A közösségépítő Borbély Balázs lehet a Ferencváros legjobb igazolása – új útra lépett az ETO



PAKSON MARADT A TÁMADÓFUTBALL – TÓTH BARNÁÉK 35 GÓLT SZEREZTEK A NYÁRI EDZŐMECCSEKEN

A tavasszal 3. helyen végzett Paksi FC ezen a nyáron is megfontoltan sakkozott az erőforrásaival. Több olyan játékos tért vissza a klubhoz, aki az előző idényben kölcsönben szerepelt. Ők sokat fejlődtek és az új idényben már Pakson számítanak rájuk.

A középpályán több pozícióban bevethető Pető Milán tavasszal 13 NB I-es meccsen két gólt szerzett a DVTK-ban és gólpasszt is adott, a felkészülési időszakban pedig már a paksiaknál is betalált, a csütörtökön a Panathinaikosz elleni Konferencialiga-meccsen is jól szállt be, lendületet adott a csapatnak. A 19 éves, az NB II Kecskemétben az előző idényben 26 NB II-es meccsen egy gólt és hat gólpasszt elérő jobb oldali középpályásra, Győrfi Milánra az előzetesen vártnál is nagyobb szerep hárulhat az új idényben, mert térdszalagszakadás miatt az őszi szezonra kiesett a télen igazolt Bévárdi Zsombor, a poszton még bevethető Hinora Kristóf távozott (ő félig-meddig Bévárdiért cserébe került idén nyáron az MTK-hoz), és kiesebb sérülés miatt kiesett a ballábas, de adott esetben a jobb oldalon is bevethető Silye Erik is. A kölcsönből visszatérők közül kimondottan fontos szerep várhat a Mezőkövesdről érkezett, az előző két idényben az NB II-ben 21 gólt szerző, 23 éves Szalai Józsefre, aki már tavaly nyáron szerződtetett a tolnai klub, de egy évre még kölcsönadták a borsodiakhoz, mert akkor még Pakson túlkínálat volt csatárposzton. Azóta viszont nyáron távozott Ádám Martin, és most a Debrecenbe szerződött, szintén csatár Szendrei Ákos volt az a játékos, akit értékesíteni tudott a piacon a Paks (a télen Osváth Attila, tavaly nyáron Ötvös Bence és Mezei Szabolcs tartozott ebbe a sorba).

Szalai József (labdával) fontos szerepet játszhat a paksiak támadójátékában (Fotó:

Szalai a nyári edzőmeccseken már meg is kezdte a gólgyártást, négyszer volt eredményes, viszont Tóth Barna nála is többször, kilencszer talált be, de családi okok miatt a Panathinaikosz ellen ő nem szerepelt. A tolnaiak ezen a nyáron, annak érdekében, hogy a nemzetközi kupamérkőzésekre már játékba lendüljenek, jóval több edzőmérkőzésen léptek pályára, mint a korábbi években, összesen tíz meccset játszottak. Az ellenfelek szintje (a BLSZ I-es Kelen SC -től a skót, osztrák, horvát és izraeli élvonalbeli klubokig) és az eredmények is (a 10–1-es győzelemtől a 3–0-s és 4–1-es vereségig volt minden) meglehetősen változatosak voltak. Az összesítés: öt győzelem, két döntetlen három vereség, 35 szerzett és 20 kapott gól. A számok azt mutatják, hogy a paksiak megőrizték alapvető karakterüket, a nyílt támadófutballt, ugyanakkor a védelem meglehetősen sebezhetőnek tűnik. Ráadásul nemcsak az olyan, más szinten lévő külföldi csapatoktól kapott négy, illetve három gólt a Paks, mint az Austria Wien vagy a Maccabi Haifa, hanem a két baranyai NB II-es csapattól, a Szentlőrinctől és a Kozármislenytől is – utóbbitól 3–0-ra ki is kapott Bognár György együttese.

Ez érződött a Panathinaikosz elleni, 2–1-re elveszített Konferencialiga-selejtezőn is, hogy a paksiakban továbbra is megvan a vállalkozókedv és a bátorság a támadásokhoz, de a védelem sebezhető. Nehéz hetük van a paksiaknak, hiszen vasárnap már a bomba formában lévő Ferencvárost fogadják, majd július 30-án jön a Panathinaikosz elleni, athéni visszavágó, aztán egy zalaegerszegi kirándulás, a 3. fordulóban pedig a Honvéd látogat Paksra. Persze, ha ebből az erőltetett menetből jól jönnek ki a tolnaiak, azzal sokat fejlődhet a csapat, és megalapozhatja vele a csapat a sikeres őszi folytatást.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Kuzma Hunor (Békéscsaba 1912 Előre), Rácz Gergő (Kispest-Honvéd)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Pesti Zoltán (Csákvár), Simon Barnabás (FC Ajka), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Tamás Olivér (Haladás)

Kölcsönbe távozók: Galambos János (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Köllő Kende (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Máté Csaba (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Rideg Bálint (Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A PAKSI FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria, július 12.–július 19.

Felkészülési mérkőzések

Június 20. (szombat): Kelen SC (BLSZ I.)–Paksi FC 1–10 (Szendrei Á. 3, Szalai J. 2, Pesti 2, Debreceni, Galambos, Horváth K.)

