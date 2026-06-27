Felkészülés: hátrányban volt, de végül három góllal győzött a Paks

Egy szöglet után István Vojtko közeli gurításával a komáromi csapat szerzett vezetést, de a paksiak még a szünet előtt fordítottak Szalai József fejesével és Pető Milán 20 méteres szabadrúgásával – derül ki a zöld-fehérek hivatalos honlapjának tudósításából.

A második félidőben Tóth Barna duplázott, mindkétszer Windecker József beadásából fejelt a kapuba.

Az első játékrész hajrájában Bévárdi Zsombor térdsérülést szenvedett, a pontos diagnózisról a klub hétfőn ad tájékoztatást.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

PAKSI FC–KOMÁROMI FC (szlovákiai) 4–1 (2–1)

Paks, Paksi FC Stadion, edzőpálya

PAKS. 1. félidő: Kovácsik – Bévárdi, Lenzsér, Vas, Vécsei, Zeke – Horváth K., Papp K., Pető M. – Hahn, Szalai J. 2. félidő: Kovácsik – Szendrei Á., Szekszárdi, Szabó J., Debreceni, Silye – Windecker, Balogh B., Haraszti – Böde, Tóth B. Vezetőedző: Bognár György

KOMÁROMI FC. 1 félidő: Dlubác – Smehyl, Vojtko, Pillár, Simko, Palán, Zák, Pastorek, Bayemi, Ganbayar, Ivanics. 2. félidő: Gyurákovics – Krcik, Kiss, Spiriak, Lakatos, Tamás, Domonkos, Major, Kmeto, Mitring, Druga. Vezetőedző: Czibor Norbert

Gólszerző: Szalai J. (26.), Pető M. (28.), Tóth B. (60., 85.), ill. Vojtko (10.)

Forrás: paksifc.hu