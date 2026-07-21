Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Kl-selejtező: Atert Bissen–ETO FC 1–4

Konferencialiga-selejtező: Atert Bissen–ETO FC

2026.07.21. 20:00
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Fotó: Török Attila
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Kl-selejtező ETO FC Atert Bissen Konferencialiga
A labdarúgó Konferencialiga-selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén a magyar bajnok ETO FC a luxemburgi Atert Bissen vendége lesz. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
ATERT BISSEN (luxemburgi)–ETO FC 1–4 – élőben az NSO-n!
Luxemburg, Stade de Luxembourg, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iwan Arwel Griffith (walesi)
ATERT BISSEN: Dupire – Almada Correia, Luriz, Mannone, E. Veiga – Eddarradzs, Zegdan – Crame, Pimentel, Abi – Ferber. Vezetőedző: Pedro García
ETO FC: Petrás – Vladoiu, Umathum, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez
Gólszerző: Ferber (20.), ill. Bumba (12.), Vitális (25.), Njie (44., 47.)

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Kl-selejtező ETO FC Atert Bissen Konferencialiga
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