Újpest a futsalbajnok – újra bajnokcsapat Újpesten!

Tudják, mikor ünnepelhettek legutóbb bajnokot klasszikus csapatsportágban Budapest IV. kerületében?

Huszonnyolc évvel ezelőtt, 1998-ban, amikor Várhidi Péter labdarúgócsapata megnyerte az NB I-et. Akkor kevesen gondolták volna, hogy ilyen hosszú böjt következik, és a focisták, a jégkorongozók, a vízilabdázók vagy éppen a röplabdázók sem jutnak fel sokáig a csúcsra. Arra pedig senki sem gondolt, hogy 2026-ban futsalban sikerül megtörni a jeget – főleg azért, mert a szakágat akkor még kevesen ismerték hazánkban, az Újpestnek ilyen szakosztálya nem is létezett. Aztán 2008-ban megalakították, sikerült megteremteni az alapot, a jelenlegi vezetőség pedig hét éve dolgozik azon, hogy ilyen magasságba jussanak a lila-fehérek.

Az Újpest FC remek idényt tudhat maga mögött, a felsőházból első helyen jutott döntőbe, de sokak szerint a finálé másik résztvevőjének, a Nyíregyházának erősebb volt a kerete. Összesítésben mégis 3–1-re a lilák nyertek, és 14 év után először fordult elő, hogy magyar edző keze alatt lett aranyérmes egy csapat.

Czerman Márk „ősújpestiként” sokat tett az aranyéremért (Fotó: Czinege Melinda)

„Valójában erre nem is gondoltam a döntő előtt vagy alatt, de nagyon büszke vagyok, hogy sikerült bajnoki címig jutnunk a csapattal – mondta Németh Péter, az újpestiek mestere, akik korábban játékosként 114 alkalommal szerepelt címeres mezben. – Tavaly nyáron nagy ambícióval vágtam bele a munkába, korábban már dolgoztam Újpesten és úgy gondolom, akkor is sikeres volt az együttműködésünk. Aztán elváltak útjaink, az előző idényben sajnos kiestünk a TFSE-vel, de rengeteget tanultam, edződtem én is, sok fontos tapasztalattal tértem vissza Újpestre. Olyan csapatot akartam kialakítani, amely hisz a rengeteg munkában, céljai vannak, sikeréhes, fizikai és taktikai téren is rendkívül felkészült. A vezetőséggel a dobogós helyek valamelyikének megszerzését céloztuk meg.”

Aztán az idő elteltével látszott, hogy a lila-fehérek akár még merészebb álmokat is szövögethetnek. Németh Péternek az volt az első jel, amikor egy edzőmeccsen sikerült legyőzni a bajnoki címvédő Veszprémet. Aztán az alapszakasz jó eredményei mellett sikerült a Magyar Kupában is a négyes döntőig jutni, sőt, a második nap a házigazda Veszprémmel az aranyért csatázhattak a fővárosiak, végül izgalmas meccs után be kellett érniük az ezüsttel.

Augusztus 25. és 30. között rendezik meg a Bajnokok Ligája előselejtezőit, az Újpest értelemszerűen először vesz részt a legrangosabb sorozatban. A sorsolásra a múlt héten került sor Svájcban, a lila-fehérek a D-csoportba kerültek a koszovói Drenica, a San Marinó-i SS Murata és a török Sakarya Karasu társaságában. Az első helyezett jut a selejtezőbe, amelyben a litván Zalgiris, a luxemburgi Differdange és még egy előselejtezős alakulat lesz az ellenfele. Teljesíthető a BL-feladat

Vas Ádám a Haladással négyszer, az ETO-val egyszer, s most az Újpesttel lett bajnok (Fotó: Czinege Melinda)

„Nyilván bosszantott a vereség, viszont a két nap alatt mutatott akarat és teljesítmény hitette el a játékosokkal, hogy bajnokok lehetünk – folytatta Németh Péter. – A döntőt óriási csatában veszítettük el, fájt mindenkinek, de néhány nappal később már létfontosságú felsőházi bajnokira mentünk vissza Veszprémbe, és sikerült is nyernünk.”

Ekkor már nem szerepelhetett súlyos sérülése miatt a válogatott oszlopa, Pál Patrik, de az újpestiek hittek magukban, első helyezettként jutottak be a Nyíregyháza elleni, az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntőbe, és bár voltak nehéz pillanataik a fináléban, végül 3–1-re megnyerték a párharcot.

