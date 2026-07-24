A közösségépítő Borbély Balázs lehet a Ferencváros legjobb igazolása – új útra lépett az ETO
PAKSON MARADT A TÁMADÓFUTBALL – TÓTH BARNÁÉK 35 GÓLT SZEREZTEK A NYÁRI EDZŐMECCSEKEN
A tavasszal 3. helyen végzett Paksi FC ezen a nyáron is megfontoltan sakkozott az erőforrásaival. Több olyan játékos tért vissza a klubhoz, aki az előző idényben kölcsönben szerepelt. Ők sokat fejlődtek és az új idényben már Pakson számítanak rájuk.
A középpályán több pozícióban bevethető Pető Milán tavasszal 13 NB I-es meccsen két gólt szerzett a DVTK-ban és gólpasszt is adott, a felkészülési időszakban pedig már a paksiaknál is betalált, a csütörtökön a Panathinaikosz elleni Konferencialiga-meccsen is jól szállt be, lendületet adott a csapatnak. A 19 éves, az NB II Kecskemétben az előző idényben 26 NB II-es meccsen egy gólt és hat gólpasszt elérő jobb oldali középpályásra, Győrfi Milánra az előzetesen vártnál is nagyobb szerep hárulhat az új idényben, mert térdszalagszakadás miatt az őszi szezonra kiesett a télen igazolt Bévárdi Zsombor, a poszton még bevethető Hinora Kristóf távozott (ő félig-meddig Bévárdiért cserébe került idén nyáron az MTK-hoz), és kiesebb sérülés miatt kiesett a ballábas, de adott esetben a jobb oldalon is bevethető Silye Erik is. A kölcsönből visszatérők közül kimondottan fontos szerep várhat a Mezőkövesdről érkezett, az előző két idényben az NB II-ben 21 gólt szerző, 23 éves Szalai Józsefre, aki már tavaly nyáron szerződtetett a tolnai klub, de egy évre még kölcsönadták a borsodiakhoz, mert akkor még Pakson túlkínálat volt csatárposzton. Azóta viszont nyáron távozott Ádám Martin, és most a Debrecenbe szerződött, szintén csatár Szendrei Ákos volt az a játékos, akit értékesíteni tudott a piacon a Paks (a télen Osváth Attila, tavaly nyáron Ötvös Bence és Mezei Szabolcs tartozott ebbe a sorba).
Szalai a nyári edzőmeccseken már meg is kezdte a gólgyártást, négyszer volt eredményes, viszont Tóth Barna nála is többször, kilencszer talált be, de családi okok miatt a Panathinaikosz ellen ő nem szerepelt. A tolnaiak ezen a nyáron, annak érdekében, hogy a nemzetközi kupamérkőzésekre már játékba lendüljenek, jóval több edzőmérkőzésen léptek pályára, mint a korábbi években, összesen tíz meccset játszottak. Az ellenfelek szintje (a BLSZ I-es Kelen SC -től a skót, osztrák, horvát és izraeli élvonalbeli klubokig) és az eredmények is (a 10–1-es győzelemtől a 3–0-s és 4–1-es vereségig volt minden) meglehetősen változatosak voltak. Az összesítés: öt győzelem, két döntetlen három vereség, 35 szerzett és 20 kapott gól. A számok azt mutatják, hogy a paksiak megőrizték alapvető karakterüket, a nyílt támadófutballt, ugyanakkor a védelem meglehetősen sebezhetőnek tűnik. Ráadásul nemcsak az olyan, más szinten lévő külföldi csapatoktól kapott négy, illetve három gólt a Paks, mint az Austria Wien vagy a Maccabi Haifa, hanem a két baranyai NB II-es csapattól, a Szentlőrinctől és a Kozármislenytől is – utóbbitól 3–0-ra ki is kapott Bognár György együttese.
Ez érződött a Panathinaikosz elleni, 2–1-re elveszített Konferencialiga-selejtezőn is, hogy a paksiakban továbbra is megvan a vállalkozókedv és a bátorság a támadásokhoz, de a védelem sebezhető. Nehéz hetük van a paksiaknak, hiszen vasárnap már a bomba formában lévő Ferencvárost fogadják, majd július 30-án jön a Panathinaikosz elleni, athéni visszavágó, aztán egy zalaegerszegi kirándulás, a 3. fordulóban pedig a Honvéd látogat Paksra. Persze, ha ebből az erőltetett menetből jól jönnek ki a tolnaiak, azzal sokat fejlődhet a csapat, és megalapozhatja vele a csapat a sikeres őszi folytatást.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: Kuzma Hunor (Békéscsaba 1912 Előre), Rácz Gergő (Kispest-Honvéd)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Szalai József (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: –
Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Pesti Zoltán (Csákvár), Simon Barnabás (FC Ajka), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Tamás Olivér (Haladás)
Kölcsönbe távozók: Galambos János (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Köllő Kende (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Máté Csaba (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Rideg Bálint (Szentlőrinc)
Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
A PAKSI FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Ausztria, július 12.–július 19.
