Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: hátrányban volt, de végül három góllal győzött a Paks

K. Zs.K. Zs.
2026.06.27. 13:12
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Tóth Barna két fejes góllal járult hozzá a paksiak győzelméhez (Fotó Kovács Péter)
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labdarúgó NB I felkészülés Paksi FC Komáromi FC
A Paksi FC hazai pályán 4–1-re győzött a szlovákiai élvonalban szereplő Komáromi FC ellen a két labdarúgócsapat szombati felkészülési mérkőzésén.

Egy szöglet után István Vojtko közeli gurításával a komáromi csapat szerzett vezetést, de a paksiak még a szünet előtt fordítottak Szalai József fejesével és Pető Milán 20 méteres szabadrúgásával – derül ki a zöld-fehérek hivatalos honlapjának tudósításából. 

A második félidőben Tóth Barna duplázott, mindkétszer Windecker József beadásából fejelt a kapuba.

Az első játékrész hajrájában Bévárdi Zsombor térdsérülést szenvedett, a pontos diagnózisról a klub hétfőn ad tájékoztatást.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
PAKSI FC–KOMÁROMI FC (szlovákiai) 4–1 (2–1)
Paks, Paksi FC Stadion, edzőpálya
PAKS. 1. félidő: Kovácsik – Bévárdi, Lenzsér, Vas, Vécsei, Zeke – Horváth K., Papp K., Pető M. – Hahn, Szalai J. 2. félidő: Kovácsik – Szendrei Á., Szekszárdi, Szabó J., Debreceni, Silye – Windecker, Balogh B., Haraszti – Böde, Tóth B. Vezetőedző: Bognár György
KOMÁROMI FC. 1 félidő: Dlubác – Smehyl, Vojtko, Pillár, Simko, Palán, Zák, Pastorek, Bayemi, Ganbayar, Ivanics. 2. félidő: Gyurákovics – Krcik, Kiss, Spiriak, Lakatos, Tamás, Domonkos, Major, Kmeto, Mitring, Druga. Vezetőedző: Czibor Norbert
Gólszerző: Szalai J. (26.), Pető M. (28.), Tóth B. (60., 85.), ill. Vojtko (10.)
Forrás: paksifc.hu

 

labdarúgó NB I felkészülés Paksi FC Komáromi FC
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