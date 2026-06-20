A Fradi fölényes győzelmet aratott Borbély Balázs első meccsén

A zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték a találkozót: Bamidele Yusuf szerezte meg a vezetést, majd Varga Zétény kétszer is betalált, emellett Alekszandar Csirkovics és Corbu Máriusz is eredményes volt, így a szünetben 5–0 állt az eredményjelzőn.

Borbély Balázs a második félidőre teljes sort cserélt, az új csapatból Gavriel Kanikovszki volt eredményes, kialakítva a 6–0-s állást. A Tiszakécske a hajrában tizenegyesből szépített, így 6–1 lett a végeredmény.

A Ferencváros kezdőcsapatában három kölcsönből visszatérő játékos is lehetőséget kapott – közölte a Fradi.hu.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ferencváros–Tiszakécske 6–1 (5–0)

FTC, első félidő: Varga Á. – Szabó, Gómez, Botka, O’Dowda – Varga Z., Arzani, Keita, Corbu, Csirkovics – Yusuf

Második félidő: Dibusz – Nagy O., Lakatos, Raemaekers, Nagy B. – Levi, Bagi, Rommens, Kanikovszki, Acolatse – Kovacevic

A Ferencváros gólszerzői: Varga Z. (2), Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki