LeBron James a Philadelphia 76ersben folytatja – hivatalos

„Az idény végén azt gondoltam, hogy ennyi volt. Nem álltam készen arra, hogy bejelentsem, és azt is tudtam, hogy időre van szükségem a döntéshez, de biztos voltam benne, hogy az utolsó meccsemet játszottam. Nem hazudtam, amikor az utolsó sajtótájékoztatón azt mondtam, hogy magamba kell néznem és eldöntenem, hogy szeretem-e ezt a sportot. Nos, én nagyon szeretek kosarazni, és úgy érzem, hogy még tudok újat adni a sportágnak. (...) Ez az utolsó ilyen döntésem. Nem a pénz miatt megyek, és nem a családért. (...) Áldozatot akarok hozni, dolgozni, gürcölni. Versenyezni és nyerni akarok, és szeretnék egy új bajnoki címért küzdeni. Hiszem, hogy a Philadelphia 76ersből bajnokcsapatot tudok csinálni és nekivágni ennek az utolsó utazásnak egy új szurkolótáborral a hátam mögött” – fogalmazott posztjában LeBron James, hozzátéve, a családjával töltött hónapok sokat segítettek neki abban, hogy átgondolja a jövőjét.

Az ESPN úgy tudja, hogy a 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, fizetése nyolcmillió dollár lesz. A négyszeres bajnok James az elmúlt nyolc évadot a Lakersnél töltötte – kulcsszerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében –, egy hónappal ezelőtt azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest. Az első hírek akkor még arról szóltak, hogy mindenekelőtt a Golden State Warriors szeretné őt szerződtetni, ám a sajtóban az érdeklődök között felvetődött a Cleveland Cavaliers, a Miami Heat és a Minnesota Timberwolves is.

A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. A háromszoros olimpiai bajnok James a legutóbbi szezonban átlagosan 20.9 pontot, 7.2 gólpasszt és 6.1 lepattanót szerzett. A 22-szeres All Star és négyszeres NBA-bajnok a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében listavezető.

A Philadelphia háromszoros bajnok, 1955 és 1967 után a legutóbbi sikerét 1983-ban aratta. A gárda az előző idényben a Keleti főcsoport 7. helyén végzett, a rájátszásban a Boston Celtics ellen 4–3-as sikerrel vette az első kört, aztán 4–0-val búcsúzott a bajnoki címig meg sem álló New York Knicksszel szemben.