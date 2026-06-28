Döntetlennel kezdte meg a Ferencváros az ausztriai edzőtábort

Többtucatnyi magyar szurkoló előtt lépett pályára Ausztriában a Ferencváros. A német határtól 20 kilométerre fekvő Wörgl városának sportcentrumában nem unatkoztak, hiszen maratoni felkészülési mérkőzést nézhettek végig, a felek a megfelelő terhelés érdekében kétszer 60 perces meccset játszottak. A találkozó előtt tapasztalható hőség a kezdésre szeles, borús, esős időre váltott, több fokot hűlt a levegő, de ahogy azt várni lehetett, az első felkészülési mérkőzésen nem volt öldöklő az iram. A mérkőzést a Sabah FK kezdte jobban, előbb Corbu Máriusznak kellett a kapu előtt tisztáznia, majd Dibusz Dénes védett bravúrral. A vezetést a 20. percben végül Gruber Zsombor szerezte meg, aki Elton Acolatse szélről érkező beadása után lőtt a kapuba.

A Sabah folyamatosan letámadott, ennek eredményeképpen gólt is szerzett, ám a találatot les címén érvénytelenítette a játékvezető. De látható volt az is, hogy a Ferencváros milyen taktikai elemeket próbálgat, Borbély Balázs csapata hol agresszív letámadott, hol átadta a területet ellenfelének. A fordulás előtti percekben a földön maradó Mariano Gómez miatt kellett izgulni, a hátvéd azonban végül saját lábán hagyta el a pályát. A szünetben Borbély Balázs sort cserélt, és bár akadtak gyors, korszerű támadások, a 110. percben mégis az azeri bajnok szerzett gólt. A lefújást követően a Fradi Médiának a gólszerző Gruber Zsombor elmondta, a héten nagyon sokat edzettek, így érthetően fáradtan léptek pályára.

„Nem mindig tudtuk megvalósítani, amit a szakmai stáb kért tőlünk, de idővel ez majd alakul. Összességében jó csapat ellen jó erőpróba volt a mostani. Az elmúlt napokban több csapatépítő programunk is volt, formálódunk, de nincs idő a hosszú készülődésre, hiszen a Vojvodina elleni Európa-liga mérkőzés a nyakunkon van.”

A Ferencváros szerdán az ugyancsak azeri, a nemzetközi kupákból jól ismert Qarabag ellen lép pályára Kirchdorfban, az a találkozó már rendes kerékvágásban zajlik, a csapatok kétszer 45 percet játszanak.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS (2x60 perces)

Ferencvárosi TC–Sabah FK (azeri) 1–1 (1–0)

Wörgl (Ausztria)

FTC, I. félidő: Dibusz – Osváth, Szalai G., M. Gómez, O’Dowda – N. Keita, Corbu – Gruber, Zachariassen, Acolatse – Yusuf. II. félidő: Varga Á. – Cadu, Zohoré (Maiga, 90.), Botka, Nagy O. – Rommens, Levi (Arzani, 90.), Szevikjan (Varga Z., 104.), Lisztes (Szabó Sz., 104.), Kanikovszki – Kovacevic (Bagi, 104.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Gruber (20.), ill. Dungus (110.)

A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 9.

Edzőtábor: Ausztria, június 23.–július 2.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ferencváros–Tiszakécske 6–1 (Varga Z. 2, Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki)

Ausztria

Június 28. (vasárnap): Ferencváros–Sabah FK (azeri) 1–1 (Gruber)

Július 1. (szerda), 17.30: Ferencváros–Qarabag FK (azeri)