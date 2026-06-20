Nemzeti Sportrádió

A Fradi fölényes győzelmet aratott Borbély Balázs első meccsén

R. D. P.R. D. P.
2026.06.20. 15:16
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Jó a kezdés Borbély Balázzsal a Ferencváros számára (Fotó: Ferencvárosi TC/Facebook)
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Tiszakécske felkészülés Ferencváros Borbély Balázs
A Ferencváros labdarúgócsapata közösségi oldalán tudatta, hogy felkészülési mérkőzésen 6–1-es sikert aratott a Tiszakécske felett. A szombati volt az új vezetőedző, Borbély Balázs első találkozója a zöld-fehérek kispadján az ETO FC elhagyása óta.

A zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték a találkozót: Bamidele Yusuf szerezte meg a vezetést, majd Varga Zétény kétszer is betalált, emellett Alekszandar Csirkovics és Corbu Máriusz is eredményes volt, így a szünetben 5–0 állt az eredményjelzőn.

Borbély Balázs a második félidőre teljes sort cserélt, az új csapatból Gavriel Kanikovszki volt eredményes, kialakítva a 6–0-s állást. A Tiszakécske a hajrában tizenegyesből szépített, így 6–1 lett a végeredmény.

A Ferencváros kezdőcsapatában három kölcsönből visszatérő játékos is lehetőséget kapott – közölte a Fradi.hu.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Tiszakécske 6–1 (5–0)
FTC, első félidő: Varga Á. – Szabó, Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Z., Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf
Második félidő: Dibusz – Nagy O., Lakatos, Raemaekers, Nagy B. – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic
A Ferencváros gólszerzői: Varga Z. (2), Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki

 

Tiszakécske felkészülés Ferencváros Borbély Balázs
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