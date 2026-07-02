Felkészülés: egy góllal kikapott skót ellenfelétől a Paks

Negyedik felkészülési mérkőzésén a Paks a szünet előtt került hátrányba. Ashley Hay lépett ki tisztán egy pontos labdával a tizenhatoson belül, majd Gyetván mellett a kapuba lőtt. A 63. percben nőtt a skótok előnye, Ryan Bland kapott balról egy pontos labdát a hosszún, amit már csak a hálóba kellett irányítania. Nem sokkal később Horváth Kevin tekert a kapuba jó 23 méterről, Bognár György csapata egyenlíteni viszont már nem tudott.

Dundee FC (skót)–Paksi FC 2–1 (1–0)

Telki, Globall Football Park

Dundee: Ashby – Odutayo, Astley, Donnelly, F. Robertson, Hay, Finnigan, Reilly, Bevan, Hamilton, Oosenbrugh. Csere: Sharp (kapus), D. Wright, Acquah, William, Murray, McCoy, Benan, Perrie, Bland, C. Jones, Crombie. Vezetőedző: Steven Pressley

Paks: Gyetván – Győrfi, Szekszárdi M., Szabó J. (Zeke, 40.), Lapu (Debreceni Á., 30.), Silye (Vas G., a szünetben) – Windecker (Horváth K., a szünetben), Balogh B., Haraszti – Tóth B., Böde. A 60. perctől: Rácz G. – Szendrei Á., Lenzsér, Vas G., Vécsei, Zeke – Papp K., Pető M., Horváth K. – Szalai J., Hahn. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Hay (45.), Bland (63.), ill. Horváth K. (70.)

A PAKSI FC FELKÉSZÜLÉSI NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria, július 12.–július 19.

Felkészülési mérkőzések

Június 20. (szombat): Kelen SC (BLSZ I.)–Paksi FC 1–10 (Szendrei Á. 3, Szalai J. 2, Pesti 2, Debreceni, Galambos, Horváth K.)

Június 24. (szerda): Paksi FC–Szentlőrinc (NB II) 3–3 (Tóth B. 2, Szekszárdi)

Június 27. (szombat): Paksi FC–Komáromi FC 4–1 (szlovákiai) (Tóth B. 2, Szalai J., Pető M.)

Július 2. (csütörtök), Telki: Dundee FC (skót)–Paksi FC 2–1 (Horváth K.)

Július 4. (szombat), 17.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC

Július 8. (szerda), 17.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Paksi FC

Július 11. (szombat), 11.00: Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

Ausztria

Július 14. (kedd), 17.30: Grazer AK (osztrák)–Paksi FC

Július 16. (csütörtök), 17.30: NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–Paksi FC

Július 18. (szombat): az ellenfél még nem ismert