Június 24. (szerda): Paksi FC–Szentlőrinc (NB II) 3–3 (Tóth B. 2, Szekszárdi)

Június 27. (szombat): Paksi FC–Komáromi FC 4–1 (szlovákiai) (Tóth B. 2, Szalai J., Pető M.)

Július 2. (csütörtök): Dundee FC (skót)–Paksi FC 2–1 (Horváth K.)

Július 4. (szombat): NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC 0–4 (Tóth B. 2, Lapu, Debreceni)

Július 8. (szerda): Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC 3–3 (Pető, Hahn, Haraszti)

Július 11. (szombat): Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 0–3

Ausztria

Július 14. (kedd): Hapoel Ramat Gan (izraeli)–Paksi FC 0–4 (Haraszti 2, Szalai J., Tóth B.)

Július 16. (csütörtök): NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC 3–5 (Tóth B. 2, Gyurkits 2, Wiesner)

Július 17. (péntek): Austria Wien (osztrák)–Paksi FC 4–1 (Silye)

KONFERENCIALIGA-SELEJTEZŐ

2. forduló

Paksi FC–Panathinaikosz (görög) 1–2

AZ FTC ÚGY KERÜLT BOMBAFORMÁBA, HOGY SZINTE NEM IS IGAZOLT

Az NB I-ben sorozatban hét bajnoki cím után a tavasszal 2. helyen végzett Ferencváros nyarát egy névvel és három eredménnyel lehet a legjobban leírni: Borbély Balázs, 2–1, 3–0, 2–1.

A legnagyobb változás a klubnál ezen a nyáron az volt, hogy az ír Robbie Keane helyett a bajnok ETO-tól érkező vezetőedző, Borbély Balázs vette át a csapat irányítását, és egyelőre ő tűnik a legnagyobb nyári erősítésnek is. Már csak azért is, mert új játékos csak egy érkezett a csapathoz, a francia belső védő, Nathan Zohoré, aki azonban az eddigi három tétmeccsen még nem lépett pályára.

Ugyanakkor 11 játékos már távozott az FTC-től. Az a tény, hogy ennyi távozó ellenére mind a három tétmeccsét megnyerte a csapat, mutatja, mennyi felesleges játékos tartozott a klub kötelékébe az elmúlt időszakban. Több olyan, korábbi kulcsjátékos is van a távozók között, akiknek a nagy része már az előző idényben sem számított végig alapembernek, ide sorolható Mohamed Abu Fani, Ibrahim Cissé, Cebrail Makreckis és az előző idény nagy részét sérülés miatt ki is hagyó Stefan Gartenmann is. Továbbá olyanok is végleg távoztak, akik az FTC játékosai voltak, de az első csapatban két éve, 2024-ben szerepeltek legutóbb, mint Fortune Bassey és Ismaïl Aaneba. Ugyanakkor nem lenne meglepő, ha lennének még további távozók, pénteken éppen Szalai Gábor portugáliai kölcsönadását jelentette be a klub.

Mindezek mellett a Ferencváros előbb veretlenül teljesítette a nyári felkészülési időszakot, az NB II-es Tiszakécskét 6–1-re, az azeri ezüstérmes Qarabagot 1–0-ra verte meg, csak az azeri bajnok Sabah ellen játszott döntetlent. Aztán pedig következett a három győztes Európa-liga-selejtező: 2–1 és 3–0 a Vojvodina ellen, majd csütörtökön 2–1-es siker a holland Twente otthonában. Hogy minek köszönhető, hogy ilyen gyorsan összeállt a csapat Borbély Balázs keze alatt, az persze egy összetett kérdés, de biztosan szerepe van ebben annak, amit a játékosok is pedzegettek már több nyilatkozatban.

„Borbély Balázs csapatot próbál kialakítani, ami eddig picit a háttérbe szorult” – mondta a nyáron szerződést hosszabbító Botka Endre még júniusban. „Sok új dolog történt, amióta megérkezett Borbély Balázs, minden téren pozitív változásokat lehet észrevenni. Fejlődött a csapat és a közeg, a csapategység is látszik” – nyilatkozta a múlt héten Osváth Attila.

A csapategység, a közösség fontosságát már Borbély Balázs is kiemelte rögtön a legelső nyilatkozatában, miután visszatért a Ferencvároshoz (korábban az FTC utánpótlásában és a második csapat vezetőedzőjeként is dolgozott): „A dolgunk az, hogy jobb közösséget, jobb csapatot kovácsoljunk össze.”

Az eredmények azt mutatják, egyelőre jó úton jár Borbély Balázs és csapata, és ezt az utat vasárnap az elmúlt években mumusnak számító Paks vendégeként folytathatja a Ferencváros, majd jön a Twente elleni visszavágó és a folytatódó európai kupaszereplés mellett a bajnokságban a 2. fordulóban a Vasas, a 3. fordulóban a címvédő ETO vár a Ferencvárosra. Más kérdés, hogy az FTC bejelentette, augusztus 8-án felkészülési meccsen fogadja a Real Madridot, így a győri bajnokit elhalasztják.