A Real Madrid elleni meccs miatt elhalasztották az ETO–FTC bajnokit – hivatalos

A forduló „slágermeccsének” a DVSC és a Nyíregyháza Spartacus keleti rangadója ígérkezik, amelyet vasárnap este 19.30-kor rendeznek a cívisvárosban. A címvédő ETO és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen.

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Augusztus 7., péntek

20.00: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC

Augusztus 8., szombat

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC

20.00: Vasas FC–ZTE FC

Augusztus 9., vasárnap

17.00: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC

ETO FC–Ferencvárosi TC – elhalasztva