Felkészülési mérkőzések
Június 20. (szombat): Kelen SC (BLSZ I.)–Paksi FC 1–10 (Szendrei Á. 3, Szalai J. 2, Pesti 2, Debreceni, Galambos, Horváth K.)
Június 24. (szerda): Paksi FC–Szentlőrinc (NB II) 3–3 (Tóth B. 2, Szekszárdi)
Június 27. (szombat): Paksi FC–Komáromi FC 4–1 (szlovákiai) (Tóth B. 2, Szalai J., Pető M.)
Július 2. (csütörtök): Dundee FC (skót)–Paksi FC 2–1 (Horváth K.)
Július 4. (szombat): NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC 0–4 (Tóth B. 2, Lapu, Debreceni)
Július 8. (szerda): Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC 3–3 (Pető, Hahn, Haraszti)
Július 11. (szombat): Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 0–3
Ausztria
Július 14. (kedd): Hapoel Ramat Gan (izraeli)–Paksi FC 0–4 (Haraszti 2, Szalai J., Tóth B.)
Július 16. (csütörtök): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC 3–5 (Tóth B. 2, Gyurkits 2, Wiesner)
Július 17. (péntek): Austria Wien (osztrák)–Paksi FC 4–1 (Silye)
KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ
2. forduló
Paksi FC–Panathinaikosz (görög) 1–2
AZ FTC ÚGY KERÜLT BOMBAFORMÁBA, HOGY SZINTE NEM IS IGAZOLT
Az NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után a tavasszal 2. helyen végzett Ferencváros nyarát egy névvel és három eredménnyel lehet a legjobban leírni: Borbély Balázs, 2–1, 3–0, 2–1.
A legnagyobb változás a klubnál ezen a nyáron az volt, hogy az ír Robbie Keane helyett a bajnok ETO-tól érkező vezetőedző, Borbély Balázs vette át a csapat irányítását, és egyelőre ő tűnik a legnagyobb nyári erősítésnek is. Már csak azért is, mert új játékos csak egy érkezett a csapathoz, a francia belső védő, Nathan Zohoré, aki azonban az eddigi három tétmeccsen még nem lépett pályára.
Ugyanakkor 11 játékos már távozott az FTC-től. Az a tény, hogy ennyi távozó ellenére mind a három tétmeccsét megnyerte a csapat, mutatja, mennyi felesleges játékos tartozott a klub kötelékébe az elmúlt időszakban. Több olyan, korábbi kulcsjátékos is van a távozók között, akiknek a nagy része már az előző idényben sem számított végig alapembernek, ide sorolható Mohamed Abu Fani, Ibrahim Cissé, Cebrail Makreckis és az előző idény nagy részét sérülés miatt ki is hagyó Stefan Gartenmann is. Továbbá olyanok is végleg távoztak, akik az FTC játékosai voltak, de az első csapatban két éve, 2024-ben szerepeltek legutóbb, mint Fortune Bassey és Ismaïl Aaneba. Ugyanakkor nem lenne meglepő, ha lennének még további távozók, pénteken éppen Szalai Gábor portugáliai kölcsönadását jelentette be a klub.
Mindezek mellett a Ferencváros előbb veretlenül teljesítette a nyári felkészülési időszakot, az NB II-es Tiszakécskét 6–1-re, az azeri ezüstérmes Qarabagot 1–0-ra verte meg, csak az azeri bajnok Sabah ellen játszott döntetlent. Aztán pedig következett a három győztes Európa-liga-selejtező: 2–1 és 3–0 a Vojvodina ellen, majd csütörtökön 2–1-es siker a holland Twente otthonában. Hogy minek köszönhető, hogy ilyen gyorsan összeállt a csapat Borbély Balázs keze alatt, az persze egy összetett kérdés, de biztosan szerepe van ebben annak, amit a játékosok is pedzegettek már több nyilatkozatban.
„Borbély Balázs csapatot próbál kialakítani, ami eddig picit a háttérbe szorult” – mondta a nyáron szerződést hosszabbító Botka Endre még júniusban. „Sok új dolog történt, amióta megérkezett Borbély Balázs, minden téren pozitív változásokat lehet észrevenni. Fejlődött a csapat és a közeg, a csapategység is látszik” – nyilatkozta a múlt héten Osváth Attila.
A csapategység, a közösség fontosságát már Borbély Balázs is kiemelte rögtön a legelső nyilatkozatában, miután visszatért a Ferencvároshoz (korábban az FTC utánpótlásában és a második csapat vezetőedzőjeként is dolgozott): „A dolgunk az, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze.”
Az eredmények azt mutatják, egyelőre jó úton jár Borbély Balázs és csapata, és ezt az utat vasárnap az elmúlt években mumusnak számító Paks vendégeként folytathatja a Ferencváros, majd jön a Twente elleni visszavágó és a folytatódó európai kupaszereplés mellett a bajnokságban a 2. fordulóban a Vasas, a 3. fordulóban a címvédő ETO vár a Ferencvárosra. Más kérdés, hogy az FTC bejelentette, augusztus 8-án felkészülési meccsen fogadja a Real Madridot, így a győri bajnokit elhalasztják.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Franko Kovacevic (horvát, Amedspor SK – Törökország, Szaúd-Arábia)
A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 9.
