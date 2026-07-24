F1, Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés
Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Formula–1-es Magyar Nagydíj nyitányán, a monacóit Max Verstappen és Lewis Hamilton követte, míg az első ötöst Isack Hadjar és George Russell zárta. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és Oscar Piastri eközben azon pilóták között volt, akik részt sem vettek az első edzésen. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
..
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
Legfrissebb hírek