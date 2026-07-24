F1, Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés

Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Formula–1-es Magyar Nagydíj nyitányán, a monacóit Max Verstappen és Lewis Hamilton követte, míg az első ötöst Isack Hadjar és George Russell zárta. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és Oscar Piastri eközben azon pilóták között volt, akik részt sem vettek az első edzésen. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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