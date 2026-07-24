Nemzeti Sportrádió

F1, Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.24. 16:42
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Lewis Hamilton a Senna-kanyarban (Fotó: Dömötör Csaba)
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szabadedzés F1 Magyar Nagydíj Formula–1 Hungaroring
Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Formula–1-es Magyar Nagydíj nyitányán, a monacóit Max Verstappen és Lewis Hamilton követte, míg az első ötöst Isack Hadjar és George Russell zárta. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és Oscar Piastri eközben azon pilóták között volt, akik részt sem vettek az első edzésen. Arról, hogy miként alakul a második tréning, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

szabadedzés F1 Magyar Nagydíj Formula–1 Hungaroring
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