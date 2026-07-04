Felkészülés: A Paks négy gólt szerzett Eszéken, a Puskás Akadémia legyőzte a Slovant
A Kisvárda hazai pályán lépett pályára a szlovák második vonalban szereplő Eperjes ellen, és 2–0-s első félidő után végül 5–0-s győzelmet aratott.
Hasonlóan sima győzelmet aratott a Paks is: Bognár György csapata az Eszék vendégeként győzött 4–0-ra. Ugyancsak magabiztos győzelmek örülhetett a Kispest-Honvéd, amely a szlovéniai Lendvát győzte le 3–0-ra.
A legnagyobb skalpot a Puskás Akadémia gyűjtötte be: a felcsúti együttes hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Slovan Bratislavát.
Az Újpest a félidőben hátrányban volt a Hartberg otthonában, a második félidőben azonban egyenlített, így döntetlennel zárult az összecsapás.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Kisvárda–Tatran Presov (Eperjes, szlovák II.) 5–0 (2–0)
Kisvárda. Vezette: Takács Á.
KISVÁRDA: 1. félidő: Popovics – Melnik, Radmanovac, Szőr, Abdullahi – Soltész I. – Balogun, C. Herc, Babják, Mesanovic – Novothny. 2. félidő: Kovács M. (Papp Zs.) – Osztrovka, Radmanovac (Tenkács), Lippai, Körmendi – Mbock – Matanovics, Bíró B., Szikszai H., Ésik Á. – Jordanov
Gólszerző: Jordanov (2), Novothny (11-esből), C. Herc, Ésik Á
NK Osijek (Eszék, horvát)–Paksi FC 0–4
PAKS: Kovácsik – Silye, Lenzsér, Vas, Zeke, Lapu – Papp K., Horváth K., Pető – Szendrei Á. (Hahn), Szalai J. A 60. perctől: Kovácsik – Győrfi, Kuzma, Szekszárdi M., Debreceni – Windecker – Hahn, Balogh B., Haraszti – Böde, Tóth B.
Gólszerző: Tóth B. (2), Lapu, Debreceni
Puskás Akadémia–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (0–0)
Felcsút.
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Okeke (Szolnoki) – Soisalo, Mondovics – Kern, Lukács D. – Németh A.
Gólszerző: Szolnoki
Újpest FC–Hartberg (osztrák) 1–1 (0–1)
Hartberg.
ÚJPEST: Szappanos (Szentmihályi) – Bodnár G. (Sarkadi), N’Diaye, Stronati, Markgráf (Scharmer) – Fenyő, Maier – Krajcsovics, Ljujics, Vlijter (Horváth K.) – Matko (Amenyido)
Gólszerző: Drew, ill. Ljujics
NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd 0–3 (0–0)
Lendva.
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Csontos, Zuigeber, Hangya – Pekár I. Somogyi Á. – Ujváry (Gyurcsó), Szamosi, Medgyes Z. – Kántor
Gólszerző: Szamosi, Zuigeber, Gyurcsó