„A döntő második felvonásán súlyos vereséget szenvedtünk Nyíregyházán, utána alaposan megbeszéltünk mindent, megpróbáltuk kitalálni, mi lenne a leghatékonyabb ellenszer a rivális játékára, ami aztán a harmadik és negyedik meccsen működött. Pontosan ezt szerettem volna látni az idény elején: a játékosok vevők voltak a munkára, a szakmai stábtól kapott információkra, az edzéseken és a pályán képesek voltak »meghalni« a győzelemért. A negyedik, végül döntő mérkőzésen tökéletesen az történt, amit mi szerettünk volna. Csodálatos volt megélni a pillanatot, hogy bajnokok lettünk, és azt is tudom, mennyit kell dolgoznunk majd azért, hogy meg is védjük a címünket, mert természetesen a következő idényben sem lehet más a cél, de meg kell szoknunk, hogy a bajnok ellen mindenki dupla erőbedobással küzd.”

Németh Péter fiatal magyar szakemberként vezette aranyéremig az Újpestet, mégpedig úgy, hogy közben a magyar válogatottnál asszisztensedzőként dolgozott, valamint az U21-es válogatottat irányította. A rengeteg feladatból engedni kellett, egyelőre a továbbiakban csak az Újpestre koncentrál, amely a Bajnokok Ligájában képviseli hazánkat.

„Szeretem a munkámat az Újpestnél, nagyon jó a srácokkal együtt dolgozni, nekem is lehetőségem van fejlődni, tanulni – mondta Németh Péter. – Szeretnénk sikeresek maradni itthon, és jól szerepelni a nemzetközi porondon is. Persze egy edző álma mindig az, hogy egyszer szövetségi kapitány lehessen, nyilván ez szerepel az én céljaim között is, de ez egy jóval későbbi történet lehetne, most Újpesten van nagyon fontos és megtisztelő feladatom.”

Németh Péter 14 év után az első magyar vezetőedző, aki bajnoki címet szerzett futsalban (Fotó: Czinege Melinda)

Hét éve kezdte el a közös munkát Sós László szakágigazgató és Óvádi László sportigazgató. Akkor még az NB II-ben is csak a középmezőnyben harcolt az Újpest, s az álom az élvonalba jutás kivívása volt. A szisztematikus munka meghozta gyümölcsét, lépésről lépésre előrehaladva 2026 júniusában a lilák az NB I bajnokai lettek. „Az első időkben Sós Lacival a saját pénzünket öltük a szakosztály működtetésébe, sőt, amikor idegenbeli meccsekre mentünk, a buszt is mi vezettük felváltva, a szereléseket is mi hordtuk mosodába – mondta Óvádi László. – Elkötelezettek vagyunk a klub mellett, lényegében a lelátóról jöttünk, szurkolók vagyunk és nagy büszkeség, hogy most a klub egyik csapatáért dolgozhatunk. Szerencsére sokan akartuk ugyanazt, és ez lett az eredménye, megnyertük a bajnokságot.” A sportigazgató elmondta, az anyaklub mindig is támogatta a szakosztályt, ám amíg a nagypályás NB I-es futballcsapat mellett kötelező üzemeltetni női együttest is, a futsalcsapat esetében ez nem feltétel, vagyis a főszponzort meg kellett győzni, hogy érdemes támogatni ezt a szakágat is. A klubtól Benczédi Balázs ügyvezető és Ratatics Péter elnök mindvégig a futsalegyüttes mellett állt, és minden feltételt megteremtett az eredményességhez. „Ahhoz, hogy idáig eljussunk, nagyon kellett a klub belénk vetett bizalma – folytatta Óvádi László. – A játékosok erőn felül teljesítettek, mert bár mi lettünk a bajnokok, az esélylatolgatások során a harmadik helyre vártak minket. Hogy többet értünk el, az annak is köszönhető, hogy az Újpest FC biztos környezetet teremtett, mindvégig lehetett motiválni a játékosokat a tiszta viszonyokkal, a biztonsággal. A csapat pedig élt a lehetőséggel és bizonyított. Németh Péter személyében megtaláltuk azt az edzőt, aki fanatikus a munkájában, elhivatott, eltántoríthatatlan az elveitől, az itt lévő, illetve a hozzánk igazoló játékosoknak pedig fel tudtuk vázolni tavaly, hogy két éven belül bajnokok akarunk lenni és a BL-ben fogunk szerepelni.” Újpesten nem akarnak óvatosan fogalmazni, Óvádi László is ki meri mondani, hogy már nemcsak a magyar bajnoki cím megszerzése a prioritás, ez elvárás is a csapattól. A sportigazgató olyan együttest akar látni, amelyet egy bajnoki döntőben nem tud a rivális háromszor legyőzni. Ugyanilyen fontos, hogy olyan alakulat épüljön, amely a Bajnokok Ligájában az első évben túljut az első fordulón, aztán évről évre merészebb céljai lehetnek, többségében magyar játékosokkal. Ennek megfelelően a következő idényben az Újpestet erősíti további két válogatott játékos, Szalmás Zoltán és Rutai Balázs. Csak az arany lehet a cél

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 18-i lapszámában jelent meg.)