

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel