Újabb magyar vitorlázók célozták meg az olimpiai szereplést

A portugáliai edzőtáborban kezdte el a téli felkészülést a Fehér Boróka, Fehér Szonja vitorlázópáros, amely idén a 49erFX olimpiai hajóosztályban Európa-kupa-futamot nyert a Garda-tavon. A duó tagjai reálisnak látják a 2028-as ötkarikás részvételt, 2032-re pedig már nagyobb terveik vannak.

Az idén váltott hajóosztályt a duó, melynek tagjai csak névrokonok, és a 29-esben éveken át sikereket értek el, 2024-ben felnőtt női világbajnoki címet szereztek. Bár tavaly már kipróbálták, az idén szintet léptek, s végleg a 49erFX-be ültek át, amely már olimpiai hajóosztály.

„Nagyon jól kiegészítjük egymást, ami nincs meg az egyikünkben, az megvan a másikunkban. Voltak sikereink a 29-esben, jól összeszokott páros vagyunk, pontosan tudjuk, mire gondol a másik, közösek a célok, és mindketten egy irányba húzunk – mondta a csapat egyik tagja, Fehér Szonja. – A 49-esben már mindkettőnknek trapézon kell állnia, és mivel nagyobb a hajó, az irányítás több erőt igényel, ami több erőnléti edzést jelent. A mezőny kisebb, de erősebb, mint a 29-esben, több jó, nálunk idősebb versenyzőből, zömmel olimpikonból áll. A hajó is sokkal gyorsabb, hamarabb kell reagálni egy-egy helyzetben, és ha nem sikerül, az rögtön érződik a hajón és annak a sebességén. A hibákat könnyebben és gyorsabban kihasználják a riválisok.”

A páros az idén a Garda-tavon már nyert is egy Európa-kupa-fordulót, ami már csak azért is különleges, mert újoncként olyan versenyzőket győzött le, akik már évek óta vitorláznak ezzel a hajóval, ráadásul vegyes volt a mezőny. A lányok már túl vannak egy tíznapos portugáliai edzőtáboron és egy edzőversenyen, a napokban azonban visszatértek, hogy folytassák a téli felkészülést, és annyi időt tölthessenek közösen a vízen, amennyit csak lehet. Ez eddig évi 150 napot jelentett, de az idén ez a szám felmegy 200-ra, hiszen a hajóosztályváltással szintet lépett a céljuk is: kvalifikáció a 2028-as olimpiára!

„Reális esélyünk van a kijutásra, és Los Angeles még csak az első olimpiánk lenne, így elsősorban a tapasztalatszerzés lehet a fő cél – tette hozzá a kettős másik tagja, Fehér Boróka. – Természetesen a 2032-es nyári játékoknak már nagyobb tervekkel fogunk nekivágni, akár éremért is szeretnénk majd harcolni. De visszatérve Los Angelesre, ha kijutunk, akkor a stabil középmezőny már megcélozható, és egy húsz hajóból álló nemzetközi topmezőnyben tizediknek lenni szerintem nagy szó lenne. Az a cél, hogy tovább tudjunk lépni, mert két-három olimpiai ciklus biztosan bennünk van.”