Edzőtábor: Ausztria, június 23.–július 2.
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Ferencváros–Tiszakécske (NB II) 6–1 (Varga Z. 2, Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki)
Ausztria
Június 28. (vasárnap): Ferencváros–Sabah FK (azeri) 1–1 (Gruber)*
Július 1. (szerda): Ferencváros–Qarabag FK (azeri) 1–0 (Yusuf)
*2x60 perces mérkőzés
EURÓPA-LIGA-SELEJTEZŐ
1. forduló
Vojvodina (szerb)–Ferencváros 1–2
Ferencváros–Vojvodina (szerb) 3–0
2. forduló
FC Twente (holland)–Frencváros 1–2
GYŐRBEN EFRAÍN JUÁREZNEK MÉG IDŐ KELL
Győrben Borbély Balázs nehéz örökséget hagyott maga után, hiszen egy bajnokcsapatot mindig nagyon nehéz feladat átvenni. Magasan van a léc, és a stáb is változott, a vezetőedző mellett a másik sikerkovács, Steven Vanharen sportigazgató is távozott. Ráadásul júniusban bő egy hetet úgy edzett a csapat, hogy még nem volt vezetőedzője, mert az új szakvezető, a mexikói Pumas után egy teljesen új közegbe csöppenő Efraín Juárez érkezését június 17-én jelentette be a klub, két nap múlva pedig már lejátszotta az első edzőmeccsét is a csapat.
A mexikói trénernek tehát nem volt sok ideje az ismerkedésre, négy edzőmeccs után – a mérleg két győzelem, egy döntetlen, egy vereség – már jött is az első tétmeccs július 7-én a bajnokság közben lévő izlandi Víkingur elleni BL-selejtező. Igaz, hogy kulcsjátékos nem távozott a nyáron, de továbbra sem bevethető a december óta sérüléssel bajlódó, román válogatott középpályás, Paul Anton és a világbajnokságról sérülten visszatérő algériai csatár, Nadir Benbuali pótlását nem tudta megoldani az izlandiak elleni két meccsre az ETO. Így, hogy nem volt Benbuali, kimondottan jól jöhetett volna elöl, ha más nem a hajrára beállva az ukrán Olekszandr Piscsur, csakhogy ő a nyáron a spanyol Gironához szerződött. Az összesítésben 3–2-re elveszített párharc után nem véletlenül beszélt arról Juárez, hogy bővebb keretre lenne szüksége.
Ezek után eltelt egy hét, ami közben érkezett a középpályára a gambiai Modou Lamin Mass, a támadósorba pedig a montenegrói Viktor Djukanovics és máris több variációs lehetősége volt az új edzőnek a luxemburgi Atert Bissen elleni Konferencialiga-selejtezőn. Ennek pedig meg is lett az eredménye, ugyanis az utolsó tíz percben szerzett két gólnak is köszönhetően, melyek közül az elsőt éppen az első meccsén szereplő Djukanovics lőtte (egy gyönyörű átemelős csel után kapásból), 6–2-re győzött az ETO.
Juáreznek időre van szüksége, de ha a tervezett igazolásai megérkeznek – jeleztük már, hogy a kiszemeltek között szerepel az U-válogatott védő, Yaakobishvili Antal, a szenegáli belső védő, Mamadou Barry, a mexikói középpályás, Rodrigo López és a svájci csatár, Marc Giger is –, akkor a nemzetközi porondon és a bajnokságban is versenyképes lehet a győri csapat. Az NB I-ben az újonc Vasas vendégeként kezd az ETO, majd a Nyíregyházát fogadja.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja – Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)
AZ ETO NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 9.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Radkersburg), június 18–25.
Felkészülési mérkőzések:
Június 19. (péntek): ETO FC–Grazer AK (osztrák) 2–2 (Umathum, Madoulin)
Június 24. (szerda): ETO FC–Vojvodina (szerb) 2–1 (Gavrics 2)
Duna-kupa (Dunaszerdahely) – 2x30 perces mérkőzések:
Június 27. (szombat): ETO–Csíkszereda (romániai) 1–3 (Vitális – 11-esből)
Június 28. (vasárnap): ETO FC–Topolya 3–2 (Bumba, Njie, Gavrics)
BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
1. forduló
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC 1–0
ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi) 2–2
KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ
2. forduló
Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC 2–6
NB I
1. FORDULÓ
Július 24., péntek
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC
Július 25., szombat
19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC
Július 26., vasárnap
15.45: Vasas FC–ETO FC
18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC
20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC
Július 27., hétfő
19.30: MTK Budapest–ZTE FC
Az idényt felvezető sorozatunk korábbi részei: