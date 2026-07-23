Joseph duplájával aratott fontos győzelmet a Twente otthonában a Ferencváros

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

TWENTE (holland)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)

Enschede, De Grolsch Veste, 27 500 néző. Vezette: Damian Kos (Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos) – lengyelek

TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard – Zerruki (Kjölö, 78.), Van den Belt – Hlynsson (Taha, 78.) – D. Rots, Weghorst, Örjasaeter. Vezetőedző: John van den Brom

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki (Levi, 69.) – Zachariassen (Nagy O., 90+1.), Corbu, Yusuf (O'Dowda, 69.) – Joseph (Lisztes, 88.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Adelgaard (38.), ill. Joseph (14., 80.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Erik ten Hag, a korábban az Ajaxot és Manchester Unitedet is irányító holland edző elegáns öltözékben érkezett az enschedei stadionhoz. Február óta a Twente technikai igazgatójaként dolgozik, és a lelátóra felülve aligha így tervezte el csapata rajtját…

A hazaiak az első néhány percet megnyomták, a Fradi időnként a tűzzel játszott, ám a 14. percben jött Lenny Joseph, és kihasználta a hollandok kapu előtti bizonytalanságát. A haiti válogatottal a világbajnokságot megjárt csatár védőjét megelőzve, bal lábbal tette a labdát a kapuba. Fontos gól volt ez, hiszen idegenben szerzett vezetést a Ferencváros, és ez a kezdeti nehéz perceket követően önbizalmat adhatott a futballistáknak.

A Magyar Kupa-címvédő középpályájáról hiányzott a Liverpoollal 2019-ben BL-győztes Naby Keita rutinja és magabiztossága – a szerb Vojvodina ellen kisebb izomsérülést szenvedő labdarúgó el sem utazott a csapattal Hollandiába –, a védelem előtt így a belga Philippe Rommens és az izraeli Gavriel Kanikovszki dolgozott. A pálya ezen részén fontos volt a labdabiztosság, hiszen a Twente megpróbálta nyomás alá helyezni a magyar bajnoki ezüstérmest, és a labda járatásával lehetett némileg tehermentesíteni a védőket. Nagy munkát végeztek a mezőnyben a ferencvárosi játékosok, az elmúlt idényben csatárként futballozó Bamidele Yusuf a pálya bal oldaláról indulva sokszor a saját tizenhatosánál tűnt fel, és próbálta megzavarni az ellenfél támadóit. Noha a hazaiak addig szinte semmi veszélyt sem jelentettek a bal oldalukon, a szünet előtti percekben ott szövődő akció végén egyenlítettek: Kristoffer Zachariassen és Osváth Attila is lemaradt, a visszagurított labdát a dán Aske Adelgaard védhetetlenül lőtte a bal alsó sarokba.

Az egyszeres holland bajnokcsapaton érezhető volt, nem elégedett a döntetlennel, hazai pályán mindenképpen előnyt akar szerezni a budapesti visszavágóra. Dibusz Dénesnek kellett a fordulás után nyomban észnél lennie, a hollandok húsz perc leforgása alatt négyszer is próbára tették, a magyar kapus azonban bravúros védésekkel tartotta a döntetlent. Ahogyan fogyott az idő, a Twente úgy vált egyre türelmetlenebbé, a Fradi erejéből a fordulás után leginkább a gyors ellenakciók vezetésére futotta. Igaz, azok többször is veszélyt hordoztak magukban, Lenny Josephnek két remek lehetősége is adódott, mindkétszer centiméterekkel tévesztett célt.

Harmadszor azonban összejött a haiti válogatott támadónak az újabb gól! A csereként beszálló Callum O’Dowda centerezését, valamint Kristoffer Zachariassen átlépős cselét követően mesterien pörgette a labdát kapuba, a hazaiak hiába reklamáltak szabálytalanságot, a Ferencváros tíz perccel a mérkőzés vége előtt újra megszerezte a vezetést. A zöld-fehérek alighanem a döntetlen esetén sem lettek volna bánatosak, ám Joseph duplája idegenbeli győzelmet ért, a Fradi szervezett, okos, hatékony futballal rukkolt ki, és Borbély Balázs irányításával a harmadik tétmérkőzését is megnyerte. 1–2

Visszavágó július 30-án a Groupama Arénában.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!