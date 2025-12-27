Bunting elbúcsúzott a dartsvilágbajnokságtól, Littler oktatta Suljovicot

Elképesztő fordulatokat hozott a világranglistán negyedik Stephen Bunting és a 63. helyen jegyzett James Hurrell összecsapása. A két angol mérkőzésén Bunting nyerte meg az első leget, majd Hurrell sorozatban öt játékot nyerve, az egyikben 120-as kiszállót dobva válaszolt, azaz az első szettet elvitte, és a másodikban is 2–0-ra vezetett. Csakhogy Bunting innen felállt, és 2–2-nél 161-es kiszállót bedobva egyenlített. A harmadikban az esélyesebb angol kezdett két nyert játékkal, onnan a nála egy évvel idősebb, 41 esztendős Hurrell feljött 2–2-re, de Bunting a döntő legben ezúttal 121-es kiszállót bedobva vitte el a szettet.

A negyedikben Hurrell lenullázta Buntingot, az ötödiket pedig 105-ös átlagot dobva nyerte meg, így 3:2-re fordított. A hatodikban Hurrell 2–1-re vezetett, de Bunting 2–2-nél ezúttal sem engedte 100 alá a szett végi kiszállót, pontosan 100-ról fejezte be a leget, és szerezte meg a játszmát. A hetedikben valamiért mégsem Bunting került lélektani fölénybe, Hurrell maradt higgadtabb, és 103-as átlagot dobva, 3/3-as kiszállózással nyerte meg a döntő szettet, és kiejtette a világranglista negyedik helyezettjét.

A második PDC-világbajnokságán szereplő Hurrell 98 feletti átlaggal és 46% feletti kiszállózással zárt, Bunting, aki óriási rutinjával az összes döntő leges szettet megnyerte, 92 pont alatt maradt.

Andreas Harrysson (Fotó: Getty Images)

Az este nyitó mérkőzésén az első vb-jére a PDC észak-európai nordic-baltic sorozatát megnyerve kvalifikáló svéd Andreas Harrysson és a német Ricardo Pietreczko találkozott egymással. Az 50 éves szakállas északi nagyon jól kezdte a mérkőzést, az első szettet 3–2-re megnyerte, és a másodikban 2–2-nél 81-ről várt a kiszállási lehetőségre, de Pietreczko 158-ról befejezte a saját körét, és egyenlített. A harmadikat Harrysson simán megnyerte, a negyedikben megint a német küzdeni akarása döntött. 2:2 után a svéd az ötödik jáétszmában azt sem engedte Pietreczkónak, hogy kiszállóra dobjon, és ezúttal a következő szettben is ő koncentrált jobban, dobott egy 146-os kiszállót, majd kihasználta, hogy Pietreczko körökön át képtelen volt triplákat dobni, és 96 feletti átlagot dobva megnyerte a mérkőzést.

Jeffrey de Graaf tavalyi menetelése után így másodszor jutott svéd dartsos a legjobb 16 közé a PDC-vb-n. Az Alexandra Palace-ba a vb előtt a világranglista 114. helyezettjeként érkezett Harrysson a három győzelme után már a 72. a rangsorban, és ha a nyolcaddöntőben sikerül legyőznie Jonny Claytont, biztosan pro tour-kártyát szerez.

Az esti program legnagyobb érdeklődéssel várt meccsét az első helyen kiemelt, eddig játszmát sem veszítő Luke Littler játszotta Mensur Suljoviccsal, aki az előző körben meglehetősen szokatlan körülmények között, 81.95-ös átlaggal harcolta ki a továbbjutást. A lassú, körülményes játékáról is ismert Suljovicnak azonban ezúttal semmi esélye sem volt a torna nagy esélyese ellen: Littler pillanatok alatt hozta az első játszmát, majd ugyanilyen gyorsasággal a másodikat is behúzta. Jellemző volt a meccs egyoldalúságára, hogy a történteket az osztrák színeket képviselő Suljovic is csak mosolyogva tudta konstatálni a második elbukott játszma után – mást nem tudott hozzá tenni, percek alatt kiderült ugyanis, hogy semmi esélye nincs a továbbjutásra sziporkázó riválisával szemben.

Suljovic az első két szettben leget sem tudott nyerni, a harmadikban viszont kimondottan jól tartotta magát, hiszen kettőt is el tudott venni Littlertől. Az angol klasszis ennek ellenére a legfontosabb pillanatban ismét megvillant, és 3–2-vel hozta a harmadik szettet is.

A negyedik játszma is úgy alakult, ahogy Littler tervezte: Suljovic egy leget ugyan elvett ellenfelétől, ennél többre azonban nem volt képes. A meccsen 71 százalékosan kiszállózó Littler a negyedik szettet 3–1-re hozta és 4:0-val jutott a következő körbe, s továbbra sem veszített egyetlen játszmát sem a tornán, a mérlege imponáló, 10:0 a negyedik forduló előtt.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ

Andreas Harrysson (svéd, 96.11)–Ricardo Pietreczko (német, 88.60) 4:2 (3–2, 2–3, 3–0, 1–3, 3–0, 3–1)

Stephen Bunting (angol, 4., 91.43)–James Hurrell (angol, 98.71) 3:4 (1–3, 3–2, 3–2, 0–3, 1–3, 3–2, 1–3)

Luke Littler (angol, 1., 107.09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96.21) 4:0 (3–0, 3–0, 3–2, 3–1)

DÉLUTÁN TÖRTÉNT

Wesley Plaisier (holland, 95.80)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 98.43) 3:4 (3–0, 0–3, 3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 1–3)

Andrew Gilding (angol, 86.48)–Luke Woodhouse (angol, 25., 95.66) 1:4 (1–3, 3–1, 0–3, 0–3, 2–3)

Jonny Clayton (walesi, 5., 98.44)–Niels Zonneveld (holland, 99.36) 4:3 (3–2, 1–3, 3–0, 0–3, 3–2, 1–3, 3–0)

A VASÁRNAPI PROGRAM

13.30 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

20.00 (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)