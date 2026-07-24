Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid elleni meccs miatt elhalasztották az ETO–FTC bajnokit – hivatalos

M. B.M. B.
2026.07.24. 15:53
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Fotó: Szabó Miklós, archív
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NB I ETO FC labdarúgó NB I DVSC MLSZ Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága kihirdette a labdarúgó NB I 3. fordulójának menetrendjét.

A forduló „slágermeccsének” a DVSC és a Nyíregyháza Spartacus keleti rangadója ígérkezik, amelyet vasárnap este 19.30-kor rendeznek a cívisvárosban. A címvédő ETO és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Augusztus 7., péntek
20.00: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC
Augusztus 8., szombat
17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC
20.00: Vasas FC–ZTE FC
Augusztus 9., vasárnap
17.00: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC
ETO FC–Ferencvárosi TC – elhalasztva

 

NB I ETO FC labdarúgó NB I DVSC MLSZ Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
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